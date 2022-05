Mbappe rinnova col PSG a 100 milioni a stagione e 300 alla firma?

Rinnovo Mbappé, il PSG tenta un ultimo assalto: un articolo di Eurosport, a firma Stefano Fonsato, conferma un’offerta monstre di 100 milioni netti all’anno, cui si aggiungono 300 milioni alla firma del contratto. Al ragazzo l’ultima parola sul proprio futuro.

Il futuro di Kylian Mbappé resta ancora sospeso tra Real Madrid e PSG. Nonostante la stagione agonistica sia ormai agli sgoccioli, e da diverso tempo il giovane attaccante francese si sia promesso a “Los Blancos”, le cose potrebbero presto cambiare.

Fonti spagnole a carattere fiduciario, riportate da Stefano Fonsato, firma di Eurosport, parlano di un rilancio del PSG, che avrebbe convinto Mbappé a restare in Francia. Contratto da 100 milioni netti a stagione, e un bonus di 300 milioni alla firma.

Mbappè uno dei migliori talenti francesi degli anni 2000. Fonte. Mbappè wikipedia

Con questa proposta “shock”, Nasser Al-Khelaifi, l’emiro del Paris Saint-Germain, intende ingolosire il proprio gioiellino e convincerlo a non lasciare Parigi, dove ormai è diventato un simbolo indiscusso.

Le fonti parlano di un Mbappé tentato da un’offerta che lo renderebbe il calciatore più pagato nella storia di questo sport, e avrebbe deciso di prendersi altro tempo per sciogliere gli ultimi dubbi.

Una cosa è certa: il Real Madrid, la cui offerta si era “fermata” a 25 milioni annui più 100 di bonus alla firma, non può permettersi di competere con la potenza di fuoco dei parigini. Un’offerta, quella di Al-Khelaifi, che potrebbe aver spostato l’ago della bilancia verso la permanenza di Kylian Mbappé in Ligue 1.

La madre del classe 1998, Fayza Lamari, intervistata da Kora Plus, ha confermato l’esistenza delle due offerte, soppesando altresì i vantaggi dell’una e dell’altra: “Mentre l’offerta del Real ci lacia la completa gestione dei diritti d’immagine – ha detto la donna – l’offerta del PSG è più vantaggiosa a livello economico”.

Fayza Lamari ha però aggiunto che il dislivello economico tra le due offerte non sarebbe poi così ampio, facendo dunque dubitare dell’effettiva somma messa sul piatto dal club di Al-Khelaifi (non ci sono ancora annunci ufficiali).

La dirigenza parigina, comunque, ambisce dichiaratamente a vincere la Champions League, non vuole farsi sfuggire i propri pezzi migliori, ed è pronta a mettere in campo ogni sforzo necessario per riuscire a trattenerli.