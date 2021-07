Migliori fat bike: cosa sono

Avete mai sentito parlare di Fat Bike? Se non sapete cosa sono, siete nel posto giusto. Andremo a scoprire come nascono, la loro evoluzione e presentarvi alcuni dei modelli migliori del momento.

Fat Bike: Come nasce

Verso la fine degli anni 70, ci si pose il quesito di poter utilizzare le classiche biciclette anche su terreni poco piani, come può essere un percorso di montagna. E fu proprio allora che Joe Breeze ebbe l’idea trasformando e migliorando la bicicletta e trasformandola in quella che oggi conosciamo come mountain bike. Solo successivamente, intorno al 2015, la fat bike (fat=grasso) iniziò a circolare prima nel ciclismo professionale e poi arrivando in vendita nei negozi e disponibile per chiunque. C’è da dire però che già nel 1989 iniziarono i primi esperimenti in Messico, dove furono montate questo tipo di ruote sulle classiche mountain bike per poter pedalare su terreni che richiedessero maggiore agilità e solo nel 2005 venne prodotta la prima Fat Bike (La Pugsley). Ma cosa hanno di diverso queste fat bike rispetto alle mountain bike? Quali sono le caratteristiche, i punti di forza per cui sarebbe utile acquistarne una? Sono tutte domande lecite che ora troveranno una risposta proseguendo con la lettura.

Fat Bike: Caratteristiche

Cosa sono le Fat Bike? Sono delle mountain bike ma migliorate nella struttura del telaio e con predisposizione per pneumatici molto più grandi. Da questo deriva appunto il termine grasso (fat).

Quali sono le differenze con la Mountain Bike? Le Fat Bike, rispetto alle mtb, si differenziano principalmente per le ruote che sono molto più larghe e con coperture molto più spesse. Inoltre, rispetto alla classica mountain bike, sono strutturate per aderire perfettamente al terreno ma al tempo stesso alleggerirsi su terreni scivolosi come possono essere neve e fango. Le ruote, come detto poco prima, sono grandi e hanno un diametro di circa 29″ e questo permette a chi la utilizza, una maggiore padronanza e sicuramente stabilità anche su terreni difficoltosi. Tuttavia, avendo una buona aderenza per tutti i tipi di terrei, questo richiede un maggiore sforzo di pedalata rispetto a una mtb. Tuttavia molti modelli di questi modelli sono equipaggiati di motore per la pedalata assistita.

Le Fat Bike sono pesanti? Nonostante abbiamo ruote imponenti rispetto ad una classica bicicletta, non significa che sono pesanti. La maggiorparte dei modelli ha una struttura in acciaio con cerchi in carbonio e hanno un peso all’incirca di 10 KG, in quanto sono ridotti il peso di sospensioni anteriori e posteriori. Insomma sono ben calibrate per essere usati da tutti con molta facilità.

Quali sono i materiali delle Fat Bike? Esistono diversi modelli con struttura in acciaio, ma gli ultimi modelli prodotto si sono anche realizzati con materiali più leggeri come può essere l’alluminio ed elementi in carbonio.

Quanto grandi sono le ruote di una Fat Bike? Esistono numerose varianti in base alla vostra preferenza. Bisogna tener conto, nell’acquisto di una Fat, l’utilizzo che se se ne fa, se si preferisce maggiore leggerezza, aderenza, tenuta nelle curve e molto altro.

Cerchi da 26″ [larghezza 35-55 mm, copertoni 2,5″ – 3,0″] [cerchioni 26*]

Cerchi da 26″ [larghezza 60-103 mm, copertoni 3,8″ – 4,8″] [cerchioni XL]

Cerchi da 26″ [larghezza 80-103 mm, copertoni 5″] [cerchioni XXL]

Cerchi da 27,5″ [larghezza 35-50 mm, copertoni 2,5″ – 3,25″] [cerchioni 27,5+]

Cerchi da 29″ [larghezza 35 mm, copertoni 5″] [cerchioni 29+]

Quali sono i produttori ufficiali di pneumatici per Fat Bike? Esistono numerosi brand che si occupano di realizzare ruote per Fat Bike. I maggiori e più importanti sono: Surly, Kenda, Maxxis, Bontrager, Framed.

Le migliori Fat Bike del momento

Qui di seguito vi mostriamo alcuni dei modelli più gettonati del momento, colorate e resistenti, con una buona tenuta in curva e ideali per ogni tipo di terreno. Esistono quelle più o meno economiche o dotate di vari accessori utilissimi.

Revoe 551691 Dirt

Uno dei modelli più venduti su Amazon è proprio la Revoe per il suo ottimo abbinamento qualità-prezzo. Molto compatto il design e dotato di batteria che permette di avere la pedalata assistita. E’ provvista infatti di un motore da 250W che permette di essere utilizzata su ogni tipo di percorso. Raggiunge una velocità assistita fino ai 25 Km/h.

Specifiche tecniche

Brand: Revoe | Modello: Dirt | Velocità massima: 25 Km/h | Autonomia: 40 Km | Motore: 250W | Batteria: 36V – 10Ah| Ricarica: 3 ore | Display: Led | Ruote: 20″ FAT | Accessori: Luci anteriori, posteriori e porta pacchi

Revoe 551691 Dirt Vtc Bicicletta Elettrica Pieghevole 20', Nero REVOE Dirt VTC Bicicletta Elettrica Pieghevole 20' Adulto, Nero

Velocità massima 25 Km/h - Fino a 40 km di autonomia

Motore 250W - Batteria agli ioni di litio 36V-10 Ah - Tempo di carica: 3 ore

Display a LED, 3 velocità disponibili: 6 Km/h, 15 Km/h e 25 Km/h + Ausilio all'avviamento

Ruote 20' - Pneumatici "FAT" all terrain 20x4.0'

DERUIZ VOYAGER

La Fat Bike della Deruiz, modello Voyager, è una fat di qualità realizzata con ottimo materiale in allumino, leggero ma la tempo stesso resistente. Come la precedente è equipaggiata di motore da 750 W e raggiunge una velocità massima di 40 Km / h. Ha pneumatici Fat 26 x 4.0″ e la FAT Bike è dotata anche di display LCD da 3,5 pollici dove potrete monitorare la vostra pedalata e impostare fino a 5 livelli di supporto. Potrete gestire fino a 7 velocità ed è completamente regolabile in base all’altezza del guidatore.

Specifiche tecniche

Brand: Deruiz | Modello: Snowbike Voyager | Velocità massima: 40 Km/h | Autonomia: 45-50 Km | Motore: 750W | Batteria: 48V -624WAh| Ricarica: 3 ore | Display: Led | Ruote: 20″ FAT | Accessori: Luci anteriori, posteriori, catarifrangenti, porta pacchi

DERUIZ LAVA 26" Bici Elettrica da Mountain, Fat Bike da 750 W, Batteria Rimovibile agli Ioni di Litio da 48V/13Ah, Shimano a 7 velocità, Freni a Disco, Bicicletta Elettrica per Adulto Unisex 【MATERIALE DI ALTA QUALITÀ】 - Il telaio in lega di alluminio, leggero, resistente e progettato per durare, lo rende facile da manovrare. I cerchi a doppia parete in lega di alluminio sono per una maggiore durata e una guida più veloce con meno resistenza. La nuova combinazione di colori rende l'e-bike più attraente.

【Motore 750W】 - 48V 750W senza spazzole, motore posteriore ad alta velocità. Se puoi provare a sperimentare, devi sentirti stupito dal suo potere. Un forte potere aggiungerà divertimento al tuo viaggio. La velocità MAX del motore è di circa 40 km / h. 3 modalità operative: modalità pedalata assistita, modalità puro elettrico, modalità manuale.

【Batteria 624WH】 - Batteria al litio 48V624WH. Con la protezione della custodia in plastica e impermeabile, la batteria non è facile da danneggiare. La carica completa della batteria richiede 5-7 ore, la durata della batteria può essere caricata circa 800 volte. La distanza che può essere utilizzata quando la batteria è completamente carica è di circa 45-50 km (modalità pedalata assistita) e 40 km (modalità pura elettrica).

【Accessori eccellenti】 - La bici elettrica utilizza il design dei freni a disco anteriore e posteriore e il sistema di trasmissione professionale Shimano a 7 velocità. E quando si frena, la potenza si interromperà automaticamente. con facilità. Il display LCD è in grado di monitorare la velocità, l'utilizzo della batteria e la distanza del viaggio in bicicletta.

【GARANZIA】 - Il periodo di garanzia di DERUIZ Ebike è di 1 anno dal tuo acquisto. Entro un anno, la capacità della batteria di oltre il 70% (in 10-25 ) Non sono incluse le parti vulnerabili come pneumatici e vaschette, pedali, sedile, manopole, verniciatura.

NoraHarry Flower

Questa Fat Bike è una delle migliori in circolazione, ideale a livello professionale e dotata di tutti i confort durante la pedalata. E’ disponibile in vari colori e in due modalità di velocità da 21 o 26. Realizzata con telaio in acciaio, anche la forcella è in acciaio con cerchi in lega di alluminio. Ha un peso di circa 21,5 Kg e un carico massimo di 130 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: Deruiz | Modello: Snowbike Voyager | Materiale Cerchio: lega di alluminio | Sospensioni Forcella: presente | Peso Fat Bike: 21.5kg | Capacità massimo supportato: 130 Kg | Forcella anteriore: molla della forcella (marcia bassa non smorzamento) | Sistema frenante anteriore e posteriore: di tipo meccanico a disco | Formato della ruota: 26″ | Diametro: 160-195cm | Lunghezza: 186 centimetri | Volume: 0,1 m3 | Colori disponibili: rosso nero, nero e blu, rosso bianco, grigio

Fat Tire da 24 Pollici

Questa Fat Bike è progettata per i più giovani ed è disponibile in vari colori e velocità disponibili. Ha una struttura completamente in acciaio con rifiniture e cerchi in lega di carbonio. I pneumatici sono da 24 pollici, antiscivolo e ideali per ogni tipo di terreno. Non è provvista di porta pacchi.

Specifiche tecniche

Brand: HJRBM | Modello: Fat Tire | Ruote: 24″ | Materiale Telaio: Acciaio | Materiale cerchi: Carbonio | Sistema frenante: a doppio disco | Colori disponibili: Giallo, Bianco, Arancio, Nero

Mountain Bike per Adolescenti, Bicicletta Fat Tire da 24 Pollici a 21 velocità, Mountain Bike Hardtail con Telaio in Acciaio ad Alto tenore di Carbonio con Freno a Doppio Disco Mountain Bike 5.Se avete domande, vi preghiamo di contattarci in tempo e vi risponderemo in tempo.

1. Mountain bike da 24 pollici a 21 velocità per bambini e adolescenti, realizzata con materiale del telaio in acciaio ad alto tenore di carbonio, sistema di freno a doppio disco, unisex



2. Pneumatici antiscivolo spessi di livello sportivo, aumentano l'area di contatto con il suolo, prevengono efficacemente lo slittamento e affrontano facilmente strade difficili



3. Telaio con vernice in acciaio ad alto tenore di carbonio addensato, la resistenza dell'intera bicicletta è elevata, la capacità di resistere al fuoristrada è forte, il corpo è più stabile e può adattarsi a varie strade



4. Sistema frenante a doppio disco, frenata più sensibile e guida più sicura



Migliori Bookmakers AAMS