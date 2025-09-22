Marotta: “Senza nuovo stadio Inter e Milan pronte a lasciare Milano”

Champions League 2025-2026 - Stadiosport.it

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha lanciato un duro avvertimento sulla vicenda legata alla vendita del terreno di San Siro e al progetto del nuovo stadio condiviso con il Milan. Intervistato da DAZN Italia, ha definito la situazione “imbarazzante” e ha sottolineato che un mancato accordo costringerebbe i due club a valutare l’addio a Milano.

“Da uomo di calcio è un po’ imbarazzante dover gestire questa situazione,” ha dichiarato Marotta. “Lo sport a Milano viene messo in secondo piano: non possiamo neppure candidare San Siro per la finale di Champions League e non è stato approvato come sede per Euro 2032. Tutto questo perché alcune persone, legate a logiche politiche di trent’anni fa, non capiscono che club come Inter e Milan hanno assoluto bisogno di uno stadio moderno e funzionale.”

Marotta ha poi ribadito la gravità della questione: “Se non si arriva a una soluzione, entrambi i club saranno costretti a lasciare la città. Sarebbe un fatto gravissimo per Milano. Io resto ottimista, vedo l’impegno del sindaco Sala e spero che prevalga il buon senso.”

Sul piano sportivo, l’Inter cerca riscatto dopo le due sconfitte consecutive in Serie A contro Udinese e Juventus, parzialmente compensate dal successo europeo per 2-0 in casa dell’Ajax. Contro il Sassuolo, al fianco di Thuram ci sarà ancora il giovane Francesco Pio Esposito, protagonista in Champions con una prova di maturità accanto al francese.

In porta spazio a Josep Martinez, con Sommer a riposo, mentre trovano posto anche Carlos Augusto, Acerbi e Sucic. Una rotazione voluta e condivisa, spiega Marotta:

“È nostro dovere guardare al presente ma anche al futuro. I giovani hanno prospettive e devono essere valutati dal tecnico, che li utilizza nell’interesse dell’Inter. Sommer è un grande professionista, ha compreso la scelta e sa che serve per dare continuità al futuro della squadra.”

Particolare attenzione è stata riservata a Pio Esposito, sempre più al centro del progetto:

“Ha tutte le qualità per fare bene, è intelligente e ha la testa giusta. Siamo ottimisti sia per il futuro dell’Inter che per quello della Nazionale..

