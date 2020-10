Manchester United- Arsenal Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 1-11-2020

La domenica calcistica di Premier League si tinge di ricordi e storia per il big match della settima giornata tra Manchester United e Arsenal, in scena all’Old Trafford alle 17:30.

Sia i Red Devils sia i Gunners non sono partiti benissimo in questa stagione. Il Manchester United occupa la quindicesima posizione in campionato a fronte di soli 7 punti conquistati fino ad ora (devono comunque recuperare una partita), l’Arsenal, invece, è undicesimo a quota 9 punti.

Entrambe le squadre devono ritrovare una continuità di risultati che al momento è assente nelle due compagini, se vogliono competere ad alti livelli anche in campionato. Gunners e Red Devils arrivano, tuttavia, da due vittorie in campo europeo, rispettivamente in Europa League e Champions ma, come è facile immaginare, la Premier League è tutta un’altra cosa, in grado di rivelare sempre delle grandi sorprese.

L’Arsenal di Arteta è reduce da una sconfitta, in casa, contro un buon Leicester City, mentre il Manchester United arriva da un pareggio a reti bianche nei confronti del Chelsea di Lampard.

La squadra che pare maggiormente in difficoltà è proprio lo United di Solskjaer, che non riesce a trovare un’idea di gioco definita e velocità di impostazione, unita ad una maggiore concretezza. E’ sembrata sempre troppo macchinosa e a volte leziosa nelle sue giocate, in attesa di vedere i migliori Cavani e Van De Beek, protagonisti del mercato estivo ma non ancora decisivi e ben integrati in squadra.

Lo United in azione contro il Lipsia nell’ultimo turno di Champions League- fonte: profilo Twitter Manchester United

Dall’altro lato, Arteta, ha plasmato i Gunners a sua immagine e somiglianza, o almeno doveva essere questa l’idea. Come detto, l’Arsenal non convince e non sembra ancora in grado di mettere in atto il calcio tecnico e frizzante immaginato dall’allenatore spagnolo. Dovrà ingranare la marcia ed invertire questa striscia di risultati mediocri da squadra di media classifica, zona che l’Arsenal vuole al più presto abbandonare.

Un frammento dell’ultima gara di Premier dell’Arsenal – fonte: profilo Twitter Arsenal

Ultime News sulle formazioni di Manchester United e Arsenal

Solskjaer molto probabilmente dovrebbe presentarsi con un 4-3-1-2. La coppia offensiva sarà composta dai giovani Rashford e Greenwood (Martial è squalificato e non sarà a disposizione del tecnico). Bruno Fernandes sarà libero di agire sulla trequarti a sostegno delle punte. Procedendo verso il centrocampo, i tre prescelti sono Fred, Pogba e lo scozzese Mc Tominay. La linea difensiva sarà composta dai due centrali Maguire e Lindelof, con Shaw e Wan-Bissaka come terzini, tutti a schermare la porta difesa dal solito De Gea. Oltre a Martial squalificato, lo United dovrà fare a meno per infortunio di Jones, Lingard, Alex Telles e Bailly.

Mikel Arteta risponde con un 4-3-3 per il suo Arsenal. Procedendo dal basso, la porta è nelle mani del tedesco Leno con Mustafi e Magalhaes al centro della difesa, con i due terzini Bellerin e Tierney ai lati. A centrocampo il pallino del gioco sarà gestito da Thomas con Xhaka e Ceballos a sostegno. In attacco il classico tridente offensivo composto da Lacazette centrale (miglior marcatore dei Gunners fino ad ora con 3 centri) affiancato da Aubameyang e Saka come esterni. La lista degli indisponibili, in casa Arsenal, è composta da Martinelli, Holdind, Pablo Mari, Chambers e David Luiz.

Probabili Formazioni di Manchester United-Arsenal

Ecco, in sintesi, come dovrebbero scendere in campo le due squadre

MANCHESTER UNITED (4-3-1-2): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Pogba; Bruno Fernandes; Rashford, Greenwood. All. Solskjaer

ARSENAL (4-3-3): Leno; Bellerin, Mustafi, Gabriel Magalhães, Tierney; Ceballos, Thomas, G. Xhaka; Aubameyang, Lacazette, Saka. All. Arteta

Come vedere Manchester United-Arsenal in diretta TV e Streaming

La sfida Manchester United-Arsenal (ricordiamo, domenica 1 Novembre 2020 alle 17:30) sarà trasmessa in diretta TV da Sky e sarà visibile sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Sarà possibile vedere Manchester United-Arsenal anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili (smartphone e tablet) scaricando l’app per Android e IOS, sia su PC e notebook, andando direttamente sulla pagina internet della piattaforma in questione.

L’alternativa è costituita da Now Tv, il servizio streaming live e on demand per i clienti Sky, acquistando l’apposito pacchetto promozionale.

Precedenti e statistiche tra Manchester United-Arsenal

Dando uno sguardo all’albo delle due squadre, i confronti che le hanno viste una di fronte all’altra sono molteplici, 111 totali (tra First Division e Premier League) dei quali 44 successi dello United, 36 vittorie dei Gunners e 31 pareggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS