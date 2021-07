Maurizio Costanzo annuncia: “La Roma avrà presto uno stadio”

I giallorossi tornano a sperare in uno stadio di proprietà e il responsabile delle strategie comunicative annuncia che il progetto si farà.

Sono già state tante le novità importante dalla Roma durante questo inizio di stagione.

L’insediamento di Josè Mourinho come nuovo allenatore dei giallorossi è sicuramente stato lo scossone che serviva all’ambiente per far capire le reali ambizioni della società e il portoghese ha già iniziato a lavorare con i suoi nuovi ragazzi e a mettere mano alla formazione.

Al centro di tutto ci sarà, quasi certamente, Nicolò Zaniolo che rappresenterà la reale novità in campo di una squadra che, con il suo campioncino italiano, potrebbe sorprendere tutti.

Dal punto di vista economico e sociale sono state due le grosse novità: la prima è la nuova maglia firmata “New Balance” e la seconda è l’arrivo di Maurizio Costanzo come responsabile delle strategie comunicative.

Proprio Maurizio Costanzo si è subito messo a lavoro con grande impegno per assicurare alla società giallorossa e ai suoi tifosi nuova linfa, a partire dallo stadio.

La notizia, infatti, è che lo stadio si farà ed è proprio Costanzo a dare l’ufficialità attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Radio.

Il responsabile comunicativo della Roma si è detto lieto di annunciare ai tifosi giallorossi l’imminente progetto per il nuovo stadio, dichiarando che è di grande importanza, per una società come la Roma, avere uno stadio di proprietà dove i tifosi possano identificarsi e dove gli introiti possano moltiplicarsi.

I giallorossi, presto, potranno avere una nuova casa.

