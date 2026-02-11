Migliori droni con telecamera: i modelli top per iniziare e per volare da professionista – Febbraio 2026

Se stai pensando di acquistare un drone con telecamera, sei nel posto giusto. Nel giro di pochi anni questi dispositivi si sono trasformati da giocattoli da appassionati a strumenti potenti, versatili e sempre più intuitivi, in grado di soddisfare esigenze che vanno dal semplice divertimento alla produzione video professionale.

Oggi trovare il drone giusto non significa soltanto confrontare prezzi o megapixel della videocamera: occorre valutare autonomia, stabilizzazione, precisione del GPS, sistemi di sicurezza, qualità di registrazione, portata del segnale e funzionalità intelligenti, tutte caratteristiche che influenzano significativamente l’esperienza di volo.

I droni moderni sono utilizzati in ambiti molto diversi: dai primi scatti panoramici per i social alle riprese cinematografiche, dal monitoraggio di spazi ampi per work-flow professionali alla documentazione di eventi o paesaggi complessi. Questa versatilità ha ampliato drasticamente l’offerta e, allo stesso tempo, reso più difficile orientarsi tra modelli entry-level e soluzioni avanzate.

In questa guida aggiornata analizziamo i migliori droni con telecamera per principianti e professionisti, spiegando con chiarezza quali specifiche contano davvero e come scegliere il modello più adatto alle tue necessità. Ti accompagneremo passo passo nella decisione, aiutandoti a capire cosa ti serve davvero, che tu stia cercando il tuo primo drone da volo o una macchina da ripresa avanzata per progetti creativi o commerciali.

Come scegliere un drone con telecamera in base al tuo livello di esperienza

La prima distinzione fondamentale riguarda chi utilizzerà il drone. Un principiante ha bisogno di un modello stabile, intuitivo e dotato di sistemi di assistenza al volo che riducano il margine di errore. Funzioni come decollo e atterraggio automatici, mantenimento automatico dell’altitudine, ritorno automatico alla base e modalità di volo assistite sono essenziali per imparare senza rischiare continui incidenti.

Un utente professionale, invece, cerca controllo manuale avanzato, impostazioni complete della fotocamera, gestione personalizzata dell’esposizione e possibilità di utilizzare profili colore logaritmici per il color grading. In questo caso la precisione dei comandi, la qualità del sistema di trasmissione video e la presenza di sensori anticollisione multidirezionali diventano priorità assolute.

Qualità della fotocamera e stabilizzazione: cosa conta davvero oltre ai megapixel

Molti si concentrano solo sulla risoluzione, ma un buon drone non si valuta soltanto in base al 4K o all’8K dichiarato. Conta la dimensione del sensore, la gamma dinamica, la gestione delle alte luci e delle ombre e soprattutto la stabilizzazione.

Un gimbal meccanico a 3 assi è praticamente indispensabile per ottenere riprese fluide e professionali. I modelli più evoluti offrono anche profili colore avanzati e bitrate elevati, fondamentali per chi lavora in ambito video professionale. Per uso social o ricreativo può bastare un buon 4K stabilizzato, ma per produzioni di livello superiore serve una piattaforma più completa.

Autonomia di volo e gestione delle batterie

La durata della batteria incide direttamente sull’esperienza di utilizzo. I droni entry-level offrono mediamente 20-25 minuti reali di volo, mentre i modelli di fascia medio-alta e professionale possono superare i 30-40 minuti.

Se prevedi sessioni di ripresa prolungate, è fondamentale considerare il costo e la disponibilità di batterie aggiuntive. Anche il tempo di ricarica e la presenza di hub multipli possono fare la differenza in contesti professionali.

Portata del segnale e stabilità della trasmissione video

La qualità del sistema di trasmissione determina quanto lontano puoi spingerti in sicurezza e quanto fluida sarà l’anteprima video in tempo reale. I droni più avanzati utilizzano sistemi proprietari ad alta stabilità che garantiscono collegamenti solidi anche a lunga distanza, con streaming in alta definizione.

Per utilizzo ricreativo una portata limitata può essere sufficiente, ma per lavoro o riprese in ambienti complessi la stabilità del segnale è un fattore determinante.

Sistemi di sicurezza e sensori anticollisione

GPS evoluto, hovering stabile e ritorno automatico sono ormai standard su molti modelli, ma la vera differenza la fanno i sensori anticollisione. I droni professionali integrano rilevamento ostacoli su più direzioni, permettendo voli più sicuri anche in ambienti urbani o naturali complessi.

Per chi è alle prime armi, questi sistemi rappresentano una rete di sicurezza fondamentale. Per i professionisti, sono strumenti che consentono di concentrarsi sulla creatività senza distrazioni.

Funzioni intelligenti di volo e modalità automatiche

Le modalità automatiche come Follow Me, Orbita, Waypoint e tracciamento soggetto permettono di ottenere riprese dinamiche anche senza grande esperienza. Per un principiante sono strumenti di apprendimento, mentre per un professionista diventano funzioni strategiche per velocizzare il lavoro e ottenere movimenti camera complessi con precisione.

Normative, peso e categoria di utilizzo

Il peso del drone incide direttamente sulle normative di volo e sulle eventuali restrizioni. Prima dell’acquisto è sempre fondamentale verificare le regole vigenti nel proprio paese, soprattutto per utilizzo professionale o in aree urbane.

Un drone più leggero può offrire maggiore libertà operativa, mentre modelli più grandi garantiscono spesso prestazioni superiori ma richiedono maggiore attenzione normativa.

Prezzo e rapporto qualità-prestazioni

Infine, il budget. Oggi il mercato offre soluzioni valide in tutte le fasce di prezzo. Non sempre il modello più costoso è la scelta migliore: ciò che conta è individuare le caratteristiche davvero utili per il tuo tipo di utilizzo.

Valutare attentamente qualità della fotocamera, autonomia, sicurezza e funzioni intelligenti ti permetterà di scegliere un drone che rappresenti un investimento consapevole e duraturo.

DJI Mini 4K: compatto, leggero e pronto a volare in 4K

Il DJI Mini 4K è uno dei droni più interessanti per chi vuole iniziare a volare senza complicazioni ma con una qualità video già di livello avanzato. Con un peso inferiore a 249 grammi e certificazione Classe C0, rientra nelle categorie A1 e A3, permettendo di volare con meno vincoli rispetto ai modelli più pesanti, sempre nel rispetto delle normative locali.

È la scelta ideale per chi desidera un drone leggero, facile da trasportare e capace di riprese in 4K Ultra HD, con funzioni intelligenti che aiutano anche i principianti a ottenere risultati professionali fin dal primo volo.

Riprese 4K e stabilizzatore a 3 assi per video fluidi e cinematografici

Il punto di forza del DJI Mini 4K è la fotocamera 4K HD abbinata a uno stabilizzatore meccanico a 3 assi. Questo sistema compensa vibrazioni e movimenti improvvisi, garantendo video fluidi e immagini stabili anche in condizioni di vento moderato.

Puoi riprendere albe, tramonti, panorami urbani o scene notturne con una qualità dettagliata e colori naturali, rendendo il Mini 4K perfetto per viaggi, social media, contenuti YouTube e riprese creative personali.

Resistenza al vento e trasmissione video fino a 10 km

Nonostante le dimensioni compatte, il DJI Mini 4K offre una sorprendente resistenza al vento fino a 38 km/h (livello 5). I motori brushless migliorano stabilità e potenza, consentendo anche il decollo ad altitudini fino a 4.000 metri.

La trasmissione video raggiunge fino a 10 km di distanza, offrendo una connessione stabile e una visione chiara in tempo reale. Questo permette di esplorare paesaggi più ampi mantenendo sempre il controllo completo del drone.

Fino a 31 minuti di autonomia per sessioni di volo più lunghe

La versione con 1 batteria offre fino a 31 minuti di volo, un tempo più che sufficiente per riprese creative e sessioni di pratica. Sono disponibili anche set con 2 o 3 batterie, per estendere l’autonomia fino a 62 o 93 minuti complessivi.

Questo riduce l’ansia da batteria scarica e consente di pianificare riprese più articolate senza interruzioni frequenti.

Perfetto per principianti grazie alle funzioni di sicurezza intelligenti

Il DJI Mini 4K integra diverse funzioni pensate per rendere il volo semplice e sicuro:

Decollo e atterraggio con un tocco

Return to Home (RTH) con GPS

Stazionamento ultra stabile

Tutorial e risorse in-app per imparare rapidamente

Queste caratteristiche lo rendono ideale anche per chi non ha mai pilotato un drone prima, offrendo maggiore tranquillità durante ogni sessione di volo.

QuickShots: video professionali con un solo tocco

Con le modalità intelligenti QuickShots, il Mini 4K realizza automaticamente clip creative utilizzando movimenti preimpostati come:

Spirale

Dronie

Rocket

Circle

Boomerang

Bastano pochi tocchi per ottenere video dinamici e pronti per essere condivisi, anche senza esperienza di montaggio avanzato.

Specifiche tecniche principali

Modello: DJI Mini 4K

Peso: < 249 g

Certificazione: Classe C0

Fotocamera: 4K Ultra HD

Stabilizzazione: Gimbal meccanico a 3 assi

Resistenza al vento: fino a 38 km/h

Trasmissione video: fino a 10 km

Autonomia: fino a 31 minuti (1 batteria)

Funzioni intelligenti: QuickShots, RTH GPS, decollo/atterraggio one-touch

Incluso: DJI Mini 4K, 1 batteria, radiocomando RC-N1C

DJI Mini 5 Pro Fly More Combo: compatto, professionale e con protezione inclusa

Il DJI Mini 5 Pro Combo Fly More con DJI RC 2 e DJI Care di 1 anno è un drone pensato per chi vuole qualità professionale in un formato ultraleggero. Con peso inferiore ai 249 grammi e certificazione C0, offre maggiore libertà operativa nelle categorie A1 e A3, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Questa versione Combo include tutto il necessario per volare a lungo e in sicurezza: DJI RC 2 con display integrato, tre batterie, hub di ricarica, filtri ND e il piano DJI Care Refresh di 1 anno, che copre eventuali danni accidentali con servizio di sostituzione a costo ridotto.

Sensore CMOS da 1 pollice e video HDR 4K/60fps

Il cuore del Mini 5 Pro è il sensore CMOS da 1 pollice, una caratteristica che lo avvicina a droni di fascia superiore. Questo sensore consente di catturare video HDR in 4K a 60 fps con una gamma dinamica più ampia, dettagli più nitidi e colori realistici.

Il risultato sono riprese cinematografiche, perfette per paesaggi, viaggi, contenuti social e produzioni creative di livello avanzato.

Riprese verticali reali e stabilizzatore con rotazione a 225°

Lo stabilizzatore offre una rotazione di rollio fino a 225°, permettendo angolazioni creative e riprese dinamiche difficili da ottenere con altri droni compatti. Inoltre, supporta riprese verticali reali, ideali per contenuti destinati a Instagram, TikTok e YouTube Shorts senza perdita di qualità.

Questa flessibilità rende il Mini 5 Pro particolarmente interessante per content creator e videomaker mobili.

Rilevamento omnidirezionale degli ostacoli anche in notturna

Uno degli aspetti più evoluti di questo modello è il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, supportato da sensori visivi e tecnologia LiDAR frontale. Questo migliora la sicurezza durante il volo, soprattutto in ambienti complessi o in condizioni di luce ridotta.

Il sistema lavora in sinergia con il Return to Home automatico, garantendo maggiore tranquillità anche ai piloti meno esperti.

ActiveTrack 360° per inseguimenti fluidi e intelligenti

Con ActiveTrack 360° migliorato, il drone mantiene il soggetto sempre al centro dell’inquadratura, adattando automaticamente traiettoria e angolazione. È perfetto per seguire ciclisti, runner, auto o soggetti in movimento, con risposta rapida e stabilità elevata.

Le modalità di tracciamento personalizzabili permettono di scegliere lo stile di ripresa più adatto alla scena.

Fino a 36 minuti di volo e ricarica intelligente

La batteria di volo intelligente offre fino a 36 minuti di autonomia, un valore molto competitivo per la categoria ultraleggera. Con l’hub incluso nel Fly More Combo, è possibile ricaricare tre batterie in circa 115 minuti, ottimizzando tempi e organizzazione delle sessioni di volo.

Questo lo rende ideale per viaggi, sessioni creative lunghe e produzione di contenuti continuativa.

DJI RC 2 e DJI Care Refresh: controllo e protezione totale

Il radiocomando DJI RC 2 con schermo integrato elimina la necessità di collegare uno smartphone, offrendo un’esperienza più immediata e stabile.

Il piano DJI Care Refresh (1 anno) è attivato automaticamente e copre danni accidentali, consentendo la sostituzione del drone pagando una quota ridotta in caso di incidente. Un valore aggiunto importante per chi vuole volare senza preoccupazioni.

Specifiche tecniche principali

Modello: DJI Mini 5 Pro Fly More Combo

Peso: < 249 g

Certificazione: C0

Sensore: CMOS da 1 pollice

Video: HDR 4K fino a 60 fps

Stabilizzazione: Gimbal con rotazione fino a 225°

Riprese verticali: Sì, reali

Rilevamento ostacoli: Omnidirezionale con supporto LiDAR

Tracciamento: ActiveTrack 360°

Autonomia: Fino a 36 minuti per batteria

Controllo: DJI RC 2 con display integrato

Incluso: 3 batterie, hub di ricarica, filtri ND, eliche di ricambio

Protezione: DJI Care Refresh 1 anno

Potensic ATOM 2 Fly More Combo: leggero, intelligente e pronto a stupire in 8K

Il Potensic ATOM 2 Fly More Combo è un drone ultraleggero pensato per chi vuole qualità elevata senza complicazioni normative. Con peso inferiore a 249 grammi e certificazione Classe C0, può essere utilizzato nella maggior parte dei Paesi senza licenza specifica, rendendolo ideale per principianti evoluti e creator in mobilità.

Questa versione Fly More include tre batterie, hub di ricarica rapida e borsa da trasporto, per un’autonomia complessiva fino a 96 minuti di volo.

Foto 8K da 48MP e video 4K HDR con gimbal a 3 assi

Il cuore del sistema è il sensore CMOS SONY da 1/2”, capace di scattare foto fino a 48MP e registrare video 4K HDR con colori vividi e grande gamma dinamica.

Il gimbal meccanico a 3 assi garantisce stabilità professionale anche in presenza di vento o movimenti rapidi, eliminando vibrazioni e micro-scatti.

Grazie all’apertura F1.8 e alla tecnologia pixel 4-in-1, le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione migliorano sensibilmente, offrendo dettagli più nitidi e immagini più luminose anche al tramonto o di notte.

Trasmissione PixSync 4.0 fino a 10 km

Il nuovo telecomando integra antenna direzionale migliorata e tecnologia PixSync 4.0, che consente una trasmissione video stabile fino a 10 km in condizioni ideali.

Il feed live in 1080p a 30 fps è fluido e affidabile, permettendo controllo preciso e inquadrature accurate anche a lunga distanza.

AI Segui e AI Scatto Notturno per riprese intelligenti

Il sistema AI integrato consente il blocco automatico del soggetto e diverse modalità di inseguimento:

Parallelo

Spotlight

Segui

Basta inquadrare il soggetto per attivare il tracciamento automatico.

La modalità AI Scatto Notturno migliora la resa dei video in condizioni di luce ridotta, rendendo più semplice ottenere clip chiare e utilizzabili anche dopo il tramonto.

Riprese verticali 2.7K, Dolly Zoom e QuickShots

ATOM 2 è progettato anche per i social media. Supporta riprese verticali 2.7K, ideali per contenuti destinati a Instagram Reels e TikTok.

Tra le modalità creative troviamo:

Dolly Zoom

Rallentatore

QuickShots automatici

Panoramica

Zoom digitale 4x

La funzione SmartTransfer fino a 25 MB/s permette di trasferire rapidamente i file sullo smartphone per la condivisione immediata.

Volo semplice e sicuro anche per principianti

Il drone integra numerose funzioni di assistenza:

Posizionamento GNSS preciso

Punto di partenza personalizzabile

Cruise Control

Decollo e atterraggio automatici

Ritorno a Casa intelligente

Queste caratteristiche rendono l’esperienza di volo più sicura e accessibile anche a chi è alle prime armi.

96 minuti di autonomia con Fly More Combo

Il Fly More Combo include tre batterie e un hub di ricarica rapida che consente di caricarle tutte in circa 1,3 ore.

Con autonomia totale fino a 96 minuti, ATOM 2 è perfetto per viaggi, escursioni e sessioni creative prolungate.

Specifiche principali

Modello: Potensic ATOM 2 Fly More Combo

Peso: < 249 g

Certificazione: C0

Sensore: CMOS SONY 1/2”

Foto: 8K fino a 48 MP

Video: 4K HDR

Stabilizzazione: Gimbal meccanico a 3 assi

Trasmissione: Fino a 10 km, PixSync 4.0

AI: Segui, Spotlight, Parallelo, Scatto Notturno

Riprese verticali: 2.7K

Autonomia: Fino a 96 minuti totali

Ricarica: Hub rapido 1,3 ore per 3 batterie

Funzioni di sicurezza: GNSS, RTH intelligente

App: Potensic Eve con supporto live

Potensic ATOM SE Combo: compatto, stabile e perfetto per iniziare in 4K

Il Potensic ATOM SE Combo è un drone GPS pensato per chi vuole entrare nel mondo delle riprese aeree con un prodotto leggero, semplice da usare e già completo di accessori. Con peso inferiore a 249 grammi e certificazione Classe C0, può essere utilizzato nella maggior parte dei contesti senza obbligo di patentino, rendendolo ideale per principianti e appassionati.

Il design pieghevole lo rende estremamente portatile, tanto da poter essere trasportato facilmente nello zaino o nella custodia inclusa.

62 minuti di volo con due batterie intelligenti

La versione Combo include 2 batterie intelligenti, ognuna con autonomia fino a 31 minuti, per un totale di 62 minuti di volo. Questo permette sessioni prolungate senza l’ansia di dover ricaricare continuamente.

È inclusa anche una custodia per il trasporto, utile per proteggere drone e accessori durante viaggi ed escursioni.

Fotocamera 4K UHD con tecnologia ShakeVanish

Il drone integra un sensore CMOS da 12 MP 1/3″, capace di registrare video 4K a 30 fps e scattare foto da 12 MP.

La tecnologia proprietaria ShakeVanish riduce automaticamente vibrazioni e micro-movimenti, restituendo immagini più nitide e stabili anche in condizioni non perfette.

Per chi si avvicina alle riprese aeree, è un sistema che aiuta a ottenere risultati più puliti senza dover intervenire in post-produzione.

SurgeFly: controllo di volo fluido e tre modalità dedicate

Il sistema di controllo SurgeFly garantisce stabilità e risposta precisa ai comandi. Sono disponibili tre modalità di volo:

Video

Normale

Sport

La modalità Sport consente di raggiungere una velocità massima fino a 16 m/s in circa 2,8 secondi, offrendo maggiore dinamismo per riprese in movimento.

Trasmissione PixSync 2.0 fino a 4 km

Grazie alla tecnologia PixSync 2.0, ATOM SE offre una trasmissione video FPV stabile fino a 4 km in condizioni ideali.

Il segnale HD fluido e a bassa latenza permette di controllare il drone con precisione e sicurezza, migliorando l’esperienza di volo anche a distanze più elevate.

GPS ad alta precisione e ritorno automatico

Il sistema GPS integrato consente il Ritorno a Casa automatico in caso di:

Batteria scarica

Perdita di segnale

Attivazione manuale

Con un solo pulsante il drone torna al punto di decollo, aumentando sicurezza e tranquillità durante l’utilizzo.

Tramite l’app PotensicPro è possibile attivare funzioni aggiuntive come:

Seguimi

Volo di viaggio

Volo circolare

Resistenza al vento di livello 5

Il drone è progettato per resistere a venti di livello 5, mantenendo stabilità anche in condizioni atmosferiche meno favorevoli. Questo lo rende adatto a riprese paesaggistiche e ambienti aperti.

Aggiornamenti firmware e compatibilità

Tutti i firmware supportano aggiornamenti FOTA, così da mantenere il drone sempre aggiornato con miglioramenti e ottimizzazioni.

È compatibile con iOS 11 e Android 7.0 o versioni successive. Nella confezione sono inclusi tre cavi adattatori:

Micro USB

USB Type-C

Lightning

La scheda microSD non è inclusa e va acquistata separatamente.

Specifiche principali

Modello: Potensic ATOM SE Combo

Peso: < 249 g

Certificazione: Classe C0

Fotocamera: 12 MP CMOS 1/3″

Video: 4K UHD 30 fps

Stabilizzazione: Tecnologia ShakeVanish

Trasmissione: Fino a 4 km, PixSync 2.0

Velocità massima: 16 m/s

Autonomia: 62 minuti totali

Sistema di volo: SurgeFly

GPS: RTH automatico

Resistenza al vento: Livello 5

App: PotensicPro

Compatibilità: iOS e Android

Il DJI Flip è un drone compatto progettato per chi vuole iniziare a volare in sicurezza senza rinunciare a qualità video elevata e funzioni intelligenti. Con peso inferiore a 249 grammi e certificazione C0, può essere utilizzato nella maggior parte dei contesti senza patentino, risultando perfetto per adulti alle prime armi e creator in movimento.

Compatto, pieghevole e facile da trasportare, è pensato per accompagnarti ovunque: escursioni, viaggi, riprese urbane o panorami naturali.

Protezione integrale e volo sicuro

Uno degli elementi distintivi del DJI Flip sono i paraeliche integrali in fibra di carbonio leggera, progettati per offrire una protezione completa durante il volo.

Questa soluzione aumenta la sicurezza, soprattutto per chi è alle prime esperienze, riducendo il rischio di danni accidentali o contatti indesiderati.

Il drone supporta anche decollo dalla mano, rendendo ancora più semplice l’avvio del volo anche in spazi ristretti.

Sensore CMOS 1/1,3” e video 4K HDR a 60 fps

Il DJI Flip integra un sensore CMOS da 1/1,3 pollici, più grande rispetto a molti droni della stessa categoria. Questo consente di catturare più luce e ottenere:

Immagini più luminose

Maggiore dettaglio nei paesaggi

Colori più vividi e realistici

Supporta video HDR 4K fino a 60 fps, ideali per riprendere albe, tramonti e scene ad alto contrasto con qualità cinematografica.

Stabilizzatore a 3 assi e trasmissione fino a 13 km

Il gimbal meccanico a 3 assi assicura riprese stabili anche durante movimenti più dinamici o in presenza di vento.

La trasmissione video raggiunge fino a 13 km in condizioni ideali, garantendo segnale stabile e controllo preciso durante le riprese a lunga distanza.

Tracciamento IA del soggetto

Grazie al tracciamento intelligente basato su IA, il soggetto rimane sempre al centro dell’inquadratura.

Che tu stia correndo, pedalando o semplicemente camminando, il DJI Flip segue i movimenti in modo fluido, trasformandosi in un vero fotografo portatile automatico.

31 minuti di autonomia e funzioni intelligenti

Con un’autonomia massima di 31 minuti, puoi dedicarti alle riprese senza preoccuparti continuamente della batteria.

Le modalità di volo intelligente permettono di realizzare contenuti creativi in modo semplice anche per chi non ha esperienza avanzata di pilotaggio.

Contenuto della confezione

La confezione include:

DJI Flip

Radiocomando DJI RC-N3

1 batteria di volo intelligente

Accessori essenziali per iniziare

Per quanto riguarda l’app, DJI Fly non è disponibile su Google Play per motivi di compatibilità. È possibile scaricare l’ultima versione direttamente dal sito ufficiale DJI per garantire la migliore esperienza d’uso.

DJI Avata 2 Fly More Combo (1 batteria), Drone FPV con fotocamera 4K

DJI Avata 2 Fly More Combo: FPV immersivo in 4K con controllo a movimento

Il DJI Avata 2 Fly More Combo (1 batteria) è un drone FPV pensato per chi vuole vivere il volo in prima persona con un livello di immersione totale. Grazie ai DJI Goggles 3 inclusi, ogni movimento viene trasmesso direttamente nel visore, regalando la sensazione di trovarsi realmente in cabina di pilotaggio.

È la soluzione ideale per creator, sportivi e appassionati di riprese dinamiche in POV che vogliono un’esperienza adrenalinica ma accessibile anche ai principianti.

Esperienza di volo immersiva con Goggles 3

Con i DJI Goggles 3, il volo diventa un’esperienza visiva coinvolgente e realistica. Il feedback in tempo reale permette di percepire profondità, velocità e traiettorie come se si stesse realmente volando.

Questa modalità FPV è perfetta per:

Riprese sportive

Video dinamici in montagna o in città

Contenuti action in prima persona

Il risultato è una prospettiva unica, coinvolgente e cinematografica.

Controllo intuitivo con RC Motion 3

Incluso nella confezione trovi il DJI RC Motion 3, che consente di controllare il drone con semplici movimenti della mano. Non servono joystick complessi o combinazioni di tasti avanzate.

Basta inclinare il controller per dirigere il drone, rendendo il volo:

Più naturale

Più intuitivo

Adatto anche a chi non ha esperienza FPV

Easy ACRO: manovre spettacolari con un solo tocco

Il DJI Avata 2 integra la funzione Easy ACRO, che permette di eseguire:

Flip

Roll

Drift a 180°

Powerloop

Con una sola pressione puoi realizzare manovre che normalmente richiederebbero settimane di allenamento. Questo rende possibile creare contenuti spettacolari fin dal primo utilizzo.

Video 4K ultra grandangolari con sensore 1/1.3″

Il drone monta un sensore CMOS da 1/1.3 pollici, capace di catturare immagini dettagliate anche in condizioni di luce variabile.

Caratteristiche principali:

Video 4K/60 fps

Slow motion 4K/100 fps

Campo visivo ultra ampio da 155°

Il FOV esteso amplifica la sensazione di velocità e immersione, rendendolo perfetto per contenuti action e riprese in ambienti stretti.

Sicurezza con paraeliche integrati

I paraeliche integrati aumentano la robustezza del drone e consentono di volare con maggiore tranquillità anche in spazi più complessi.

Questo design protegge le eliche durante urti leggeri e migliora la sicurezza generale del volo.

Contenuti POV e montaggio facilitato

Pensato per i creator, il DJI Avata 2 permette di registrare contenuti POV di alta qualità pronti per social e piattaforme video.

Con l’app LightCut, puoi utilizzare modelli automatici per creare clip dinamiche in pochi passaggi, semplificando il flusso di lavoro anche per chi non è esperto di editing.

Contenuto della Fly More Combo (1 batteria)

La confezione include:

DJI Avata 2

DJI Goggles 3

DJI RC Motion 3

1 batteria di volo

Accessori essenziali

È il pacchetto perfetto per chi vuole iniziare subito con un’esperienza FPV completa, senza dover acquistare componenti separatamente.

DJI Mini 4 Pro (con DJI RC 2), mini drone pieghevole per adulti con fotocamera in 4K

Il DJI Mini 4 Pro è uno dei droni più completi nella categoria ultraleggera. Con un peso inferiore a 249 g e certificazione C0, può volare nelle categorie A1 e A3 senza necessità di patentino nella maggior parte dei Paesi, evitando procedure complesse e costi aggiuntivi. È la scelta ideale per chi vuole massima libertà operativa senza rinunciare a qualità e sicurezza.

Video verticali HDR 4K/60fps pronti per i social

Il Mini 4 Pro registra video HDR in 4K/60fps anche in formato verticale nativo, perfetto per contenuti destinati a Instagram, TikTok e YouTube Shorts.

Le riprese di albe, tramonti e scene notturne risultano dettagliate, luminose e ricche di colore, senza bisogno di editing complessi. Puoi condividere i tuoi filmati direttamente dalla fotocamera mantenendo una qualità professionale.

Rilevamento omnidirezionale degli ostacoli

Uno dei punti di forza del Mini 4 Pro è il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli. I sensori monitorano l’ambiente in tutte le direzioni, aumentando la sicurezza durante il volo e riducendo il rischio di collisioni.

Questa funzione è particolarmente utile per:

Voli in ambienti complessi

Riprese ravvicinate

Principianti che vogliono maggiore tranquillità

Autonomia estesa per voli più lunghi

La batteria intelligente consente voli prolungati senza interruzioni, offrendo più tempo per esplorare, registrare e sperimentare.

Non dovrai più interrompere la sessione nel momento più interessante: la durata estesa ti permette di concentrarti solo sulla creatività.

Trasmissione video FHD fino a 20 km

La trasmissione video in Full HD fino a 20 km garantisce un segnale stabile e a bassa latenza. Questo significa:

Controllo preciso anche a lunga distanza

Anteprima fluida in tempo reale

Maggiore sicurezza durante voli estesi

È una caratteristica fondamentale per chi desidera immagini nitide e controllo totale anche su lunghe tratte.

ActiveTrack 360° personalizzabile

Con il nuovo ActiveTrack 360°, puoi personalizzare la traiettoria di inseguimento del soggetto, ottenendo movimenti fluidi e dinamici.

Anche chi è alle prime armi può realizzare riprese cinematografiche con effetti complessi, grazie alla stabilità e all’intelligenza del sistema di tracciamento.

Libertà operativa con certificazione C0

La certificazione C0 permette di volare nelle categorie A1 e A3 senza sostenere esami complessi o test per la licenza di pilotaggio remoto, rendendo il DJI Mini 4 Pro uno dei droni più accessibili e versatili della sua categoria.

