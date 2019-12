Mercato Juventus: da Vidal ad Haaland, il punto sulle prossime mosse bianconere

Juventus in pieno fermento sul mercato: occhi sul giocatore norvegese Haaland, intanto Paratici tenta di mettere il bastone tra le ruote all’Inter per Kulusevski e Vidal. Trovata nuova sistemazione per Mandzukic che probabilmente volerà in Qatar

OCCHI SU HAALAND: Gennaio è alle porte e la Juventus sembra già essere pronta a pescare le carte giuste dal mercato. Come già noto da un pò, la dirigenza bianconera si è mostrata molto interessata all’attaccante del Salisburgo Haaland che, dopo le grandi prestazioni mostrate in Europa, è riuscito a richiamare l’attenzione di diverse big europee.

La concorrenza è serrata ma la Juventus sembrerebbe essere in vantaggio forte degli ottimi rapporti con l’agente del calciatore Mino Raiola. Per il giovane norvegese autore, fino ad ora, di 28 gol e 7 assist in 22 gare (8 delle quali realizzate in Champions League), la Juventus sarebbe disposta ad offrire una cifra che si aggira intorno ai tre milioni di euro più bonus a stagione.

LA PROPOSTA DEL MILAN: Una cifra esorbitante se non fosse per il fatto che la dirigenza rossonera, intenta a rafforzare il suo attacco, ha rilanciato una proposta di ingaggio decisamente più elevata: 5,5 milioni più bonus a stagione ed un contratto quinquennale. Una astuta mossa di mercato che si inserisce nell’ipotesi del mancato arrivo di Ibra tra le schiere rossonere.

L’INTERESSE DEL MANCHESTER UNITED: Per Haaland il mercato si estende anche in Inghilterra dalla quale arrivano i corteggiamenti da parte del Manchester United di Solskjaer. La squadra inglese parrebbe già all’opera per assicurarsi l’attaccante sulla panchina dei Red Devils per la prossima stagione.

LA SFIDA ALL’INTER PER VIDAL E KULUSEVSKI: Nel mirino bianconero anche il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal e l’esterno svedese Kulusevski, di proprietà dell’Atalanta ma attualmente in prestito al Parma. Tuttavia, l’Inter segue entrambi da più tempo puntando ad avere il cileno già per questo gennaio. Il giocatore, infatti, sta trovando poco spazio nella squadra di Valverde ed è molto probabile un suo prossimo addio alla Spagna. In questo scenario, la Juve vuole inserirsi per rinforzare il suo centrocampo dopo l’infortunio subito da Khedira e che lo terrà fuori a lungo.

La squadra torinese sembra, inoltre, essere disposta a mettere i bastoni tra le ruote ai neroazzurri per non lasciarsi sfuggire il talento Kulusevski. L’Inter è molto più avanti nella trattativa avendo già impostato, con l’Atalanta, lo scambio Barrow-Kulusevski-Politano: Il talento di Stoccolma andrebbe a rinforzare la rosa di Antonio Conte, con Politano che farebbe il percorso inverso e Barrow passerebbe al Parma. Una trattativa complicata ed ancora in fase di definizione.

MANDZUKIC PRONTO PER IL QATAR: Valige pronte per Mandzukic il cui addio alla Juventus è ormai ufficiale. Il croato fuori dai piani del suo allenatore che, ha scelto di non convocarlo durante questa stagione, ha trovato una nuova strada da percorrere che probabilmente lo farà volare in Qatar. Il suo trasferimento ad Al-Rayyan non sembra essere particolarmente complicato e potrebbe rappresentare una buona occasione per riornare protagonista sul campo.

