Marsiglia-PSG Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 7-2-2021

Domenica, allo Stadio Velodrome di Marsiglia, va in scena il centesimo “Le Classique” del la storia in un match che si prospetta pirotecnico.

Il terzo appuntamento tra l’Olympique de Marseille e il Paris Saint Germain è già destinato a fare la storia.

L’andata viene, tristemente, ricordata più per la mega rissa finale che ha coinvolto 5 giocatori sanzionati con il cartellino rosso, che per la vittoria del Marsiglia. La Supercoppa Francese ha sancito la “vendetta” dei parigini, mentre, nel match di domenica che andrà in scena al Velodrome, il ritorno in campionato sarà festeggiato dall’intero apparato calcistico francese come il centesimo “Classique“.

Per 99 volte, due delle squadre più rappresentative della Ligue 1 si sono date battaglia fino all’ultimo respiro, ma questa volta la posta in gioco è davvero alta.

L’OM viaggia a ritmi poco convincenti ed ha interrotto, con un pareggio, una striscia di tre sconfitte consecutive. Come se non bastasse le dimissioni “in diretta” di Andrè Villas-Boas, assolutamente non contento del mercato fatto dalla sua società, ha reso l’ambiente incandescente registrando molti scontri all’interno dello spogliatoio.

Attualmente il Marsiglia è senza allenatore, ma può contare su una punta in più: Arek Milik.

L’ex Napoli ha assoluta voglia di riscattare una metà anno passata da separato in casa e vuole prendersi sia la maglia della nazionale per i prossimi Europei, sia la tifoseria dell’OM.

I parigini, invece, sembrano aver passato il periodo di grande difficoltà che, ad inizio stagione, stavano vivendo. Pur non risultando la solita squadra dominante che ogni anno rifila una ventina di punti ai suoi avversari, il PSG è pur sempre la squadra più forte di Francia, avvalorata da un ottimo allenatore quale Pochettino.

3 punti in meno rispetto al Lille e 4 (con un partita in meno) nei riguardi del Lione: il Paris ha un disperato bisogno di vincere il “Classique“.

Comunque vada, sarà una battaglia imprevedibile che onorerà, di certo, il centesimo appuntamento di un match storico.

Dove vedere Marsiglia-PSG Diretta TV-Streaming

Il centesimo match della storia, tra i due club, potrà essere seguita in Diretta Tv e Streaming, Domenica 7 Febbraio 2021 alle ore 21:00, tramite l’utilizzo di DAZN che detiene i diritti del campionato francese.

La partita sarà visibile a tutti i possessori dell’abbonamento a DAZN che hanno scaricato, da qualsiasi dispositivo o smart tv, l’apposita piattaforma. Sarà possibile seguire il match anche tramite l’abbonamento a SKY e il possesso dei pacchetti “Calcio” e “Sport” che renderanno visibile il canale DAZN1.

Le ultime dalle formazioni di Marsiglia-PSG

Il Marsiglia, in attesa di scoprire chi sarà il prossimo allenatore, si affida alla voglia di rivalsa dei due “ex italiani” acquistati durante il mercato di Gennaio.

Dopo aver segnato il primo gol con la maglia dell’OM, Arek Milik si prende la maglia da titolare nel big match contro i parigini e, insieme a lui, anche Lirola avrà una chance dal primo minuto.

I Parigini, che il cambio di allenatore l’hanno già effettuato con l’insediamento di Pochettino, puntano su un 4-3-3 caratterizzato dalla grande qualità offensiva a disposizione.

Sarà un’occasione importante per Mauro Icardi che dovrebbe essere impiegato in mezzo a Neymar e Mbappè.

Probabili formazioni Marsiglia-PSG

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai; Gueye, Cuisance, Payet, Germain, Thauvin; Milik

Paris Saint Germain (4-3-3): Sergio Rico; Florenzi, Kimpembe, Kehrer, Kurzawa; Paredes, Gueye, Verratti; Neymar, Icardi, Mbappè

Precedenti e statistiche Marsiglia-PSG

Partita numero 100 de “Le Classique”: 44 vittorie PSG, 22 pareggi, 33 vittorie OM

Il PSG ha il miglior attacco del campionato 53 gol.

