Migliori action cam Sony – guida all’acquisto

Le action cam, negli ultimi anni sono diventate uno dei prodotti più acquistati in assoluto. Questo prodotto può vantare dimensioni molto più compatte e un peso decisamente inferiore a differenza delle vecchie telecamere, oltre a una serie di accessori che permettono di utilizzarle in situazioni estreme. Possono essere usate non solo per girare i classici filmini delle vacanze in famiglia, ma anche e soprattutto per effettuare riprese sportive o subacquee.

Le migliori Action Cam Sony

Nonostante l’elevata evoluzione nel mercato di queste action cam, Sony ha mantenuto una solida base di utenti, specializzandosi soprattutto sui prodotti di fascia media e alta. Lo scopo principale di queste videocamere / fotocamere è quello di catturare in maniera più fluida e precisa il movimento durante una prestazione sportiva.

Sony è sinonimo di garanzia, in quanto offre sul mercato prodotti di alta qualità, considerando che è stata la prima a introdurre la stabilizzazione integrata nelle action cam, , considerate tra le migliori per la loro eccezionale capacità di compensare scosse e vibrazioni, permettendo all’utente di concentrarsi sull’azione, e per la loro eccezionale stabilizzazione ottica, digitale o mista.

In questo articolo quindi, vogliamo riportarvi le migliori action cam della Sony presenti in circolazione nel mercato e che si possono acquistare anche su Amazon.

Sony FDR-X3000R

L’Action Cam FDR-X3000 offre video POV 4K Ultra HD mozzafiato, con vibrazioni ridotte grazie allo SteadyShot ottico bilanciato e le funzioni avanzate migliorano le riprese quotidiane.

Grazie al controllo completo del percorso ottico in un’unità galleggiante, lo SteadyShot ottico bilanciato migliora l’efficacia della riduzione delle vibrazioni della fotocamera.

Questo sistema di stabilizzazione avanzato facilita le riprese di immagini chiare e stabili mentre si viaggia, si va in bici o si è impegnati in situazioni attive. La funzionalità time-lapse vi permette di creare video utilizzando foto 4K Ultra HD ad alta qualità. Grazie ad Action Cam Movie Creator o all’app Action Cam (v. 2.0) potete trasformare queste immagini in un sensazionale video time-lapse.

Specifiche tecniche

Brand: Sony | Modello: FDR – X30000RFDI | Dimensioni: 8.29 x 2.93 x 4.69 cm | Peso: 114 grammi | Funzioni: Altoparlanti incorporati; GPS; Indicatori LED; Risoluzioni video:800 x 480,1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160

Sony FDR-AX33 4K

La Sony FDR-AX33 4K è considerata una tra le migliori action cam di Sony, supporta la risoluzione 4K ultra HD a 24/30 fps e Full HD 1080 a 120 fps, con un bitrate di 100 Mbps.

Questa action cam ontiene il GPS incorporato, quindi è in grado di registrare dati sulla posizione e supporta la connettività Wifi e NFC. L’action cam FDR-AX33 4K presenta il sensore CMOS Exmor R retroilluminato da 1 / 2.3″, il processore d’immagine Bionz X, l’obiettivo Zeiss Tessar 170 f / 2,8 a 170 ° e la stabilizzazione dell’immagine SteadyShot.

Specifiche tecniche

Brand: Sony | Modello: FDR-AX33 4K | Risoluzione: 8.29 megapixel | Dimensioni: 15.49 x 7.09 x 7.79 cm | Peso: 600 grammi | Modalità registrazione: XAVCS 4K 3840 x 2160 24p/25p,1920×1080 50p/25p/24p | Formato Video: XAVC-S,AVCHD, MP4 | Stabilizzatore: Ottico Bilanciato | Lenti: Zeiss

Sony DSC-RX0

La Sony DSC-RX0 si presenta con un corpo robusto e compatto, è resistente all’acqua fino a 10 metri, è molto resistente agli impatti con il suolo da un’altezza di 2 metri e indeformabile se sottoposta a un peso massimo di 200 kgf/2.000 N. La fotocamera dispone anche del formato AVCHD che, è ideale per editing e condivisione semplici, possiede anche il formato XAVC S a bassa compressione che è perfetto, soprattutto per i videografi più professionali, per video di alta qualità con il rumore ridotto al minimo, anche in scene in movimento. Per regolare la messa a fuoco, la funzione MF Assist ingrandisce l’area di messa a fuoco per offrire una regolazione più precisa, mentre la funzione Peaking evidenzia l’area più nitida o a fuoco applicando un colore a scelta che permette di determinare se sono necessarie ulteriori regolazioni.

Specifiche tecniche

Brand: Sony | Modello: DSC-RXO | Zoom Digitale: 0x | Dimensioni: 2.97 x 5.89 x 4.04 cm | Peso: 110 grammi | Distanza focale massima: 7.7 mm | Funzioni: Continuous shooting mode; GPS | Misurazione della luce: A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia | Risoluzioni video:1280 x 720,1920 x 1080 Pixel |

Sony DSC-RX0 Fotocamera Digitale Premium Compatta con Sensore da 1", Resistente all'Acqua e agli Urti, Scatto Continuo fino a 16 FPS, Super Slow Motion fino a 960 FPS, Nero Corpo robusto e compatto: waterproof fino a 10 m, resistente all'impatto con il suolo da un'altezza di 2 m e indeformabile se sottoposta a un peso massimo di 200 kgf/2.000 N

Qualità d'immagine grazie al sensore Exmor RS da 1", 15.3MP e obiettivo ZEISS Tessar T da 24 mm F4.0

Produzioni creative grazie all'otturatore anti-distorsione da 1/32000 sec e lo scatto continuo rapido a 16fps

Funzione di controllo multiplo wireless: uno smartphone o un tablet con PlayMemories Mobile possono controllare fino a cinque fotocamere RX0

Le funzioni avanzate di registrazione video includono l'output 4K pulito via HDMI, la registrazione Super Slow motion 40x e Picture Profile (S-Log2)

Sony HD HDR-AS50

L’Action camera HDR-AS50 compatta e resistente vi consente di effettuare riprese video POV con la protezione subacquea in dotazione.

Questa Action Camera è dotata di tre luci tally sulla parte frontale, superiore e inferiore per poter controllare in maniera semplice lo stato di registrazione da tutte le direzioni e sentire il beep del promemoria.

La funzionalità time-lapse vi permette di creare video utilizzando foto 4K Ultra HD ad alta qualità scattate a intervalli prestabiliti. Grazie ad Action Cam Movie Creator (v. 5.1 per Windows, v. 3.1 per Mac) o all’app Action Cam (v. 2.0) puoi trasformare queste immagini in un sensazionale video time-lapse.

Specifiche tecniche

Brand: Sony | Modello: HDR-AS50 | Zoom digitale: 3X | Risoluzione megapixel: 1.1 | Formato video: Mp4 | Funzioni: Altoparlanti incorporati; Antiurto; Continuous shooting mode; Display incorporato; GPS; | Risoluzioni video:1280 x 720,1920 x 1080 Pixel | Risoluzione acquisizione video: 1080p |

Sony HDR-AS300

La Sony HDR-AS300 è considerata tra le migliori grazie alla sua stabilizzazione ottica per registrare video full hd nei formati XAVC S e MPEG4-AVC. Questa action cam può scattare foto a 12 mp, time-lapse in 4 k, la registrazione massima è di 1080 p e per gli slow-motion è disponibile in 720p. La Sony HDR-AS300 può registrare l’audio tramite il microfono integrato o l’ingresso mini jack microfonico stereo. La fotocamera è impermeabile fino a 60 metri e dispone anche della funzione SteadyShot (disponibile sia per video che per foto) è un sistema di stabilizzazione ottica che migliora quella digitale dei modelli precedenti.

Specifiche tecniche

Brand: Sony | Modello: HDR-AS300 | CMOS: 1/25″ | Risoluzioni video: 800 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel |

©RIPRODUZIONE RISERVATA

