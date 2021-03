Italia, convocati per Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania: ct Mancini chiama Toloi e Ricci

Mancini convocati. Iniziano anche per l’Italia le partite di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022. Agli azzurri spettano tre sfide: una contro Irlanda del Nord e le due trasferte in Lituania e Bulgaria. Molte novità tra i convocati di Roberto Mancini. Tra questi c’è Rafael Toloi dell’Atalanta, al suo esordio in Nazionale, e Matteo Ricci dello Spezia.

In attesa degli Europei 2020, rinviati per il Covid a quest’estate, iniziano le qualificazioni per Qatar 2022. Per arrivare ai Mondiali del prossimo anno, l’Italia dovrà superare il girone C con Irlanda del Nord, Svizzera, Lituania e Bulgaria. Una settimana fitta di impegni per la squadra di Roberto Mancini che inizierà giovedì 25 marzo con Italia-Irlanda del Nord allo Stadio Tardini di Parma.

Subito dopo seguiranno le due trasferte di domenica 28 marzo e mercoledì 31 contro Bulgaria e Lituania. Da segnalare che l’Italia giocherà col lutto al braccio in ricordo degli ex azzurri scomparsi negli ultimi mesi: Pietro Anastasi, Mauro Bellugi, Pierino Prati e Paolo Rossi. Prima del match contro gli irlandesi, sarà osservato un minuto di silenzio e verrà proiettato un video in loro ricordo.

Mancini convocati, c’è anche Toloi

Sono 38 i giocatori convocati da Roberto Mancini. La novità tra tutte è quella di Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta. Il giocatore è brasiliano è stato naturalizzato lo scorso 17 febbraio e quindi è stato convocabile dal tecnico. Esordio anche per il giovane Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia.

Nello specifico ecco tutti i convocati di Mancini:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).



Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).



Centrocampisti: NicolòBarella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia), Stefano Sensi (Inter), Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint Germain).



Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain).

