Migliori cardiofrequenzimetri ottici – guida all’acquisto

I cardiofrequenzimetri ottici senza fascia sono tra i più apprezzati e amati dagli appassionati e coloro che praticano attività sportiva. Sono così richiesti soprattutto perché molte case produttrici, hanno iniziato a progettare modelli capaci di interagire con gli smartphone senza la necessità di indossare la benda attorno al torace, cosa che molte persone che praticano fitness non sopporta.

I cardiofrequenzimetri riescono a funzionare anche senza fascia, fornendo all’utente le stesse informazioni di un modello tradizionale, grazie al rilevamento del battito cardiaco presente sull’orologio da polso

I suddetti dispositivi sfruttano i sensori di luce di cui dispongono per leggere i cambiamenti che avvengono nel flusso sanguigno. Monitorare la frequenza cardiaca è uno dei parametri più importanti per chi vuole praticare uno stile di vita sano e migliorare le proprie prestazioni nello sport.

Grazie alla tecnologie di cui oggi disponiamo, è piuttosto facile monitorare la propria frequenza cardiaca, dato che la maggior parte degli smartwatch o activity tracker presenti sul mercato, sono dotati di cardiofrequenzimetro ottico.

In questo articolo, quindi, vogliamo riportarvi i migliori cardiofrequenzimetri ottici senza fascia attualmente disponibili sul mercato, che si possono trovare anche su Amazon.

Garmin Vivosmart 4

Il Garmin Vivosmart 4 è una smartband impermeabile e sottile, dotata di funzioni dedicate al fitness, in grado di aiutare lo sportivo a condurre uno stile di vita più sano e attivo. Il sensore pulse ox al polso consente di ottenere la stima della saturazione di ossigeno nel sangue durante il sonno, necessaria per leggere con un colpo d’occhio i tuoi livelli di ossigenazione in qualsiasi momento del giorno.

Inoltre, il dispositivo monitora la frequenza cardiaca al polso e lo stress quotidiano; quando quest’ultimo è troppo alto, Vivosmart 4 ti consiglia degli esercizi di respirazione per il rilassamento fisico e mentale.

La nuova funzione body battery stima l’energia presente nel tuo corpo in ogni momento della giornata, consentendoti di sapere se sei pronto o hai bisogno di “ricaricare le pile” prima dell’attività.

Il Garmin Vivosmart 4 può essere indossato anche sotto alla doccia, dotato di una batteria che offre una durata complessiva pari a 7 giorni in modalità smartwatch. Non manca all’appello un display touch utilizzabile per tenere sotto controllo le notifiche che arrivano sul proprio smartwatch.

Specifiche tecniche

Brand: Garmin | Modello: Vivosmart 4 | Colori disponibili: Nero, Bianco, Viola | Display: Always On a colori retroilluminato | Funzionalità: Conta passi, distanza percorsa, calorie bruciate, obiettivo giornaliero | Impermeabilità: Si | Bluetooth: 4.0 | Tecnologia: Garmin move iq 2.0 per riconoscimento automatico delle attività | Impermeabile: 5 ATM |

Offerta Garmin Vivosmart 4 Smart Fitness Tracker con Schermo Touch, Sensore Cardio e Pulse Ox, Nero/Slate, Small/Medium Sensore cardio e pulse ox al polso per monitoraggio avanzato del sonno

Impermeabile

Fino a 7 giorni di batteria

Schermo touch e notifiche smartphone

Stima VO2max e fitness level

Polar M430 GPS

L’orologio Polar M430 GPS ha una lettura ottica della frequenza cardiaca dal polso a sei LED, garantendo un alto livello di precisione. Il GPS integrato rileva velocità, distanza e altitudine anche nei percorsi più lunghi con la modalità a risparmio energetico.

Allenarsi con l’M430 è semplice ed immediato: non serve associare una fascia cardiotoracica ma basta allacciare il cinturino al polso e si è pronti. Grazie alla modalità risparmio energetico, è possibile utilizzarlo fino a otto ore con rilevazione GPS ogni secondo,per un massimo di 12 ore con rilevazione GPS ogni 30 secondi e fino a 30 ore con rilevazione GPS ogni minuto.

Tramite l’accelerometro integrato, misura velocità e distanza anche in allenamenti di corsa e camminata indoor. Non solo è adatto per la corsa ma anche per molti altri sport, Polar M430 permette di personalizzare i profili e le schermate di allenamento, anche direttamente dall’applicazione Polar Flow. In questo modo, durante l’allenamento potrai visualizzare tutti i dati che più ti interessano per ciascuno sport, a fine allenamento ottenere i riepiloghi, feedback accurati e personalizzati dell’attività svolta.

Specifiche tecniche

Brand: Polar | Modello: M430 | Colori disponibili: Nero, Bianco, Grigio, Arancio | Display: Always On a colori retroilluminato | Funzionalità: Avvisi con vibrazione, accelerometro integrato, gps, Conta passi, distanza percorsa, calorie bruciate, obiettivo giornaliero | Impermeabilità: Si | Bluetooth: 4.0 | Tecnologia: Pianificazione degli allenamenti | Impermeabile: 5 ATM | Autonomia: 30 ore | Materiale: Silicone

Offerta Polar M430, Orologio GPS Multisport con Cardiofrequenzimetro Integrato Unisex-Adulto, Impermeabile, Nero, M-L Frequenza cardiaca rilevata direttamente dal polso con sistema di lettura ottica a 6 LED

Rileva andatura, velocità, distanza, percorso e altitudine tramite il GPS integrato

Consente di impostare la modalità GPS a risparmio energetico per aumentare l'autonomia fino a 30 ore

Avvisi con vibrazione; lap manuali e automatici; rileva la cadenza di corsa, velocità e distanza anche indoor tramite l'accellerometro integrato

Activity tracker: misura passi, distanza percorsa, calorie consumate e analizza la qualità del sonno

Polar Vantage M – Vantage V

Con il Polar Vantage M puoi superare i tuoi limiti, infatti lo sportwatch è consigliato a chi punta al continuo miglioramento in qualsiasi sport. È sottile e leggero, infatti pesa solo 45 gr e offre tutti i dati di cui hai bisogno per migliorare le prestazioni nei tuoi sport preferiti.

Il Polar Precision Prime, è l’innovativo sistema che permette al Polar Vantage M di monitorare con precisione la frequenza cardiaca dal polso in qualsiasi condizione. Grazie al GPS e GLONASS integrati si ha una rilevazione precisa di velocità, distanza e percorso.

Il Polar Vantage M rileva automaticamente la frequenza cardiaca, stile di nuoto, distanza, andatura, numero di bracciate e tempi di riposo. La distanza e le bracciate sono monitorate anche nel nuoto in acque libere.

Il Polar è la scelta ideale per gli atleti di qualsiasi livello. Grazie all’apposito programma di corsa personalizzabile, è possibile tenere sotto controllo i progressi durante l’attività. Questo dispositivo è anche impermeabile e ha un display “always on” a colori ad alta definizione.

Specifiche tecniche

Brand: Polar | Modello: M430 | Colori disponibili: Nero, Bianco, Grigio, Arancio | Display: Always On a colori retroilluminato | Funzionalità: Avvisi con vibrazione, accelerometro integrato, gps, Conta passi, distanza percorsa, calorie bruciate, obiettivo giornaliero | Impermeabilità: Si | Bluetooth: 4.0 | Tecnologia: Pianificazione degli allenamenti | Impermeabile: 5 ATM | Autonomia: 30 ore | Materiale: Silicone

Offerta Polar Vantage M, Sportwatch per Allenamenti Multisport, Corsa e Nuoto, Impermeabile con GPS e Cardiofrequenzimetro Integrato, 46 mm, Unisex – Adulto, Nero, S/M Batteria di lunga durata, 30 ore in allenamento continuo con lettura ottica della frequenza cardiaca e GPS in Full Mode

Sistema di lettura ottica Polar Precision Prime: monitoraggio accurato della frequenza cardiaca dal polso per oltre 130 sport, tra cui nuoto, ciclismo, running

Training Load Pro & Recovery Pro: il tracker per l'allenamento e per il ciclismo, Polar Vantage M monitora l'allenamento cardio e il carico di lavoro

Analizza lo sforzo a cui il corpo è sottoposto durante l'allenamento e le informazioni sul sonno per evitare sovrallenamento e infortuni

Si adatta al tuo stile: cinturini intercambiabili di colori diversi per adattare il tuo Polar Vantage M a ogni occasione

Fitbit Charge HR

Il Fitbit Charge HR può rilevare il battito cardiaco 24 ore su 24, fino a 5 giorni con una carica. È in grado di rilevare i passi effettuati, distanza percorsa e calorie consumate.

Ha un display OLED che mostra ora, data e statistiche degli allenamenti in tempo reale. Può rilevare in modo automatico il sonno e ha la sveglia tramite la vibrazione. Realizzato con materiali di alta qualità, resistente all’acqua. La batteria dura fino a 5 giorni e ha un tempo di ricarica di 1-2 ore. Il Fitbit Charge HR è in grado anche di avvisare l’utente quando si ricevono chiamate sul proprio smartphone.

Specifiche tecniche

Brand: Fitbit | Modello: Charge HR | Colori disponibili: Nero, Bianco, Viola, Verde | Display: Always On| Funzionalità: Avvisi con vibrazione, accelerometro integrato, gps, Conta passi, distanza percorsa, calorie bruciate, obiettivo giornaliero | Impermeabilità: Si | Bluetooth: 4.0 | Tecnologia: Pianificazione degli allenamenti | Impermeabile: 5 ATM | Autonomia: 5 giorni| Materiale: Silicone | Peso: 209 grammi | Tempo di ricarica: 2 ore

Fitbit Charge HR Braccialetto Monitoraggio Battito Cardiaco e Attività Fisica, Verde Acqua, Taglia L Controlla il battito cardiaco automaticamente e in modo continuo direttamente sul display per rilevare le calorie bruciate

Registra il tuo allenamento e rileva l'attività di tutti i giorni come battito cardiaco, passi, distanza, piani saliti e minuti attivi

Con accesso istantaneo a dati, ovunque tu vada, hai sempre con te la motivazione per essere più attivo

Se il tuo telefono è nelle vicinanze, puoi leggere sul display l'ID o il numero della persona che ti sta chiamando

Tipo di batteria: polimeri di litio. Ricetrasmettitore radio: Bluetooth 4.0

Garmin Forerunner 935

Il Forerunner 935 dispone della tecnologia per il rilevamento della frequenza cardiaca dal polso, grazie alla presenza di un sensore a triplo LED, che misura il battito cardiaco 24/7 senza il bisogno di indossare una fascia toracica.

Le metriche fisiologiche si basano sul battito cardiaco, il Forerunner 935 è in grado di fornire lo Stress score, che misura la variabilità della frequenza cardiaca basandosi su un test. I valori variano da 1 a 100, dove i punteggi più bassi ne indicano i livelli.

Se associato ad una fascia cardio compatibile, Forerunner 935 fornisce dati per un’analisi dettagliata della forma fisica. La Stima del VO2 max elabora dati sulla velocità della corsa, battiti al minuto e variabilità della frequenza cardiaca, per fornire una stima del volume massimo di ossigeno che puoi consumare al minuto.

Basandosi su una media delle tue uscite, Forerunner 935 è in grado di prevedere il tuo tempo di gara suddiviso per distanze, nonché avvisi del tempo di recupero necessario prima di intraprenderne un altro allenamento. Forerunner 935 dispone di un modulo Wi-Fi integrato, che permette di scaricare automaticamente gli allenamenti su Garmin Connect per poi visualizzarli sullo smartphone.

Specifiche tecniche

Brand: Garmin | Modello: 935 | Colori disponibili: Nero, Bianco, Grigio, Arancio | Display: Always On a colori retroilluminato | Funzionalità: Accelerometro; Allarme con vibrazione; Altimetro; Altimetro barometrico; Barometro; Bussola elettronica; Calcolo calorico basato sul battito cardiaco; Calendario; Cronometro; Dimensioni supporti stampa senza bordi; Duranta gioco; Foot pod; GPS; Impermeabile; Metro incorporato; Previsioni del tempo; Sveglia; Termometro; Touch screen | Impermeabilità: Si | Bluetooth: 4.0 | Tecnologia: Pianificazione degli allenamenti | Impermeabile: 5 ATM | Autonomia: 30 ore | Materiale: Silicone e cassa in acciaio | Dimensione cassa: 45 mm | Peso: 49 grammi |

Offerta Garmin Forerunner 935 Bluetooth Nero Orologio Sportivo Colore del Cinturino: Nero

Dimensione della Cassa: >45mm

Forma Orologio: Rotonda

Indici: Led

Materiale della Cassa: Acciaio

Garmin Forerunner 645 Music

Garmin Forerunner 645 Music è un orologio cardiofrequenzimetro GPS, completo di tutto. È pieno di funzioni, molto comodo da poter indossare e ha una memoria dedicata per la musica.

L’orologio ha la possibilità di riprodurre playlist offline, utilizzando delle cuffie bluetooth che dovranno essere sincronizzate con il dispositivo. È dotato di moltissime funzionalità per l’allenamento di Firstbeat.

Specifiche tecniche

Brand: Garmin | Modello: Forerunner645 | Colori disponibili: Nero, Bianco, Grigio, Viola | Display: Always On a colori retroilluminato | Funzionalità: Accelerometro; Allarme con vibrazione; Altimetro; Altimetro barometrico; Barometro; Bussola elettronica; Calcolo calorico basato sul battito cardiaco; Calendario; Cronometro; Dimensioni supporti stampa senza bordi; GPS; Impermeabile; Metro incorporato; Previsioni del tempo; Sveglia| Impermeabilità: Si | Bluetooth: 4.0 | Tecnologia: Pianificazione degli allenamenti | Impermeabile: 5 ATM | Autonomia: 30 ore | Materiale: Silicone e cassa in acciaio | Dimensione cassa: 45 mm | Peso: 40,9 grammi | Funzionalità aggiuntiva: Memoria da 4 GB e lettore musicale

Offerta Garmin GPS Orologio/PULSOM FR645 Music NEG Campeggio e Escursione, Adulto, Unisex, Multicolore, Taglia Unica Lettore musicale con memoria da 4 GB per circa 500 canzoni

Possibilità di pagamento senza contatto

Valori di efficienza e strumenti di prestazioni avanzati

Lunetta in acciaio INOX

Rilevamento e valutazione dello stato dell'allenamento

Garmin Vivomove HR

Garmin applica la tecnologia proprietaria Elevate a vivoactive HR per offrire un dispositivo completo e funzionale. La rilevazione cardiaca al polso monitora il tuo battito durante tutto l’arco della giornata, offrendoti una misurazione più precisa delle calorie bruciate.

Vivomove HR è pensato per chi cerca un prodotto tutto in 1: orologio, fitness band, profili per lo sport e connettività Smart con notifiche, app, widget e molto altro tramite Connect IQ. Grazie al display OLED touchscreen a colori, è possibile tenere sempre a portata di mano i dati importanti.

Vivomove HR grazie ai profili preimpostati, al GPS ad alta sensibilità e all’accelerometro integrato, ti segue in ogni tua attività all’aperto e indoor. Vivomove HR è una smartband che conta passi, distanza percorsa e calorie bruciate durante l’arco della giornata.

Monitora il sonno fornendoti dei dati sul livello di intensità/movimento del tuo corpo. Dotato anche di una funzione che conta i piani di scale che fai e l’intensità dell’attività, avvertendo l’utente quando raggiunge soglia dei 150 minuti di esercizio settimanale.

Dotato inoltre della funzione controllo musica, permette di passare da un brano all’altro, alzare il volume della canzone preferita e cosi via dicendo. Le Smart Notification consentono di visualizzare direttamente sul display del Vivomove HR, SMS, chiamate ed e-mail e tutte le notifiche che ricevi sul tuo smartphone

Specifiche tecniche

Brand: Garmin | Modello: Vivomore HR | Colori disponibili: Nero | Display: Analogico LCD | Funzionalità: rilevazione cardio dal polso, analizza livello dello stress h24 | Impermeabilità: Si | Bluetooth: 4.0 | Tecnologia: Pianificazione degli allenamenti | Impermeabile: 5 ATM | Autonomia: 30 ore | Materiale: Silicone | Dimensione cassa: 0,38 mm | Peso: 40,9 grammi | Risoluzione schermo: 128×64 pixel

Garmin Vivoactive HR Extra Large Smartwatch con Cardio al Polso, Profili dAttività Fisica, Cinturino Extra Large, Nero (Ricondizionato) ) Display touchscreen a colori ad alta risoluzione antiriflesso

Tecnologia Garmin per la rilevazione cardio dal polso

GPS integrato e profili sport precaricati

Con Smart Notification visualizza le notifiche del tuo smartphone sul display

Conta passi, distanza percorsa e calorie bruciate giornalieri

Mio FUSE

Mio FUSE è un orologio anch’esso con cardiofrequenzimetro ottico incorporato, in grado di trasmettere la frequenza cardiaca misurata tramite bluetooth e ANT. L’orologio sportivo convince grazie alla sua elevata autonomia della batteria, la quale si attesta sulle 12 ore e la presenza di una quantità generosa di modalità per l’allenamento.

Il dispositivo vanta l’accelerometro per il rilevamento dei passi, le calorie, la distanza ed inoltre è impermeabile e resiste fino a 30 metri di profondità.

Specifiche tecniche

Brand: Mio | Modello: Fuse | Colori disponibili: Rosso | Display: LED multicolore | Funzionalità: rilevazione cardio dal polso, flusso sanguigno, distanza percorsa, calorie bruciate, contattassi, accelerometro, sveglia, allarme | Impermeabilità: Si | Bluetooth: 4.0 | Tecnologia: Pianificazione degli allenamenti, caricamento tramite stazione di ricarica USB | Impermeabile: 5 ATM | Autonomia: 30 ore | Materiale: Silicone | Peso: 40,8 grammi

Mio Fuse 2 in 1: Mio Fuse di Medisana è braccialetto a impulsi e tracker di attività in uno; misura continuamente la frequenza cardiaca, senza fastidiose fasce toraciche

Elevata precisione di misura: due sensori LED e una lente elettro-ottica misurano il flusso sanguigno nei capillari; mio Fuse raggiunge una precisione di misura fino al 97%

Completo: oltre a registrare passi, calorie, distanza e passo, il bracciale Mio Fuse è dotato di un sensore di accelerazione integrato

Smartphone App: grazie alla memoria di 30 ore, i vostri dati personali di attività vengono memorizzati e possono essere successivamente sincronizzati con lo smartphone

Confortevole: il cinturino in morbido silicone, il display a LED multicolore, l'allarme a vibrazione e l'allarme a colori a LED offrono un ulteriore comfort

Garmin Forerunner 735

Forerunner 735 utilizza un sensore ottico a LED che misura la frequenza cardiaca al polso, consentendoti di correre senza una fascia cardio. Un indicatore colorato identifica la zona di frequenza cardiaca in tempo reale.

Al fine di raggiungere i propri obiettivi, è possibile scaricare allenamenti avanzati sul Forerunner 735 dal Garmin Connect. E’ possibile inoltre personalizzare i quadranti dell’orologio, widget e applicazioni gratuitamente dal Connect IQ.

Grazie all’accelerometro integrato, è possibile misurare la distanza e passo mentre si corre al chiuso ad esempio sul tapis-roulant, senza la necessità di utilizzare un footpod. Durante tutta la giornata, diventa un rilevatore di attività che conta i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate.

Forerunner 735 è compatibile con i satelliti GPS e GLONASS per rilevare la tua posizione rapidamente e con precisione.

Specifiche tecniche

Brand: Garmin | Modello: Forerunner 735 | Colori disponibili: Verde, Nero, Rosso | Display: Retroilluminato a colori | Funzionalità: Accelerometro; Calcolo calorico basato sul battito cardiaco; Dimensioni supporti stampa senza bordi; GPS; Intervallo di formazione; Metro incorporato; PC free copying | Impermeabilità: Si | Bluetooth: 4.0 | Tecnologia: Pianificazione degli allenamenti, Garmin Connect IQ per personalizzare il dispositivo, base di ricarica | Impermeabile: 5 ATM | Autonomia: 9 giorni | Materiale: Silicone | Peso: 45,36 grammi

Garmin Forerunner 235 GPS Sportwatch con Sensore Cardio al Polso e Funzioni Smart, Cinturino in silicone, Nero/Grigio Il sensore Garmin Elevate rileva il battito cardiaco al polso 24/7

Funzione fitness band: misura il numero di passi giornalieri, la distanza, le calorie e monitora il sonno durante la notte

Ricevi tutte le notifiche che vuoi dal tuo Smartphone, condividi in tempo reale la tua attività e caricale su Garmin Connect

Con Garmin Connect IQ puoi personalizzare il dispositivo, scarica campi dati, watchface, widget e applicazioni

Contenuto confezione: GPS sportwatch Forerunner 235, Base di ricarica/dati, Guida rapida

Fitbit Charge 3

Il Fitbit Charge 3 è un raffinato superwatch per il fitness, progettato per aiutarti a raggiungere la tua forma migliore. Grazie al GPS integrato, la funzione multisport e la rilevazione continua ed automatica del battito cardiaco, offre i dati di cui hai bisogno per misurare il tuo sforzo e ottimizzare i tuoi allenamenti.

Attiva il controllo dell’attività, il rilevamento automatico del sonno, i comandi musicali, le notifiche dei messaggi e delle chiamate e avrai tutto ciò che ti serve per essere connesso, motivato e in forma.

Registra percorsi, tempi intermedi e riepiloghi degli esercizi, così puoi tenere sotto controllo prestazioni e progressi. Ottieni un controllo continuo e automatico del battito cardiaco durante tutto il giorno e guarda le zone di frequenza cardiaca semplificate, senza aver bisogno della scomoda fascia toracica. Rileva corsa, allenamenti incrociati e esercizi aerobici. L’orologio ti permette anche di mettere in pausa e cambiare brano nelle playlist del telefono, puoi controllare la musica direttamente dal polso.

Specifiche tecniche

Brand: Fitbit | Modello: Charge3 | Colori disponibili: Nero, grigio, bianco, viola | Display: Retroilluminato a colori | Funzionalità: Accelerometro; Aggiustabile; Funzionamento a batteria; Touch screen, cardiofrequenzimetro, distanza percorsa, sveglia, monitoraggio del sonno| Impermeabilità: Si | Bluetooth: 4.0 | Tecnologia: 15 modelli di allenamento da personalizzare | Impermeabile: 5 ATM | Autonomia: 7 giorni | Materiale: Silicone o personalizzabile con cinturini in stoffa | Peso: 30 grammi

Offerta Fitbit Charge 3, Tracker Avanzato per Fitness e Benessere Unisex Adulto, Oro Rosa/Grigio Blu, Taglia Unica Con un'autonomia della batteria fino a 7 giorni, Fitbit Charge 3 offre informazioni e ispirazione per tutta la giornata (varia con l'uso e altri fattori)

Progettato per resistere all'acqua fino a 50 metri, Charge 3 registra automaticamente gli allenamenti di nuoto e può essere indossato sotto la doccia, in piscina e dove vuoi tu

Indossa Fitbit Charge 3 di giorno e di notte per registrare il tuo battito cardiaco a riposo, monitorare le tendenze del battito cardiaco nel tempo e seguire i tuoi progressi di fitness e benessere

Fitbit Charge 3 riconosce e registra automaticamente nell'app Fitbit determinati esercizi come corsa, nuoto, ellittica, sport e altri ancora

Scegli tra più di 15 modalità di allenamento come corsa, bici, nuoto, yoga, allenamento a circuito e molte altre, imposta un obiettivo e visualizza statistiche in tempo reale mentre ti alleni per cercare di migliorare le tue prestazioni

Polar A360

Il Polar A360 è un fitness tracker con rilevazione della frequenza cardiaca direttamente dal polso. Unisce le funzioni di guida all’allenamento, activity tracking e analisi del sonno. Inoltre, è un elegante smartwatch con display touch screen a colori ad alta definizione, ed è possibile vedere le notifiche sullo smartphone.

A360 rileva la frequenza cardiaca direttamente dal polso, senza necessità di indossare la fascia cardio toracica, offre l’esclusiva funzione Running Program, disponibile sul servizio web e app Polar Flow.

In base alla distanza per la quale ti vuoi preparare, il programma sviluppa in automatico un piano di allenamento personalizzato di sessioni running ed esercizi di potenziamento muscolare, in grado di guidarti durante tutta la preparazione ed adattarsi ai tuoi miglioramenti. Puoi anche visualizzare l’analisi della qualità del tuo sonno e ricevere le notifiche di chiamate e messaggi ricevuti sullo smartphone.

Specifiche tecniche

Brand: Polar | Modello: A360 | Colori disponibili: Nero,bianco, rosa, blu | Display: Retroilluminato a colori | Funzionalità: Lettura ottica della frequenza cardiaca dal polso|Sveglia|Analisi del sonno|Notifiche smart|Obiettivi di attività personalizzati|Display touch screen a colori | Impermeabilità: Si | Bluetooth: 4.0 | Tecnologia: 15 modelli di allenamento da personalizzare | Impermeabile: 5 ATM | Autonomia: 5 giorni | Materiale: Silicone con cinturini intercambiabili | Peso: 4,54 grammi

Polar A360 Fitness Activity Tracker Monitoraggio Attività Fisica con Cardiofrequenzimetro Integrato, Display Touch Screen, Taglia M (150-200 mm), Nero Guida l'allenamento, monitora l'attività quotidiana e analizza la qualità del sonno

Con cinturino intercambiabile disponibile in vari colori, può essere abbinato ad ogni stile ed occasione

Display touch screen a colori in alta definizione

Segnala visivamente e con vibrazione chiamate e messaggi (anche WhatsApp) ricevuti sullo smartphone, notifiche social e appuntamenti a calendario

©RIPRODUZIONE RISERVATA

