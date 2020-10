Migliori sbarre per trazioni a muro

In questo articolo vi mostreremo quali sono i migliori attrezzi per trazioni a muro, sbarre che occupano poco spazio ma che vi aiuteranno a mantenere la forma fisica e allenarvi in qualsiasi momento della giornata senza la necessità di andare in palestra.

Come scegliere la sbarra da trazione

Fare ginnastica in casa non è mai stato più semplice di così grazie alla possibilità di acquistare attrezzi senza spendere molto e la possibilità di utilizzarli nel proprio tempo libero senza impegno. Per poter selezionare i migliori modelli disponibili su Amazon abbiamo tenuto conto di alcuni fattori che ne potrebbero condizionare l’acquisto.

Brand : Sicuramente non è una variabile tra le gettonate ma può essere considerata una delle più importanti perché acquistare da leader nel settore è sempre la scelta più giusta sia per la molteplicità dei modelli disponibili, sia per una sicurezza durante l’utilizzo

: Sicuramente non è una variabile tra le gettonate ma può essere considerata una delle più importanti perché acquistare da leader nel settore è sempre la scelta più giusta sia per la molteplicità dei modelli disponibili, sia per una sicurezza durante l’utilizzo Materiale & Accessori: Anche gli accessori possono determinarne l’acquisto, come il tipo di impugnatura, gli elementi da poterci aggiungere, i materiali con i quali sono stati realizzati e la capacità di carico.

Anche gli accessori possono determinarne l’acquisto, come il tipo di impugnatura, gli elementi da poterci aggiungere, i materiali con i quali sono stati realizzati e la capacità di carico. Prezzo: Il prezzo forse è il principale elemento di ricerca perché in base al budget disponibile, esistono numerosi modelli tra cui scegliere.

Utilizzare una barra da training significa allenare tutta la parte superiore del corpo e, se predisposta, potrete usarla per rafforzare i vostri pettorali, fare esercizi per gli addominali e rinforzare la vostra schiena. Insomma può essere un attrezzo completo che potrete usare in totale comodità e senza troppe pretese. Esistono numerosi. modelli in commercio, alcuni utilizzabili solo per trazioni, altri invece che possono essere incrementati con ulteriori accessori per esercizi con anelli, nastri e anche boxe! Insomma potrete selezionare il modello che fa per voi e cogliere l’occasione di offesissime che spesso trovate su Amazon. Qui di seguito vi mostriamo quelle offerte interessanti che potrebbero fare al caso vostro presentandovi alcuni modelli che variano per prezzo e funzionalità.

Magnoos – Barra per trazioni “Matador”

Questa barra di sollevamento Training può essere considerata come una tra le più vendute su Amazon sia per la qualità e molteplicità di utilizzo sia per l’ottimo binomio qualità-prezzo. Non è necessario avvitarla, ma si adatta facilmente ad una porta per poterlo utilizzare ovunque vogliate e in qualsiasi momento. Regolabile in lunghezza da un minimo di 21 cm a un massimo di 92 cm con un carico massimo di 130 Kg. Ottima stabilità e dotato di maniglie in schiuma antiscivolo con un diametro extra largo di 3,5 cm.

Specifiche tecniche

Brand: Magnoos | Modello: Barra Matador | Diametro: 3,5 cm | Maniglie: In schiuma antiscivolo | Lunghezza barra: 21-92 cm | Peso: 2,88 Kg | Carico massimo: 130 Kg

Magnoos Barra Trazioni Porta ”Matador” - Premium Sbarra di Stiramento Senza Viti & Montaggio - Pull up Bar per Maggiore Ampiezza di Movimento - Allenamento Fitness Efficace a Casa ✅ SENZA VITI – PRONTO ALL’USO AL PIÙ PRESTO - Non è necessario alcun montaggio! Basta aprirlo e agganciarlo al telaio della porta! Dopo l'allenamento, ripiegare di nuovo in pochi secondi e riporre per risparmiare spazio.

✅ 20 CM PIÙ IN ALTO DELLE BARRETTE COMPARIBILI - CAMERA OTTIMALE DI MOVIMENTO - Niente più gambe da tirare. Ideale per le persone più alte. Sviluppato appositamente per i telai delle porte: Profondità telaio porta fino a 21 cm | Larghezza porta fino a 92 cm

✅ MASSIMA STABILITÀ - COSTRUZIONE ROBUSTA E DI ALTA QUALITÀ. Il design innovativo evita fastidiose oscillazioni o oscillazioni della barra. Bloccaggio sicuro nel telaio della porta con carichi fino a 130 kg garantiti.

✅ PRESA PERFETTA E PRESA CONFORTEVOLE – Niente più vesciche sulle mani! Piacevolmente morbide maniglie in schiuma per una presa sicura - Durevole e antiscivolo. La barra di diametro extra largo e ottimizzato (3,5 cm) offre una presa perfetta.

✅ SODDISFATTO AL 100% O RESTITUITO - La vostra soddisfazione è garantita! Se per qualsiasi motivo non amate assolutamente il pull-up bar "Matador", inviatelo entro 60 giorni. Il nostro amichevole servizio clienti vi rimborserà l'intero importo - no se & mas! Metti il tuo MAGNOOS door bar nel carrello della spesa ORA.

Sportstech Barra trazioni 4 in 1

A differenza della precedente, questa barra presenta delle viti (8) in quanto viene fissata direttamente su muro. Molto stabile, compatta e abbastanza resistente con un design moderno e funzionale. Ideale per rafforzare il proprio busto e dotato di 3 modalità di presa e 6 prese antiscivolo. Potrete infatti allenarvi e rassodare tutte le parti del corpo superiore. Le impugnature sono anti-sudore e traspiranti per garantire una presa affidabile senza la possibilità di scivolare. Incluso anche un manuale con tutti gli esercizi che potrete fare con l’attrezzo.

Specifiche tecniche

Brand: Sportstech | Modello: Barra trazioni 4 in 1 | Diametro: 3,5 cm | Maniglie: Antisudore e antiscivolo | Dimensioni barra: 91,5 cm x 64 cm x 22,5 cm | Peso: 6 Kg | Carico massimo: 130 Kg

Sportstech Barra trazioni 6in1 incl. Dip Bar & Power Ropes, Senza Viti, Barra Pull-Up KS600 Multifunzione + eBook Gratuito ✅𝗠𝗢𝗡𝗧𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗩𝗘𝗟𝗢𝗖𝗘: La nostra barra Pull-Up è facile da montare e trasforma il vostro soggiorno in una palestra in pochi secondi. Basta agganciarla al telaio della porta e iniziare! Ideale per l'allenamento di tutto il corpo!

✅𝗧𝗨𝗧𝗧𝗢 𝗦𝗢𝗧𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗟𝗟𝗢: Afferra la barra in posizione larga, parallela o stretta. Le tre diverse posizioni di presa offrono innumerevoli possibilità di esercizio fisico per la schiena, le braccia, l'addome, le spalle e molto altro ancora. Con un diametro di 5 cm le impugnature offrono una tenuta ottimale.

✅𝗠𝗨𝗟𝗧𝗜𝗙𝗨𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘: La sbarra è anche un efficace dispositivo per allenarsi sul pavimento: Ideale per piegamenti, salti ed esercizi addominali.

✅𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔̀: Grazie al materiale inossidabile e alle impugnature morbide, potrete godere a lungo della vostra attrezzatura da allenamento. Le impugnature a 3 strati sono realizzate in schiuma e proteggono i telai delle porte dai graffi.

✅𝗦𝗜𝗖𝗨𝗥𝗘𝗭𝗭𝗔: Barra con costruzione estremamente stabile e rinforzi per un allenamento sicuro di qualsiasi tipo. Max. Portata 150 kg. Adatta per telai di larghezza 61-95 cm e profondità 10-17 cm. Maniglie imbottite e antistrappo.

Barra Sbarra per Trazioni Pullup & Muscleup

Questa sbarra per trazioni è decisamente funzionale ma al tempo stesso economica. Ideale per chi non ha grosse pretese e vuole allenarsi nel tempo libero. Presenta delle viti per essere fissata a parete ed ha una lunghezza di 131 cm con una profondità di 90 cm. Realizzata in Italia, è molto semplice e non presenta imbottiture di presa né supporto antiscivolo. Mantiene un carico massimo di 100 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: BodyStrongFitness | Modello: Barra sbarra per trazioni | Diametro: 3,5 cm | Dimensioni barra: 131 x 50 x 10 cm | Peso: 15 Kg | Carico massimo: 100 Kg

Sotech – Barra Pull Up

Questa barra per trazioni Pull Up che va fissata a muro, può essere considerata una delle migliori disponibili su Amazon perché con il suo prezzo non troppo alto, vi arriverà a casa un attrezzo davvero professionale. Non è una semplice sbarra ma è un vero e proprio supporto per allenare la parte superiore del vostro corpo con varie maniglie per gestire le vostre prese in base all’allenamento e tutte sono provviste di imbottitura antiscivolo e anti-sudore. Inoltre sono presenti dei braccioli e un supporto per la schiena al fine di farvi eseguire l’esercizio in modo corretto e in totale sicurezza. La barra è rimovibile e può essere utilizzato anche per boxe o esercizi ginnici con fasce e cerchi. Supporta un carico massimo di 200 Kg.





Specifiche tecniche

Brand: Sportstech | Modello: Barra trazioni 4 in 1 | Maniglie: Antisudore e antiscivolo in schiuma | Supporti aggiuntivi: Schiena e braccioli imbottiti | Dimensioni barra: 100,5 x 45,5 x 10,5 cm | Peso: 11 Kg | Carico massimo: 200 Kg

Leogreen Sbarra per Trazioni, 2 in 1 Barra Montata a Parete, Sbarra e Dip parallele Stazione per Mentoniera, Addominali, Allenatori per Schiena e tricip Materiale: Schiuma ad alta densità, Acciaio * È possibile montare la barra per trazioni al mento sul muro con i ganci * Si installa facilmente a casa o in ufficio, non occorre andare in palestra per allenarsi

Questo attrezzo multifunzione può essere usato come barra per le trazioni al petto o un a mento * La barra è rimovibile e può essere convertita in un attrezzo per le flessioni

Peso: 11 kg * Facendo esercizi con la barra è possibile incrementare la forza della parte superiore del proprio corpo

Capacità di carico è di 200 kg, È robusto e può essere usato in sicurezza

La barra è rimovibile e può essere convertita in un attrezzo per le flessioni * Dispone di un completo kit di installazione

