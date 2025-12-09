Maresca aggiorna sugli infortuni del Chelsea ed elogia l’influenza tattica di Atalanta sulla Serie A

Il Chelsea torna in Italia per una sfida affascinante: Champions League a Bergamo contro l’Atalanta, calcio d’inizio alle 20.00 GMT alla New Balance Arena. Enzo Maresca, tecnico dei Blues, ha parlato alla vigilia aggiornando sul fronte infortuni, analizzando il modo in cui il calcio italiano si è evoluto e svelando un curioso retroscena sul rapporto con Raffaele Palladino.

I londinesi arrivano da una stagione ricca di trofei – Conference League e Mondiale per Club FIFA – ma in Champions il rendimento è stato altalenante: dall’impressionante 3-0 al Barcellona al sorprendente 2-2 con Qarabag.

Gli infortuni continuano a pesare. Cole Palmer e Liam Delap non sono partiti per l’Italia, e Maresca spiega la situazione:

“È stato fuori un paio di mesi, adesso rientra, ma non può giocare ogni tre giorni. Lo proteggiamo da possibili ricadute. Delap ha avuto problemi, è rientrato e ora ha di nuovo un infortunio alla spalla, Cole anche ha avuto un problema.”

Il tecnico, però, conferma che Reece James e Wesley Fofana sono convocati e potrebbero giocare.

Molti osservatori si focalizzano sul nuovo corso dell’Atalanta con Palladino, che ha sostituito Juric lo scorso 11 novembre. Maresca racconta un legame storico con l’allenatore nerazzurro:

“Quando arrivai alla Juve, Raffaele era lì con Gasperini nella Primavera e qualche volta si allenava con noi. Prima di assumere il ruolo all’Atalanta è venuto a Londra a studiare alcuni dei nostri allenamenti. Siamo rimasti in contatto.”

Il tecnico del Chelsea sottolinea anche come Gasperini abbia influenzato profondamente la Serie A negli ultimi anni:

“La Serie A è cambiata tanto. Tatticamente ora molte squadre provano a fare, non a copiare, ma a sviluppare qualcosa di simile a ciò che l’Atalanta ha fatto con Gasperini. Molti giocano con la difesa a cinque, tanti marcano a uomo ovunque; se vai in bagno ti seguono persino lì. È cambiato tanto rispetto ai miei tempi da giocatore.”

Interrogato su un possibile futuro in panchina in Italia, Maresca è diplomatico ma chiaro:

“In questo momento rappresento uno dei club più importanti al mondo, il Chelsea. Sono davvero felice. Quello che potrà succedere tra una settimana o sei mesi nessuno lo sa.”

A fine conferenza arriva la domanda più leggera: cosa gli manca dell’Italia?

“La cucina. Quando ho tempo libero, anche se è raro, cucino. È una passione: mi piacciono piatti che fuori non trovi, quelli tipici di mia madre e mia nonna.”

Chelsea e Atalanta si preparano quindi a una partita intensa, con Maresca pronto a fronteggiare una squadra aggressiva e tatticamente peculiare ma forte dei rientri di alcuni titolari e del legame umano con l’allenatore avversario—un legame nato molti anni fa su campi d’allenamento condivisi.

