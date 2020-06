Miglior colostro integratore: a cosa serve, benefici e opinioni

Gli integratori aiutano a migliorare le performance sportive e sostenere l’attività muscolare, ma non è sempre facile scegliere. Oggi parliamo del colostro integratore come fonte proteica.

La prima cosa da sapere sul colostro è il suo significato. Si tratta di un liquido prodotto dalle ghiandole mammarie delle donne subito dopo il parto (tra il primo e il quinto giorno).

Il colostro materno è un condensato di elementi proteici biologicamente attivi capaci di proteggere e sostentare il neonato nei primi giorni, proprio quando le sue difese non sono ancora ben sviluppate.

Le formule del colostro integratore per gli sportivi si rivela un ottimo supporto per promuovere l’attività dell’apparato digerente e assicurare una fonte di energia durante l’allenamento.

Colostro: Benefici e proprietà

Per capire gli effetti positivi delle formule integrative sull’organismo è necessario indagare sulle proprietà del colostro materno.

Il colostro è una sostanza quasi trasparente in grado di sviluppare effetti benefici su intestino e sistema immunitario del bambino. Quali sono le proprietà del colostro al seno?

Sistema immunitario – È stata provata l’attività positiva del colostro per le difese immunitarie : le proteine lattoferrina e lisozima attivano anticorpi, immunoglobuline e linfociti del sistema immunitario adattivo.

– È stata provata l’attività positiva del : le proteine lattoferrina e lisozima attivano anticorpi, immunoglobuline e linfociti del sistema immunitario adattivo. Crescita – I fattori di crescita contenuti nel colostro materno sostengono l’organismo e favoriscono la rigenerazione della pelle, la crescita del tessuto endoteliale, muscoli, cartilagini e altro.

– I fattori di crescita contenuti nel sostengono l’organismo e favoriscono la rigenerazione della pelle, la crescita del tessuto endoteliale, muscoli, cartilagini e altro. Proteine – Le proteine albumine promuovono il trasporto di nutrienti e l’eliminazione di cataboliti per mezzo delle vie urinarie.

– Le proteine albumine promuovono il trasporto di nutrienti e l’eliminazione di cataboliti per mezzo delle vie urinarie. Vitamine – La vitamina A risulta importante per lo sviluppo della vista e le attività di trasporto, raccolta e differenziazione cellulare.

Colostro integratore

Le formule integrative contengono colostro ricavato dai bovini (colostro bovino) o dalle capre (colostro caprino o colostro di capra) e presenta una composizione molto simile a quello pre-latteo che si forma nelle neo mamme prima del latte materno.

È possibile rintracciare immunoglobuline, vitamine (vitamina A, vitamina B12, vitamina D e vitamina E), minerali (zolfo e ferro), fattori di crescita (EGF, IGF, FGF, TGF a e TGF b), fattori simil-ormonali e sostanze antimicrobiche (lattoperossidasi,lisozima, lattoferrina e immunoglobuline).

In campo sportivo teoricamente, grazie alle immunoglobuline (peptidi e lattofferrina), sarebbe in grado di fornire un boost energetico, favorire l’attività muscolare e migliorare il recupero post-allenamento.

Nonostante l’uso del colostro in ambito sportivo non venga supportato da prove cliniche, considerando il profilo nutrizionale, si potrebbe ipotizzare una sollecitazione della produzione di fattori destinati a incoraggiare la sintesi proteica.

Ad oggi è stato usato per tenere sotto controllo la proliferazioni della Candida albicans, limitare il rischio di dissenteria da Cryptosporidium parvum nelle persone in stato di deperimento e rinforzare il sistema immunitario.

Modalità d’uso

A parte il colostro in crema destinato alla cura della pelle, il mercato offre una vasta gamma di integratori a base di colostro in bustine, capsule, formule liquide e barrette.

Il dosaggio e la modalità d’uso dipendono essenzialmente dal tipo di prodotto che si sceglie di acquistare e quindi dalle indicazioni del produttore.

Attualmente non esistono dosaggi consigliati riconosciuti validi per assicurare i benefici delle formule integrative.

Effetti collaterali e controindicazioni

L’uso di questo tipo di integratore non sembra riservare particolari effetti collaterali, anche se in alcuni casi potrebbe comportare problemi gastroenterici come gonfiore addominale, nausea, vomito e diarrea.

Per quanto riguarda le controindicazioni, invece, si segnala l’esigenza di evitarlo in caso di allergia alle proteine del latte o intolleranza al lattosio.

Semaforo rosso per il consumo di colostro in gravidanza e allattamento e in caso di forme tumorali sensibili all’ormone di origine proteica IGF-1 (noto come somatomedina).

Di fatto esiste una correlazione tra colostro bovino e tumori in quanto la presenza di IGF-1 potrebbe aggravare la situazione di alcuni tumori, primi tra tutti il tumore al seno e il tumore alla prostata.

