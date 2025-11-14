Messi trascina Inter Miami e conquista la TOTW 9 di EA FC 26: Vitinha al vertice, Bayern protagonista con Klara Bühl

Lionel Messi continua a riscrivere il destino di Inter Miami e, allo stesso tempo, lascia il segno anche nel mondo virtuale di EA Sports FC 26. I cinque gol realizzati nella prima serie dei playoff MLS hanno evitato l’eliminazione prematura del club e hanno riportato la squadra nella corsa alla MLS Cup 2025. L’ultima prestazione, un 4 a 0 dominante contro Nashville SC, ha visto l’argentino firmare una doppietta e un assist, guadagnando così la sua prima carta della Squadra della Settimana nella nuova edizione del gioco, un oggetto da 87 di valutazione generale che migliora tutte le sue principali statistiche.
Messi non è però il nome più alto della TOTW 9. Il ruolo di protagonista assoluto spetta infatti a Vitinha, centrocampista del Paris Saint-Germain, premiato con una carta da 90 di valutazione complessiva. Il portoghese non è riuscito a evitare la sconfitta per 1 a 2 contro il Bayern Monaco in Champions League, ma i due assist nella vittoria per 3 a 2 sul Lione in campionato hanno pesato abbastanza da regalargli il primato settimanale.
La seconda posizione del podio è occupata da Klara Bühl, grande protagonista della settimana del Bayern Monaco femminile. L’attaccante tedesca ha ottenuto la sua seconda carta TOTW stagionale grazie a una serie di prestazioni di altissimo livello: un gol e tre assist in due gare di Frauen-Bundesliga, seguiti da un’altra prova decisiva nella vittoria per 3 a 2 contro l’Arsenal in Women’s Champions League, dove ha partecipato a tutte le reti della squadra.
Questo il roster completo della Squadra della Settimana 9 di EA Sports FC 26:
- Vitinha, Paris Saint-Germain: 90 OVR
- Klara Bühl, Bayern Monaco: 88 OVR
- Lionel Messi, Inter Miami: 87 OVR
- Daniel Ballard, Sunderland: 86 OVR
- Laia Aleixandri, Barcellona: 86 OVR
- Domenico Berardi, Sassuolo: 85 OVR
- Jérémy Doku, Manchester City: 84 OVR
- Romée Leuchter, Paris Saint-Germain: 84 OVR
- Jaedyn Shaw, Gotham FC: 83 OVR
- Timo Horn, Bochum: 83 OVR
- Freya Godfrey, London City Lionesses: 83 OVR
- Wesley Saïd, Lens: 83 OVR
- Roger Martínez, Al Taawoun: 83 OVR
- Kieran Tierney, Celtic: 83 OVR
- Daniel Agyei, Inter: 83 OVR
- Idrissa Touré, Pisa: 83 OVR
- Guus Til, PSV: 83 OVR
- Philipp Sander, Borussia Mönchengladbach: 83 OVR
- Edu Espiau, Arka Gdynia: 83 OVR
- Exequiel Zeballos, Boca Juniors: 83 OVR
- Mika Mármol, Las Palmas: 83 OVR
- Amario Cozier-Duberry, Bolton: 83 OVR
- Ibrahim Maza, Bayer Leverkusen: 83 OVR