Migliori Power Bank – guida all’acquisto

Nonostante la capacità delle batterie degli smartphone stia aumentando, non è così raro ritrovarsi con la batteria del proprio smartphone scarica e nessun caricabatterie a disposizione. La soluzione migliore, ovunque vi troviate, è rappresentata dai power bank.

Il power bank non è altro che una batteria esterna portatile. E’ compatibile praticamente con tutti gli smartphone e tablet, o con qualsiasi altro dispositivo alimentato da una porta USB come fotocamere, lettori MP3, accessori bluetooth e così via.

I Power Bank possono essere slim, compatti, di grandi dimensioni e capacità, colorati e possono includere una o più porte USB per ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Così come gli smartphone, un power bank si ricarica attraverso un caricabatterie, collegandolo alla sua porta di entrata Micro USB o alla recente USB C. Uno degli aspetti più importanti da prendere in considerazione al momento dell’acquisto di un power bank è ovviamente la capacità della batteria, solitamente indicata in mAh.

Visto la maggiore presenza dei power bank che offerti attualmente il mercato, in questo articolo vogliamo riportarvi alcuni tra i migliori power bank che potete trovare in commercio, e che si possono acquistare su Amazon.

Anker PowerCore 5000 (5.000 mAh)

L’Anker PowerCore 5000 è un caricatore ultra compatto e presenta una batteria da 5000 mAh, riuscendo a garantire almeno una ricarica completa di qualunque smartphone. PowerCore 5000 è perfetto da utilizzare al lavoro, in viaggio e perfino a casa. Il caricatore è abbastanza piccolo da passare inosservato in qualunque tasca, borsa o zaino, e il suo design cilindrico garantisce il miglior rapporto capacità dimensioni.

Questo caricatore tascabile utilizza simultaneamente le due tecnologie proprietarie Anker PowerIQ & VoltageBoost: PowerIQ fornisce la ricarica più rapida a qualunque dispositivo fino a 2A, mentre VoltageBoost incrementa la potenza per compensare la resistenza dei cavi ed assicurare una ricarica alla massima velocità. L’avanzato sistema di sicurezza proprietario Anker racchiuso in questa batteria esterna, protegge voi e il vostro dispositivo da un eventuale sovraccarico, corto circuito e altro.

Specifiche tecniche

Brand: Anker | Modello: Power Core 5000 | Dimensioni: 3.3 x 3.3 x 10.8 cm | Peso: 136.08 grammi | Anno: 2017 | Voltaggio: 5 Volt | Potenza: 5000 mAh | Include: Caricabatterie portatile Anker PowerCore 5000, Cavo Micro USB, Sacchetto per il trasporto, Manuale d’uso

Powerbank Anker PowerCore 5000 - Caricabatteria Portatile da 5000 mAh Ultra Compatta - Batteria Esterna Power Bank Tascabile per Huawei, Samsung, iPhone, Xiaomi e Altri IL VANTAGGIO ANKER: Unisciti ai 20+ Milioni di utenti ai quali la nostra tecnologia all'avanguardia dà giornalmente la carica!

ALTA CAPACITA': 5000 mAh di energia, abbastanza per ricaricare due volte un iPhone 6s e almeno una volta un Galaxy S7.

BATTERIA ESTERNA TASCABILE E COMPATTA: Con le sue dimensioni contenute e design tubolare si affianca in tasca o in borsa assieme al tuo telefono. Alto 10 cm e largo 3.

RICARICA RAPIDA: Grazie alla tecnologia proprietaria PowerIQ, garantisce la ricarica più rapida possibile per ogni dispositivo (fino a 2A).

LA CONFEZIONE INCLUDE: Caricabatterie portatile Anker PowerCore 5000, cavo Micro USB, borsellino da viaggio, guida d'utilizzo, la nostra garanzia 18 mesi senza preoccupazioni ed un servizio clienti gentile e disponibile.

AUKEY Mini Power Bank 5000mAh

L’ AUKEY Mini Power Bank è stato progettato tenendo in mente la vita impegnata di tutti i giorni, se si ha bisogno di portare il telefono in campeggio per un paio di giornate o bisogna ricaricare il cellulare per scattare foto mentre si è in vacanza, visto che la batteria non durerà tutto il giorno, le piccole dimensioni (9x3x3 cm) fanno di questo oggetto un utilissimo accessorio da portare in ogni occasione per non restare mai con la batteria scarica.

Questa Batteria esterna da 5000 mAh di AUKEY riesce a caricare per più di una volta molti modelli di Smartphone. In questo modo potrete utilizzare lo Smartphone per tutta la giornata senza preoccuparsi di restare senza batteria. La tecnologia di ricarica Intelligente AiPower sviluppata dalla AUKEY fa sì che la corrente in uscita si adegui automaticamente secondo le esigenze del dispositivo collegato, per ricariche sicure e veloci per tutto il giorno.

Specifiche tecniche

Brand: Aukey | Modello: Power 5000 | Dimensioni: 12.6 x 6 x 4 cm | Peso: 136 grammi | Capacità: 5000mAh / 18,5Wh | Ingresso: Micro USB | DC: 5V 2 A | Uscita USB: DC 5V 2A |

AUKEY Power Bank 5000mAh, Caricatore Portatile e Compatto con modalità a Bassa Corrente, Caricabatterie Portatile per Cuffie Bluetooth, iPhone X / 8 Plus, Samsung, Xiaomi, iPad Tecnologia AiPower: fornisce la massima carica in tutta sicurezza per tutti i dispositivi alimentati tramite porta USB

Modalità a bassa corrente: ottimizzato per caricare dispositivi a bassa corrente come fitness tracker e cuffie wireless

5000mAh di potenza: questa batteria portatile da viaggio caricherà un iPhone 8 due volte, un iPhone X 1,3 volte e un Galaxy S9 1,2 volte

Caratteristiche per la sicurezza: delle protezioni incorporate proteggeranno i tuoi dispositivi da corrente eccessiva, sovraccarico e surriscaldamento

La confezione include: power bank AUKEY PB-N54 da 5000mAh, cavo Micro-USB, manuale d’uso, Promessa di 24 Mesi e Carta di Assistenza Clienti

RAVPower (3350 mAh)

Il nuovo caricabatterie portatile RAVPower Luster di terza generazione da 3350mAh, è una batteria esterna in grado di fornire due ricariche complete alla maggior parte degli smartphone presenti sul mercato.

La tecnologia iSmart di RAVPower rileva la misura di corrente ottimale per una ricarica più sicura di ogni dispositivo elettronico in relazione alla porta di uscita USB, tale da consentire di collegare il proprio smartphone o tablet in qualsiasi momento e caricarlo ad una velocità più rapida.

Specifiche tecniche

Brand: RAVPower | Modello: RP-PB33 | Dimensioni: 10.21 x 2.31 x 2.31 cm | Peso: 73,71 grammi | Capacità: 3350 mAh | Ingresso: CD 5V/2A | Uscita: CD 5V/2.4A max | Include: Batteria esterna RAV Power Luster Mini, 1 Cavo Micro USB, Manuale d’istruzioni e garanzia 18 mesi

RAVPower Caricabatterie Portatile 3350mAh Metallo più Piccolo e Leggero Caricatore Portatile con Tecnologia iSmart (1A Output, 1A Input) per iPhone, iPad, Smartphone ECC - Rosa Più piccolo e potente: Elegante e dalle dimensioni mini, è comodo per ogni tipo di tasca o borsa e potente a sufficienza per regalare fino a 14 ore di conversazione e 90 ore di riproduzione musicale aggiuntive al tuo cellulare scarico

Design Ergonomico e Attento: Custodito in una fresca finitura anodizzata in lega di alluminio seguendo gli standard di produzione dei prodotti Apple, plastica su entrambe le estremità e un unico e ispirato design a clip per prevenire graffi e per mantere l'RP-PB33 saldamente sulla scrivania durante il suo utilizzo; in più, 3 LED di notifica per tenerti informato sullo status della batteria

Tecnologia Esclusiva iSmart: Rileva e fornisce in automatico la corrente ottimale per ciascun dispositivo elettronico (es. Se il tuo dispositivo possiede un ingresso a 1A il Caricabatterie RP-PB33 fornirà una corrente di ricarica pari a 1A)

Protezione Garantita: Questo caricatore esterno si spegne in automatico in caso di cortocircuito o sovraccarico di corrente in fase di ricarica e la sua batteria permette fino a 500 cicli di ricarica senza perdere la sua efficacia.

Incluso nella Confezione: Caricabatterie RAVPower 3rd Generazione Luster Mini 3350mAh, Micro Cavo USB, Guida di Benvenuto, garanzia limitata di 18 mesi e servizio di customer service post vendita

Anker PowerCore Slim II (10000 mAh)

L’anker PowerCore Slim II presenta un’alta capacità di ricarica. Questo caricabatterie ha una ricarica molto più sicura e rapida rispetto ad altri power bank, grazie alla tecnologia all’avanguardia che presenta, infatti questo dispositivo offre fino a 3 ricariche complete per quasi tutti gli smartphone.

Non solo PowerCore II Slim 10000 offre una ricarica più veloce a quasi ogni smartphone o tablet, ma si può anche ricaricare completamente in appena 4 ore. Grazie al suo design lo si può tenere perfettamente in mano e presenta anche un “guscio” protettivo in silicone.

Specifiche tecniche

Brand: Anker | Modello: PowerCore II Slim | Capacità: 10000 mAh | Dimensioni: 13.7 x 6.6 x 1.5 cm | Peso: 200 grammi | Voltaggio: 5 volt | Numero di porte: 4 | 5V/1A: 10 ore | 5V/2A: 5 ore e 40 minuti | Quick Charge: 4 ore

Offerta Anker PowerCore II Slim 10000 Batteria Esterna Ultra Sottile per Smartphone Android, iPhone, Samsung Galaxy e Altro IL VANTAGGIO ANKER: Unisciti ai 20+ milioni di utenti soddisfatti ai quali la nostra tecnologia all'avanguardia dà giornalmente la carica!

ALTA CAPACITÀ: Più di 3 cariche per iPhone 7 o 2 per Galaxy S7. Carica altri telefoni o dispositivi più volte.

VELOCITÀ UNIVERSALE: Ricarica Apple, Android e dispositivi Quick Charge alla maggiore velocità possibile. Ricarica un Galaxy S7 in un'ora e mezzo.

DESIGN SOTTILE: Design premiato con guscio protettivo in silicone. Si affianca perfettamente in mano o in tasca agli smartphone di punta.

COSA RICEVI: Batteria esterna PowerCore II Slim 10000, Cavo micro-USB da 60cm, Sacchetto da Trasporto, guida di benvenuto, la nostra garanzia 18 mesi senza preoccupazioni e un servizio clienti gentile e disponibile.

Xiaomi Power Bank 3 (10000mAh)

Lo Xiaomi Power Bank 3 è un caricabatterie ultra compatto. È piuttosto sottile, infatti presenta solo 14,1 millimetri di spessore, è molto confortevole e abbastanza portatile. Il power bank ha delle batterie di polimeri di litio ad alta densità, ad alta velocità bidirezionale charging con fino a 18W di carica rapida e regola in maniera intelligente la potenza di caricare in modo sicuro ogni dispositivo collegato.

È abbastanza ergonomico e facile da tenere, presenta una doppia cassa in alluminio che crea una superficie più forte e resistente.

Specifiche tecniche

Brand: Xiaomi | Modello: Charge Power Bank 3 | Capacità: 10000 mAh | Colore: Argento ma disponibile anche in colore nero | Dimensioni: 14 x 7 x 1.5 cm | Peso: 200 grammi | Voltaggio: 3.7 Volt | Numero porte: 2 |

Offerta Xiaomi Fast Charge Power Bank 3 Caricatore 10000 mAh, Mi 18 W, Argento Il power bank è dotato di due porte di ingresso, micro-usb e USB-c, che soddisfano le tue necessità di ricarica con entrambi i cavi

Le due porte di uscita USB-a supportano la ricarica di 2 dispositivi contemporaneamente

Ricarica rapida bidirezionale 18w per caricare completamente la power bank, sono necessarie solo 4 ore alla massima potenza di 18 w; il power bank su supporta una potenza massima di 18 w per l'uscita a porta singola

La batteria ai polimeri di litio ad alta densità di energia garantisce sicurezza mentre si affrontano situazioni insolite, come sovraccarico, alta temperatura

Mophie Powerstation Plus XL (12000 mAh)

Il Mophie Powerstation Plus XL è un caricatore che presenta una batteria da 12000 mAh che permette di ricaricare circa 4 volte il vostro smartphone, e ha anche una seconda porta USB che consente di ricaricare ben 2 dispositivi contemporaneamente. Questo dispositivo, sebbene il suo prezzo un po più elevato, ne vale davvero la pena comprarlo grazie alla velocità e flessibilità che offre.

Specifiche tecniche

Brand: Mophie | Modello: 3562 XL | Colore: Grigio ma disponibile anche inc olore nero, oro e rosa | Dimensioni: 6.93 x 1.6 x 12.7 cm | Peso: 218 grammi | Voltaggio: 5 volt |

Offerta Mophie 3562_PWRSTION-XL-10K-SGRY Batteria Esterna Leggero e affidabile

Carica di lunga durata

Powerbank ricaricabile leggero

Aukey Quick Charge 3.0 + Lightning (20000mAh)

Il caricabatteria AUKEY PB-T10 può essere caricato usando sia un cavo iPhone che un cavo micro USB, perciò si potrà usare comodamente lo stesso cavo per caricare, sia il vostro telefono che la batteria esterna.

È stato progettato per caricare i dispositivi fino a 4 volte più velocemente rispetto alla carica convenzionale, è alimentato dalla tecnologia INOV per una potenza in uscita migliore. Ha fino al 38% di efficienza in più rispetto alla tecnologia Quick Charge 2.0 ed compatibile con un’ampia gamma di collegamenti USB, dall’USB-A all’USB-C.

Il caricabatterie presenta una batteria da ben 20000 mAh, quindi è in grado di caricare più di una volta il vostro smartphone.

Specifiche tecniche

Brand: Aukey | Quick Charge 3.0 | Peso: 15 x 8.3 x 2.1 cm | Peso: 388 grammi | Capacità: 20000 mAh | Ingresso Micro-USB: 5V 2A | Uscita 1 (Quick Charge 3.0): 3,6-6,5V 3A, 6,5V-9V 2A, 9V-12V 1,5A | Uscita 2 (AiPower): 5V 2,4A

AUKEY Quick Charge 3.0 Power Bank 20000mAh Batteria Esterna con Ingresso Lightning + Micro USB, per iPhone X/ 8/7/ 6s, iPad, Samsung S8/ S8+, Tablets ECC. Quick Charge 3.0 - Carica i dispositivi compatibili fino a 4 volte più velocemente rispetto alla carica convenzionale

Batteria Portatile 20000mAh - Caricare pienamente un iPhone 7 Plus per 4,5 volte, Samsung Galaxy S8+ per 3,8 volte o un iPad pro da 9,7-inch per 1,5 volte

Ricarica intelligentemente tutto il dispositivo USB di 5V compreso Android e Apple fino a 2,4A

I dispositivi di sicurezza incorporati proteggeranno i tuoi dispositivi dalla carica eccessiva, dal surriscaldamento e dal sovraccarico

Contenuti del Pacchetto: AUKEY PB-T10 Batteria Portatile da 20000mAh, Cavo Micro-USB, Manuale d'Uso, Certificato di Garanzia di 24 Mesi

Omnicharge Omni 20 USB-C (20400 mAh)

Omnicharge è dotato di tecnologia di gestione della carica intelligente per stabilire un nuovo standard per la potenza portatile. L’Omni 20 USB-C è progettato per essere più di una semplice power bank: offre un’esperienza di potenza senza compromessi per il vostro stile di vita.

Il caricabatterie ha ben 2 porte di ricarica USB-C con Power Delivery che ciascuna può fornire fino a 60W di potenza. Rispetto alle altre batterie PD, Omnicharge può fornire quasi il doppio della potenza di uscita. I moduli indipendenti di carica e scarica vi permettono di alimentare o caricare i vostri dispositivi ricaricando allo stesso tempo il vostro Omnicharge.

Specifiche tecniche

Brand: Omnicharge | Modello: Omini 20+ | Dimensioni: 12.7 x 12.2 x 2.7 cm | Peso: 610 grammi | Capacità: 20400 mAh | Porte USB: 2 | Uscita Cc: 70 W | Presa AC: 100 W

RAVPower IT RP-PB041 (26800mAh)

Il power bank RAVPower IT RP-PB055 presenta una batteria da 26800 mAh che permette di ricaricare i dispositivi mobili e persino gli elettrodomestici da 220V fino a 100W. Il caricabatterie offre un set di ben 3 porte di ricarica: 1 output Type-C da 3A e 2 di tipo USB iSmart da 2.4A. Il RAVPower ha integrate delle ventole che si attivano automaticamente per evitare che il power bank si surriscaldi e possa comprometterne il corretto funzionamento e accorciare il ciclo di vita della batteria.

Specifiche tecniche

Brand: RAVPower | Modello: IOT RP-PB41 | Capacità: 26800 mAh | Dimensioni: 6.81 x 3.19 x 0.87 cm | Peso: 458.13 grammi | Voltaggio: 5 Volt | Porte USB: 3

RAVPower Caricabatterie Portatile 26800mAh a 3 Porte Batteria Esterna (5.5A di Uscita / 2.4A Max per Porta) con Tecnologia iSmart 2.0 per Cellulari, Tablet e Smartphone Carico per 9 Giorni Interi: Un caricatore portatile da 26800mAh con 3 porte USB per 9 giorni di energia in appena 13 ore di ricarica

Ricarica 3 Dispositivi alla Volta: 3 porte di ricarica iSmart 2.0 con un output totale da 5.5A (2.4A max. l'una) per ricaricare fino a 3 dispositivi al massimo della velocità

Ricarica nella Metà del Tempo con 2A: L'input DC da 5V/2A è due volte più veloce di uno DC da 5V/1A. Utilizzare un caricatore DC da 5V/2A o superiore per massimizzare l'esperienza di ricarica

Sicurezza Avanzata: Le tecnologia iSmart 2.0 e Panasonic Smart IC regolano la corrente e il voltaggio per una ricarica sempre sicura. La batteria A+ agli ioni di litio fornisce fino a 500 cicli di ricarica

Indicatori della Batteria: Premere il tasto d'accensione per monitorare il livello della batteria con 4 indicatori da 25% l'uno. L'indicatore diventa fisso quando il livello di capacità corrispondente è stato raggiunto

Krisdonia (50000mAh)

Il Krisdonia 50000 è un power bank tra i più grandi che sono disponibili, è soprattutto ideale per alimentare dispositivi particolarmente grandi. Il caricatore presenta una batteria da ben 50000 e permette di caricare fino a 6 dispositivi contemporaneamente.

Il Krisdonia ha un peso di solo 1300 grammi, rispetto alla sua grande capacità della batteria. È realizzato con una batteria agli ioni di litio Polymer, e ha delle misure di protezione di sicurezza incorporate, per garantire un utilizzo sicuro. Presenta anche dei LED che mostrano la capacità residua della corrente, una tecnologia di ultima generazione e le migliori materie prime.

Specifiche tecniche

Brand: Krisdonia | Modello: NJF-5X | Dimensioni: 19.5 x 15 x 2.8 cm | Peso: 1.15 Kg | Voltaggio: 5 Volt, 19.5 Volt, 9 Volt, 20 Volt, 19 Volt, 8.4 Volt, 16 Volt, 12 Volt | Numero porte: 4 | DC-OUT: 5V / 8,4V / 9V / 12V> 3A; 16V / 20V> 4,7A | DC-OUT: 100mA | Capacità: 50000 mAh |

Krisdonia 50000mah Power Bank Batteria Esterna Caricabatterie con Type-C Port + DC Port + Quick Charge 3.0 Dual USB per Notebook, MacBook, Smartphone e Tablet Tutto in uno: ha 4 porte di uscita (TYPE-C, USB1, USB2, DC Output) e può caricare contemporaneamente 2 laptop e 2 telefoni. Porta DC per laptop: 5 V / 8.4 V / 9 V / 12 V - 3 A (max); 16 V (compatibile 16.5 V) / 20 V (compatibile 19 V, 19.5 V) - 4,7 A (max). Due porte USB per smartphone: 5 V / 9 V / 12 V - 3 A (supporta Quick Charge 3.0). Type-C per Macbook 12 ", Nintendo Switch e altri: 5V / 9V / 12V - 3A.

Compatibilità universale: compatibile con i laptop e i notebook più diffusi. Forniamo 28 tipi di connettori per la maggior parte dei laptop più famosi, tra cui Apple Macbook Pro & Air (assicurati che il connettore sia compatibile con il tuo laptop prima dell'acquisto).

Ricarica rapida: la ricarica rapida QC3.0 è supportata da due porte USB in grado di caricare dispositivi digitali con 5 V, 9 V, 12 V. Ricarica ad alta velocità con ingresso CC: 19V / 2A. Display a LED, batteria integrata, mostra la capacità disponibile del power bank.

Cosa ottieni: 1 x 50000mAh Laptop Power Bank, 1 x Borsa multifunzione, 1 x Caricabatterie, 1 x Magsafe 2 Cable, 1 x DC Cable, 1 x Cavo USB, 28 x Connettore di ricarica per laptop, 1 x Manuale d'uso

Garanzia di soddisfazione: una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto, che puoi leggere nel Manuale dell'utente. Servizio clienti cordiale e contatto email 24 ore su 24. Dobbiamo essere sicuri che i nostri clienti siano completamente soddisfatti.

