News Calcio

Maurizio Mariani designato per la finale del Mondiale Under 20 tra Argentina e Marocco

Di x0xShinobix0x 1 minuto di lettura
📺 Serie A 2025-26 in esclusiva su DAZN: scopri le offerte
Maurizio Mariani designato per la finale del Mondiale Under 20 tra Argentina e Marocco
Maurizio Mariani - Stadiosport.it

La FIFA ha scelto l’arbitro italiano Maurizio Mariani per dirigere la finale del Mondiale Under 20 tra Argentina e Marocco, in programma il 19 ottobre (mezzanotte del 20 ottobre ora italiana) all’Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos di Santiago del Cile.

Mariani, 43 anni, originario di Roma, sarà affiancato dagli assistenti connazionali Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, completando così una terna tutta italiana. A supporto del team arbitrale ci saranno inoltre gli statunitensi Joe Dickerson e Logan Brown, che faranno parte della squadra designata per la direzione dell’incontro.

Un anno di grandi traguardi per l’arbitro romano

Il 2025 si sta rivelando un anno particolarmente importante per Maurizio Mariani, già protagonista in diverse finali di prestigio. A maggio, infatti, è stato designato per dirigere la finale di Coppa Italia, che ha visto il Bologna superare il Milan per 1-0, e successivamente ha arbitrato la Finale di Coppa del Re in Arabia Saudita, dove l’Al-Ittihad ha battuto l’Al-Qadsiah 3-1.

In ambito europeo, la UEFA gli ha recentemente affidato la direzione di una gara di Champions League di alto profilo, in cui il Liverpool ha superato l’Atletico Madrid con un emozionante 3-2.

Riconoscimento internazionale per la scuola arbitrale italiana

La designazione di Mariani rappresenta un ulteriore riconoscimento per la scuola arbitrale italiana, da sempre tra le più apprezzate a livello mondiale. La FIFA ha voluto premiare la sua esperienza, autorevolezza e capacità di gestione nei match ad alta tensione, affidandogli una delle partite più importanti del calcio giovanile mondiale.

Argentina e Marocco si contenderanno il titolo iridato in una sfida che promette spettacolo, e per l’Italia sarà anche l’occasione di vedere un proprio rappresentante protagonista in un palcoscenico internazionale di primo piano.

I migliori bookmaker

OffertaScommesse e Casinò
BONUS FINO A 1.000€
Vai al sitoRecensione

Puoi giocare solo se maggiorenne. Il gioco può causare dipendenza patologica.

OffertaNon perderti il Bonus di Benvenuto
500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto
Vai al sitoRecensione

Il gioco d’azzardo è riservato esclusivamente agli adulti e può causare una dipendenza patologica

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL