Migliori occhiali per il ciclismo

Gli occhiali da ciclismo sono fondamentali se si decide di cimentarsi nella suddetta attività sportiva e non devono essere scelti solo perchè piacevoli esteticamente. La pedalata non può essere “disturbata” da una luce troppo accecante, per questo motivo è importante acquistare occhiali che siano in grado di proteggere gli occhi dai raggi UV del sole.

Gli occhiali da ciclismo hanno anche una funzione molto importante: proteggere gli occhi anche da pioggia, quando si va controvento e da corpi estranei (polvere, insetti, polline). Diversamente dai comuni occhiali da sole, quelli da ciclismo hanno una forma avvolgente e aerodinamica e cercano di coprire tutto il campo visivo in modo tale che la montatura dell’occhiale non interferisca.

Di occhiali da ciclismo ne esistono naturalmente molte tipologie, molto spesso hanno delle lenti intercambiabili in modo da adattarsi alle diverse condizioni di luce che si ha. Alcuni occhiali hanno lenti fotocromatiche, che hanno la funzione di schiarirsi o scurirsi a seconda dell’intensità del sole che si ha nel momento in cui si indossano.

Gli occhiali da ciclismo devono essere soprattutto molto resistenti agli urti, devono essere perfettamente aderenti al viso senza esercitare pressione o pungere il viso del ciclista, e proteggere senza oscurare la visuale di chi li indossa.

Molti, o la stragrande maggioranza degli occhiali da sole per ciclismo sono unisex, infatti solo pochi produttori offrono modelli specifici per uomo o per donna, e sono a taglia unica.

Nel mercato ci sono molti occhiali da sole per ciclismo. In questo articolo vi vogliamo elencare alcuni modelli tra i migliori occhiali da sole per il ciclismo che il mercato può attualmente offrire e che si possono trovare anche su Amazon.

100% Speedtrap

Gli occhiali da sole 100% Speedtrap per ciclismo hanno delle lenti Hiper che aumentano il contrasto, migliorano il colore e i dettagli, garantendo una migliore percezione della profondità.

Gli occhiali hanno un rivestimento idrorepellente che mantengono le lenti più chiare e hanno una protezione al 100% dai raggi UV del Sole. Vengono utilizzati per il ciclismo da strada e sono molto consigliati anche dai professionisti.

100%, Occhiale SPEEDTRAP Soft Tact Black, HiPER Red Multilayer Mirror Lens Unisex-Adulto, Nero, Taglia Unica La lente hiper aumenta il contrasto, migliora colore e migliora i dettagli al fine di non perdere niente

Sharper contrast: aumentano i dettagli e definizione per una migliore percezione della profondità, e un aumento dei contrasti

Peak polar: una lente passivi che consente di vedere anche bene lontano che di pronto

il rivestimento idrorepellente e idrorepellente mantiene le lenti più chiare

Protezione uv al 100%

Bolle B-Rock

Gli occhiali Bolle offrono un ottimo comfort senza rinunciare alla protezione. La missione è rimasta sempre la stessa: offrire un prodotto performante adatto a qualsiasi esigenza sportiva.

Il trattamento idro/oleofobico sulla superficie esterna degli occhiali impedisce allo sporco e alle gocce d’acqua di depositarsi sulla superficie delle lenti. Il trattamento anti-appannamento elimina il riverbero e l’abbagliamento proveniente da tutte le direzioni. Il trattamento viene applicato all’interno delle lenti polarizzate Bolle.

Questi occhiali da ciclismo sono ottimali per essere utilizzati per la mountain bike.

Lazer Solid State

Gli occhiali Lazer Solid State ha un design ottimale con fessure sugli occhiali e antinebbia attraverso il sistema optivent. Dispongono di una protezione al 100% ottimale ai raggi UVA e UVB, consigliati soprattutto per il loro confort, grazie ad una perfetta copertura sugli occhi, hanno anche un campo visivo molto ampio che li rende un’ottima scelta per il ciclista.

Oakley Radar EV Path

Gli occhiali Oakley Radar EV Path sono tra i migliori occhiali da ciclismo sul mercato in circolazione. Gli occhiali sono disponibili con tantissime montature e lenti colorate, con la possibilità dunque di abbinarli al proprio abbigliamento.

POC Crave

Gli occhiali da sole POC Crave per ciclismo sono studiati appositamente per essere utilizzati per lo sport. Le lenti Carl Zeiss, in abbinamento alla montatura in grillamide, rendono l’occhiale ideale per lo sport, con un look molto più fashion. Gli occhiali sono leggerissimi e resistenti agli urti, i Do Flow sono estremamente versatili e performanti in svariate situazioni.

POC Crave, Occhiali Unisex – Adulto, Uranium Black, Taglia Unica Lente Carl Zeiss con contrasti e colorazioni studiate appositamente per la bici

Montatura in Grillamide

Inserti in gomma idrofoba per migliorare la calzata

Rudy Project Tralyx

Gli occhiali da ciclismo Rudy Project Tralyx, alla leggerezza più la stabilità perfetta sul viso grazie al sistema Total Comfort, studiato per integrarsi perfettamente al casco, nasello e terminali astine sono regolabili e grazie al sistema Safety Project si ha la massima protezione contro le cadute e urti.

Gli occhiali RUDY PROJECT Tralyx S presentano una forma moderna, studiata per favorire la comodità e l’aerodinamica. Questa versione Slim ha delle dimensioni ridotte per visi piuttosto sottili.

La montatura in Grilamid è leggera, solida e flessibile. Le numerose aperture ventilate fanno circolare bene l’aria per garantire la massima comodità. Il nasello e i terminali delle astine regolabili permettono di adattare meglio la montatura alla forma del viso.

Facilmente intercambiabili grazie al sistema Quick Change, le lenti fotocromatiche ImpactX Photochromic 2 in poliuretano sono leggere, flessibili e infrangibili. Si adattano alle condizioni di luminosità per garantire una visione netta in qualsiasi circostanza.

Occhiali RUDY PROJECT TRALYX S Nero Fotocromatico 2018 MATTE BLACK/IMPACTX BLACK PHOTOCHROMIC

Taglia 130/0/136

2 anni di garanzia internazionale

Non Polarizzato

VeloChampion Tornado

Gli occhiali VeloChampion Tornado sono studiati per offrire la massima prestazione e convenienza. Persino a questo prezzo il set di occhiali da sole VeloChampion Tornado offrono un fantastico design e prestazioni insuperabili.

Gli occhiali Tornado possono essere bloccati e consentono una buona visione su strada o pista in ogni condizione. Le lenti sono facilmente intercambiabili, grazie alla possibilità di agganciarle sganciarle dalla montatura.

La curvatura delle lenti segue quella del bulbo oculare. Senza questa caratteristica, i vostri occhi sono costretti a correggere la distorsione della luce quando quest’ultima passa attraverso le lenti, e possono affaticarsi.

La montatura e il nasello flessibili sono indispensabili per ottenere la calzata corretta, specialmente per coloro che hanno un naso largo o stretto. I grip gommati sul naso e sulla montatura mantengono gli occhiali in posizione, anche quando si suda, evitando lo scivolamento.

Offerta VeloChampion Tornado Occhiali da sole, bianco, con 3 set di lenti intercambiabili e custodia morbida UV400 Sun Protection Montatura in PC , canna di fucile metallizzato. Set da 3 lenti: bianco, giallo sfumato, trasparente, tutte intercambiabili.

MISURA - Universale per adulti; PESO - 26g

Ampia copertura dell'area dell'obiettivo per bloccare la luce periferica con protezione UV400

Estremitˆ morbide per naso e tempie in gomma. Custodia nera in microfibra / panno per pulizia lenti.

Protezione UV al 100%. Protezione di categoria 3 su lenti fumogene. Ideale per tutti gli sport; andare in bicicletta, correre, camminare

Oakley Jawbreaker

Gli occhiali Oakley Jawbreaker sono molto sportivi, e riescono a soddisfare le esigenze di atleti al livello mondiale. Le lenti come altri occhiali da ciclismo, si possono cambiare molto facilmente per ottimizzare la visione in qualsiasi ambiente.

Oakley Jawbreaker 929001, Occhiali da Sole Uomo, Nero (Polished Black), 1 Extended field of view in the upper peripheral region to optimize for cycling

Unobtanium® earsocks and nosepads keep glasses in place, increasing grip despite perspiration

SwitchlockTM interchangeable lens technology makes lens changing lenses fast and secure

Patented High Definition Optics® (HDO®) provides superior optical clarity and razor-sharp vision at every angle

Salice C-Speed

Salice C-Speed è un modello esclusivo di occhiale per il ciclismo con aste ad incastro realizzate in carbonio e fanno dell’occhiale un vero “peso piuma”. Il frontale è realizzato in Grilamid, materiale altamente resistente e leggero.

Il nasello e i terminali delle aste sono in Megol, morbida gomma antiscivolo. Le lenti sono in policarbonato antigraffio Rw sottoposte a una trattamento “multistrato” di colorazione, così da ridurre i riflessi delle superfici abbaglianti.

Salice Cspeed, CSPEEDRW Mascherina SR Unisex Adulto, Nero/RW Rosso La qualità di realizzazione e di design del brand italiano si fonde con l’alta tecnologia della fibra di carbonio

Si caratterizza innanzitutto per leggerezza e massimo comfort una volta indossato, garantito dalla sua linea pulita ed essenziale che avvolge perfettamente il volto dell’atleta

Le aste ad incastro sono realizzate totalmente in fibra di carbonio, senza nessuna componente metallica, facendo dell’occhiale un vero “peso piuma”

Cspeed garantisce ottima visibilità grazie alle lenti in policarbonato antigraffio UV 400 nm, in grado di ridurre i raggi riflessi della luce ed aumentare le proprietà filtranti

Oakley Radarlock Path

Gli occhiali Oakley Radarlock Path da ciclismo sono stati ottimizzati soprattutto per le prestazioni sportive. Infatti questi occhiali offrono una vasta gamma di lenti ai ciclisti per una totale protezione dai raggi UVA, UVB e UVC. Il materiale della montatura è molto leggero e allo stesso tempo molto resistente per offrire il massimo confort e la massima protezione.

Oakley Radarlock Path, Occhiali da Sole Uomo, Nero (Black), 38 Misure in mm. Calibro 38 - ponte 13 - aste131

Occhiali da sole Oakley modello OO9181 - 918123

Occhiali da sole per uomo

Materiale montatura polycarbonate

Queshark Occhiali da Ciclismo Polarizzati con 3 Lenti

Questi occhiali sono ottimi per chi vuole spendere poco e avere un prodotto comunque di qualità. E’ provvisto di tre lenti intercambiabili e sono tutte dotate di rivestimento protettivo necessario per bloccare i raggi UVA e UVB.

Sono lenti rilassanti, chiare e capace di migliorare lo scenario intorno mentre si pedala. Sono comodi da indossare e le lenti sono infrangibili.

Oakley Radarlock Path, Occhiali da Sole Uomo, Nero (Black), 38 Misure in mm. Calibro 38 - ponte 13 - aste131

Occhiali da sole Oakley modello OO9181 - 918123

Occhiali da sole per uomo

Materiale montatura polycarbonate

VeloChampion Warp

Sono occhiali sportivi adatti per chi fa ciclismo e completi di lenti intercambiabili. Infatti con le tre lenti potrete avere sfumature diverse del paesaggio utilissime a seconda delle condizioni climatiche. Sono estremamente confortevoli ed economici e provvisto di aperture laterali per dare massima leggerezza durante l’uso. Proteggono al 100% da raggi UV e sono dotati di Gelgrip per una tenuta ottica.

VeloChampion Warp Montatura Occhiali da sole per ciclismo (con 3 lenti: incl. sfumata, trasparente) (bianca) Occhiali da sole sportivi leggeri completi di 3 lenti intercambiabili, custodia e scatola in PVC.Disponibili anche nei colori: nero/grigio B00KGTT3NU, bianco/rosso B00KGTT3OY, argento/nero B00KGTT3QW

3 lenti: Sfumate (per condizioni luminose), Gialle (per luce bassa) e Trasparenti (maltempo)

Durabilitˆ e comfort per tutto il giorno grazie al materiale indeformabile e leggero della montatura

Aperture "rinfrescanti" integrate per incanalare il flusso dell'aria per comfort e raffreddamento

Ottica ad alta definizione in fatto di nitidezza, fedeltˆ visiva e resistenza agli urti che supera tutti gli standard EN ISO 12312-1:2013

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS