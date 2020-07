Migliori guantoni da Boxe

Se state pensando di acquistare dei guantoni da boxe e avete già acquistato un sacco per allenarvi, siete nel posto giusto. In questo articolo vi mostreremo quali sono i migliori guanti da boxe, come sceglierli e quali modelli acquistare.

Migliori guantoni da Boxe – guida all’acquisto

Questo sport molto antico, è uno dei più gettonati negli ultimi tempi che viene utilizzato sia semplicemente a livello agonistico che per imparare una vera e propria autodifesa. Con il pugilato si potenzia il tono muscolare e la coordinazione, ma per praticare al meglio questo sport è opportuno acquistare i guantoni proprio per proteggere le proprie mani da possibili fratture.

Non esistono solo modelli generici di guantoni, ma quelli adatti ad ogni tipo di esigenza. Potrete scegliere quelli da combattimento amatoriale o se siete intenzionati a praticare questo sport in modo costante, la vostra scelta potrebbe ricadere su modelli più professionali. Inoltre il prezzo varia in base alla marca, al materiale utilizzato, dalla tipologia di allacciatura e all’imbottitura interna.

Migliori guantoni boxe leone 1947

I guantoni da Boxe firmati Leone 1947 sono ideali per chi si affaccia a questo sport per la prima volta e sono ottimi anche per il Kick Boxing e il Muay Thai. Sono infatti guanti comodi, leggeri e realizzati con ottimo materiale. Sono provvisti di sistema di areazione sulla base e realizzati con imbottitura a strati in Flex PU. Disponibile in vari colori tra cui scegliere. Ottimo abbinamento tra qualità e costo!

Specifiche tecniche

Chiusura: velcro | Disciplina: boxe, kick boxing, muay thai | Imbottitura: 95% PU, 5% PVC | Manicotto: PU | Materiale dorso: PU/PVC | Materiale palmo: PU | Colori disponibili: Nero, Bianco, Blu, Giallo

LEONE 1947 Flash Guantoni, Nero, 10 Oz Guanti da boxe in sintetico perfetti per tutti coloro che decidono di iniziare la pratica degli sport da ring.

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Uso regolare: per chi si avvicina alla pratica degli sport da ring o si allena con frequenza moderata

Migliori guantoni boxe everlast

Se volete un prodotto discreto e non volete spendere molto, potreste optare per il modello della Everlast. Hanno un design semplice e potrete scegliere tra i vari colori disponibili. Internamente sono traspiranti e rigidi esternamente. Ideali per chi si affaccia a questo sport per la prima volta ed è ottimo anche per una fascia d’età più giovanile. Si adattano facilmente grazie alla chiusura a doppio strappo.

Specifiche tecniche

Brand: Everlast | Chiusura: velcro | Disciplina: boxe, kick boxing, muay thai | Imbottitura: 70% Pelle di bufalo 30% PU | Manicotto: PU | Materiale dorso: Pelle sintetica | Materiale palmo: PU | Colori disponibili: Rosso, Bianco, Nero, Blu

Offerta Everlast Pro Style, Guantoni da boxe, Rosso (rot), 14 once Guanto da allenamento in pelle sintetica. alla forma del pugno per permettere buone tecniche di attacco. 14 oz di colore blu.

Dotato di chiusura in velcro regolabile per una maggior vestibilità.

L' imbottitura è presente in tutto il guanto per permettere un maggior comfort sia alla mano che al polso.

14 oz rosso

Conformato alla forma del pugno per permettere buone tecniche di attacco.

Migliori guantoni Muay Thai

Se volete praticare il Muay Thai e volete acquistare guantoni per questo sport, allora il modello Leone 1947 è quello che fa al caso vostro. Potrete usarli anche per la boxe e hanno un design molto accattivante e disponibili in vari colori. I guantoni sono realizzati con ottimo materiale in pelle di bufalo, assolutamente traspiranti e con imbottitura in gel e Flex PU. La chiusura è in velcro e facile da rimuovere dopo l’utilizzo.

Specifiche tecniche

Brand: Leone1947 | Chiusura: velcro | Disciplina: boxe, kick boxing, muay thai | Imbottitura: 70% Pelle di bufalo 30% PU | Manicotto: PU | Materiale dorso: PU | Materiale palmo: PU | Colori disponibili: Nero/Oro, Bianco/Blu/Rosso

Offerta Leone 1947 Muay Thai Guantoni, Nero, 10 Oz Guantoni interamente in pelle per la pratica della Muay Thai

Ottima resistenza e comfort

Imbottitura ad alto assorbimento dei colpi

Chiusura Velcro

Migliori guantoni boxe Adidas

Questi guanti dell’Adidas sono ottimi per chi vuole iniziare a praticare la box in modo più serio e meno amatoriale. Sono realizzati con ottimo materiale, in schiuma multistrato sagomato a mano con imbottitura in pelo di cavallo. Per quanto riguarda la base è strutturato con un polsino rigido da 5 cm con doppia fodera interna e della esterna.

Specifiche tecniche

Brand: Adidas | Chiusura: in pizzo | Disciplina: boxe, kick boxing, muay thai | Imbottitura: Schiuma multistrato + pelo di cavallo| Manicotto: polsino da 5 cm| Materiale dorso: PU | Materiale palmo: Pelle | Colori disponibili: Nero/Oro, Bianco/Nero

adidas Hybrid 400 PRO Lace Leather Fight Sparring Training Gym Boxing Gloves, Guanti da Boxe in Pelle con Pizzo Unisex-Adulto, Nero, 16 oz Cimac - il distributore ufficiale adidas Combat Sports per la U.K

Bbc, vera pelle di alta qualità.

Schiuma multistrato sagomata a mano + imbottitura in pelo di cavallo.

7. Polsino rigido rotondo da 5 cm, chiusura in pizzo, fodera interna

Migliori guantoni box professionisti

Questi guanti sono uno dei migliori modelli in commercio e disponibili su Amazon al di sotto dei 300 €. Sono realizzati con materiale di ottima qualità con imbottitura a schiuma che permette di assorbire il corpo e distribuire la forza nel movimento, oltre che essere traspirante. Esternamente sono in pelle in microfilma di alta qualità con una chiusura ben resistente che garantisce sicurezza durante l’utilizzo. Disponibile in vari colori.

Specifiche tecniche

Brand: Venum | Chiusura: velcro | Disciplina: boxe, kick boxing, muay thai | Imbottitura: Schiuma multistrato | Manicotto:pelle| Materiale dorso: pelle in microfibra | Materiale palmo: Pelle | Colori disponibili: Fucsia, Nero, Bianco, Nero/oro, Bianco/Oro, Bianco/Nero, Nero/Bianco, Bianco/Nero/Rosso

CXKWZ Guantoni da Boxe Guantoni da Boxe per Adulti E Donne Professionisti Sanda Allenamento Muay Thai Boxe Sacco da Boxe da Boxe I guanti da allenamento e sparring durevoli e leggeri sono realizzati con materiali di alta qualità.

L'imbottitura in schiuma assorbe la pressione di colpo e distribuisce la forza attraverso una superficie maggiore.

La speciale cinghia di chiusura garantisce una vestibilità aderente e un supporto del polso migliorato La nostra pelle in microfibra è resistente e duratura

Ampia custodia in velcro con elastico per una migliore regolazione. Forma ergonomica per aiutare la potenza

Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, contattaci

I migliori guantoni da kick boxing

Questi guanti da Boxe sono l’ideale per il Kick Boxe e perfetti per tutte le età. Sono l’ideale per chi vuole cominciare a fare sport di questo genere e che li indossa durante gli allenamenti. Hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo e realizzati in ottimo materiale con imbottitura a strati in Flex PU.

Specifiche tecniche

Brand: Leone 1947 | Chiusura: velcro | Disciplina: boxe, kick boxing, muay thai | Imbottitura: 95% PU, 5% PVC | Manicotto:PU| Materiale dorso: PU/PVC | Materiale palmo: PU | Colore disponibile: Fucsia

Offerta LEONE 1947 Flash, Guantoni da Boxe Donna, Fuxia, M Guanti da boxe in sintetico perfetti per tutti i giovani fighters che decidono di iniziare la pratica degli sport da ring

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Uso regolare: per chi si avvicina alla pratica degli sport da ring o si allena con frequenza moderata

Migliori guantoni da boxe per bambini

Se volete addestrare i vostri figli a questo sport, allora vi occorrono particolari guantoni proprio per la loro età. Tra i modelli disponibili in commercio, sicuramente questi della Huining sono tra i più gettonati perché qualità e prezzo vanno di pari passo. Con meno di 50€ potrete acquistarli su Amazon e avrete l’opportunità di sceglierne la dimensione per tutelare la sicurezza dei più piccoli. Ottima imbottitura, valido elemento esterno con chiusura a doppio strato e con un design molto giovanile. Leggeri e comodi, da utilizzare con una protezione interna. L’imbottitura interna è in schiuma con esterno in pelle sintetica + PVC. Le cuciture sono ben definite e l’interno è assolutamente traspirante.

Specifiche tecniche

Brand: Huining | Chiusura: velcro | Disciplina: boxe, kick boxing, muay thai | Imbottitura: 95% PU, 5% PVC | Manicotto:PU| Materiale dorso: PU/PVC | Materiale palmo: PU | Colori disponibili: Arancio, Rosso, Verde

