Messi trascina Inter Miami e conquista la TOTW 9 di EA FC 26: Vitinha al vertice, Bayern protagonista con Klara Bühl

Messi - Stadiosport.it

Lionel Messi continua a riscrivere il destino di Inter Miami e, allo stesso tempo, lascia il segno anche nel mondo virtuale di EA Sports FC 26. I cinque gol realizzati nella prima serie dei playoff MLS hanno evitato l’eliminazione prematura del club e hanno riportato la squadra nella corsa alla MLS Cup 2025. L’ultima prestazione, un 4 a 0 dominante contro Nashville SC, ha visto l’argentino firmare una doppietta e un assist, guadagnando così la sua prima carta della Squadra della Settimana nella nuova edizione del gioco, un oggetto da 87 di valutazione generale che migliora tutte le sue principali statistiche.

Messi non è però il nome più alto della TOTW 9. Il ruolo di protagonista assoluto spetta infatti a Vitinha, centrocampista del Paris Saint-Germain, premiato con una carta da 90 di valutazione complessiva. Il portoghese non è riuscito a evitare la sconfitta per 1 a 2 contro il Bayern Monaco in Champions League, ma i due assist nella vittoria per 3 a 2 sul Lione in campionato hanno pesato abbastanza da regalargli il primato settimanale.

La seconda posizione del podio è occupata da Klara Bühl, grande protagonista della settimana del Bayern Monaco femminile. L’attaccante tedesca ha ottenuto la sua seconda carta TOTW stagionale grazie a una serie di prestazioni di altissimo livello: un gol e tre assist in due gare di Frauen-Bundesliga, seguiti da un’altra prova decisiva nella vittoria per 3 a 2 contro l’Arsenal in Women’s Champions League, dove ha partecipato a tutte le reti della squadra.

Questo il roster completo della Squadra della Settimana 9 di EA Sports FC 26:

Vitinha, Paris Saint-Germain: 90 OVR

Klara Bühl, Bayern Monaco: 88 OVR

Lionel Messi, Inter Miami: 87 OVR

Daniel Ballard, Sunderland: 86 OVR

Laia Aleixandri, Barcellona: 86 OVR

Domenico Berardi, Sassuolo: 85 OVR

Jérémy Doku, Manchester City: 84 OVR

Romée Leuchter, Paris Saint-Germain: 84 OVR

Jaedyn Shaw, Gotham FC: 83 OVR

Timo Horn, Bochum: 83 OVR

Freya Godfrey, London City Lionesses: 83 OVR

Wesley Saïd, Lens: 83 OVR

Roger Martínez, Al Taawoun: 83 OVR

Kieran Tierney, Celtic: 83 OVR

Daniel Agyei, Inter: 83 OVR

Idrissa Touré, Pisa: 83 OVR

Guus Til, PSV: 83 OVR

Philipp Sander, Borussia Mönchengladbach: 83 OVR

Edu Espiau, Arka Gdynia: 83 OVR

Exequiel Zeballos, Boca Juniors: 83 OVR

Mika Mármol, Las Palmas: 83 OVR

Amario Cozier-Duberry, Bolton: 83 OVR

Ibrahim Maza, Bayer Leverkusen: 83 OVR

I migliori bookmaker