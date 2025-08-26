Manchester City vicino a Gianluigi Donnarumma: pronta un’offerta da 30 milioni al PSG

Donnarumma - Stadiosport.it

Football Italia può rivelare in esclusiva che il Manchester City è sempre più vicino a Gianluigi Donnarumma, preparando una proposta da 30 milioni di euro destinata al Paris Saint-Germain. Le trattative tra i due club proseguono senza sosta e c’è ottimismo da entrambe le parti per raggiungere un accordo definitivo nei prossimi giorni.

Come già riportato in precedenza, il portiere della Nazionale italiana ha già trovato un’intesa sui termini personali con i campioni di Premier League e ha dato il suo via libera per questa nuova fase della sua carriera.

Ora il Manchester City sta cercando di trovare la cifra giusta che possa convincere il PSG, che ha spinto Donnarumma verso l’uscita in questa finestra estiva per evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione.

Il prezzo richiesto inizialmente era compreso tra 45 e 50 milioni di euro, ma il Paris Saint-Germain è consapevole che non si tratta di un trasferimento ordinario, vista la scadenza contrattuale. L’offerta dei Citizens si sta avvicinando ai 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere sufficiente per chiudere l’affare.

Il 26enne portiere italiano è sempre stato molto apprezzato da Pep Guardiola e questa potrebbe essere finalmente l’occasione per lavorare insieme. Donnarumma era arrivato al Paris Saint-Germain nel 2021 come svincolato, dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan.