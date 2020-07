Migliori integratori di carnosina: Beta-Alanina e carnosina e altre combinazioni. Proprietà e opinioni

Alcuni integratori sono molto popolari tra gli sportivi perché aiutano a migliorare le performance e favorire il recupero post-allenamento. Scopriamo la carnosina integratore!

Forse gli sportivi che hanno confidenza con le formule integrative avranno sentito parlare qualche volta di carnosina per migliorare la resistenza muscolare.

In realtà le potenzialità della carnosina o L-carnosina in ambito sportivo sono più che altro legate alla sua concentrazione nei muscoli: più è elevata e migliori saranno le performance di resistenza.

Integratori di carnosina

La carnosina vanta una struttura composta da due aminoacidi uniti mediante un legame peptidico: la Beta-Alanina e la L-istidina.

Questa molecola prodotta autonomamente dal corpo a livello di tessuti muscolari e organi è diventata protagonista di alcuni integratori alimentari particolarmente apprezzati in ambito sportivo.

Purtroppo le carnosine sono poco biodisponibili a causa dell’azione dell’enzima carnosinasi che le degrada in Beta-Alanina e L-istidina. Nonostante ciò sembra che la loro concentrazione possa migliorare la resistenza muscolare.

Il problema della biodisponibilità viene raggirato attraverso l’accostamento di Beta-Alanina e carnosina nelle formule integrative.

La Beta-Alanina aumenta la biodisponibilità del dipeptide dopo un’assunzione di diverse settimane, aumentando di fatto anche la percentuale di carnosina.

In alternativa gli integratori di carnosina possono presentare l’aggiunta di anserina in modo da aumentare la biodisponibilità del dipeptide.

L’attività della carnosina potrebbe essere supportata anche dall’assunzione di integratori di antiossidanti, specialmente se avviene prima dell’allenamento.

In linea di massima bisogna sapere che il ruolo delle carnosine è ancora al centro di ricerche scientifiche, ma i risultati evidenziano alcune qualità essenziali anche per lo sport.

Tralasciando il ruolo della carnosina e le sue proprietà in altri ambiti possiamo dire che contempla un’azione antiossidante pro membrana cellulare, il controllo della quota di calcio nelle cellule del miocardio e l’azione tampone del PH cellulare predisponente la formazione di acido lattico.

La spiccata azione antiossidante permette di rintracciare la carnosina nei cosmetici e nei prodotti per capelli.

Carnosina: Quando assumerla e dosaggio

Gli integratori potrebbero essere utilizzati per gestire la carenza nutrizionale dovuta a una dieta vegetariana o vegana (visto che gli alimenti ricchi di carnosina sono di origine animale) e sostenere l’allenamento.

Il dosaggio dipende dalle indicazioni riportate dal produttore, ma le ricerche convergono su un quantitativo giornaliero di 100-300mg fino a 5 grammi al giorno.

Sarebbe meglio assumere la formulazione in piccoli dosaggi subito dopo la colazione e prima o dopo l’attività fisica.

Carnosina: Effetti collaterali e controindicazioni

L’assunzione non comporta effetti collaterali, ma potrebbe dare vita a eruzioni cutanee, problemi alle vie respiratorie e insonnia nei casi di ipersensibilità e problemi renali o epatici gravi.

Per quanto riguarda il sovradosaggio, invece, si evidenzia l’annullamento dei potenziali effetti della molecole.

