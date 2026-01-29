Maccabi Tel Aviv vs Bologna Diretta Tv e Streaming Live Europa League

Dove vedere Maccabi Tel Aviv vs Bologna in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Europa League, Giovedì 29 Gennaio ore 21:00.

Il Bologna si gioca l’ultima giornata della fase campionato di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv con un obiettivo ancora matematicamente aperto ma molto difficile: entrare tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi. Per riuscirci serve una combinazione favorevole di risultati sugli altri campi, oltre a una vittoria obbligata.

Dopo il pareggio ottenuto la scorsa settimana contro il Celtic, la squadra emiliana ha comunque blindato almeno il posto negli spareggi della fase a eliminazione diretta. Questo garantisce la prosecuzione del cammino europeo, anche senza accesso diretto agli ottavi.

Classifica e scenari qualificazione per il Bologna

Il nuovo formato della competizione premia le prime otto con il pass diretto al turno successivo, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione passano dai playoff. Il Bologna è già certo di rientrare in questa seconda fascia, ma mantiene una possibilità residua di scalare la classifica.

Per centrare il salto tra le prime otto serve un successo nell’ultimo match e risultati favorevoli dagli scontri delle dirette concorrenti. Uno scenario complesso ma ancora aperto dal punto di vista aritmetico.

Il Maccabi Tel Aviv arriva all’ultima giornata già eliminato dalla competizione. Il club israeliano non ha ancora trovato una vittoria in questa edizione del torneo e non può più rientrare tra le squadre qualificate agli spareggi.

La gara rappresenta quindi soprattutto un’occasione di prestigio e chiusura dignitosa del percorso europeo, mentre per il Bologna ha un peso concreto sulla posizione finale e sul tipo di accoppiamento nella fase successiva.

Dove vedere Maccabi Tel Aviv vs Bologna in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Maccabi Tel Aviv vs Bologna

Data: Giovedì 29 Gennaio 2025

Giovedì 29 Gennaio 2025 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra il Bologna di Vincenzo Italiano ed il Maccabi Tel Aviv Giovedì 29 Gennaio 2026 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Maccabi Tel Aviv vs Bologna in Diretta Streaming suSky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Come arriva il Bologna:

Il Bologna ha già conquistato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League nonostante la sconfitta iniziale contro l’Aston Villa. Dopo il ko per 1 a 0 nella prima giornata della fase campionato, i rossoblù hanno costruito il passaggio del turno restando imbattuti nelle successive sei partite europee.

Con tre vittorie e tre pareggi nel parziale più recente, la squadra guidata da Vincenzo Italiano occupa il quindicesimo posto della classifica generale prima dell’ultimo turno. Un piazzamento che garantisce matematicamente l’accesso ai playoff, riservati alle squadre classificate tra la nona e la ventiquattresima posizione.

Il bottino di 12 punti è stato completato con il pareggio casalingo contro il Celtic, arrivato al termine di una gara dominata a lungo dal Bologna, anche con l’uomo in più per quasi un’ora allo stadio Dall’Ara.

Contro il Celtic, rimasto in dieci uomini per buona parte del match, il Bologna ha creato molto ma non è riuscito a capitalizzare completamente la superiorità numerica. Le reti nella ripresa di Jonathan Rowe e Thijs Dallinga hanno permesso solo di strappare un punto, risultato che ha di fatto chiuso le possibilità di entrare tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi.

Resta comunque un dato storico positivo. La striscia di sei partite europee senza sconfitte rappresenta il miglior filotto continentale del club emiliano dai primi anni Settanta, segnale di una crescita evidente nel rendimento internazionale.

Di contro, la situazione in Serie A è peggiorata nelle ultime settimane. Il Bologna ha vinto solo una delle ultime dieci partite di campionato, scivolando verso la metà classifica e perdendo contatto con la zona europea.

Emblematica la sconfitta dell’ultimo turno a Genova, maturata dopo un primo tempo chiuso con due gol di vantaggio. La gara è cambiata con l’espulsione del portiere Lukasz Skorupski, rientrato da poco da un infortunio e allontanato per un intervento giudicato pericoloso. In superiorità numerica, i liguri hanno ribaltato il risultato segnando tre reti nella ripresa, compresa quella decisiva nei minuti di recupero.

Il doppio volto tra rendimento europeo e flessione in campionato accompagna così il Bologna verso l’ultima sfida della fase campionato di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv, già eliminato ma avversario da non sottovalutare.

Come arriva il Maccabi Tel Aviv:

Il Maccabi Tel Aviv arriva all’ultima giornata di Europa League con un rendimento completamente diverso tra scena nazionale e continentale. Nel campionato israeliano la squadra occupa il terzo posto dopo 20 giornate, ma nelle ultime settimane ha comunque registrato diversi passi falsi che hanno complicato il percorso stagionale.

Tra i risultati più pesanti spiccano la sconfitta per 4 a 1 contro il Maccabi Haifa e il ko per 2 a 1 nel derby contro l’Hapoel Tel Aviv. In mezzo è arrivata anche la battuta d’arresto europea contro il Friburgo, che ha definitivamente chiuso ogni possibilità di rimonta in classifica.

Il cammino europeo del Maccabi Tel Aviv è stato tra i più difficili dell’intera competizione. La squadra ha raccolto appena un punto nella fase campionato, restando all’ultimo posto della classifica a 36 squadre e senza alcuna possibilità di accedere ai playoff.

I dati offensivi e difensivi fotografano bene la crisi. Solo due gol segnati e ben diciannove subiti, entrambi i peggiori numeri registrati nella fase campionato di questa edizione. Un rendimento che ha reso il percorso europeo estremamente complicato fin dalle prime giornate.

Il club israeliano fa parte anche del ristretto gruppo di squadre ancora senza vittorie nel torneo, insieme all’Utrecht e al Malmo.

La formazione allenata da Zarko Lazetic affronterà il Bologna in campo neutro, nella città serba di Backa Topola. Senza obiettivi di classifica, il Maccabi Tel Aviv giocherà solo per l’orgoglio e per chiudere con una prestazione positiva una campagna europea fin qui molto deludente.

Probabili Formazioni di Maccabi Tel Aviv – Bologna:

Il Bologna affronta l’ultima gara di Europa League con un occhio alle rotazioni. La priorità del tecnico Vincenzo Italiano è fermare il calo di rendimento in campionato, quindi contro il Maccabi Tel Aviv è atteso un ampio turnover.

In difesa può tornare titolare Juan Miranda sulla fascia sinistra dopo aver scontato la squalifica in Serie A. In porta resta aperto il ballottaggio tra Lukasz Skorupski e Federico Ravaglia, con quest’ultimo leggermente favorito visto il recente utilizzo nelle rotazioni.

Nel reparto offensivo, dopo l’impiego di Ciro Immobile nell’ultimo turno di campionato, il centravanti esperto dovrebbe lasciare spazio a una soluzione diversa. In vantaggio c’è Thijs Dallinga, già a segno in tutte e tre le sue presenze da titolare in Europa League in questa stagione, con alternativa rappresentata da Santiago Castro.

Resta indisponibile il pilastro difensivo Jhon Lucumi per un problema muscolare alla coscia. Buone notizie invece sul fronte panchina, dove sono tornati disponibili Federico Bernardeschi e Martin Vitik, già convocati nell’ultima gara di campionato.

Bologna possibile formazione titolare

Ravaglia

Holm, Vitik, Heggem, Miranda

Moro, Pobega

Orsolini, Odgaard, Cambiaghi

Dallinga

Il Maccabi Tel Aviv deve invece fare i conti con l’assenza del suo principale riferimento offensivo, Ion Nicolaescu. In attacco è pronto il diciannovenne Sayed Abu Farkhi, candidato a guidare il reparto avanzato.

Dovrebbero partire titolari diversi elementi della nazionale israeliana come Roy Revivo, Dor Peretz e Sagiv Jehezkel. Il capitano Peretz ha recentemente segnato una doppietta nella sconfitta per 5 a 4 di Israele contro l’Italia e ha trovato la rete anche nell’ultimo derby contro l’Hapoel Tel Aviv.

Nonostante i nove gol in campionato, Peretz non ha ancora segnato in Europa in questa stagione. L’obiettivo personale è tornare decisivo anche a livello continentale e trovare due partite consecutive con gol, evento che non gli riesce dallo scorso settembre.

Maccabi Tel Aviv possibile formazione titolare

Mashpati

Ben Hamo, Shlomo, Heitor, Revivo

Ben Harush, Lederman

Jehezkel, Peretz, Varela

Farchi

Pronostico Maccabi Tel Aviv Bologna:

Il confronto tra Maccabi Tel Aviv e Bologna nell’ultimo turno della fase campionato di Europa League mette di fronte due squadre reduci da un periodo negativo, ma con prospettive molto diverse. Gli emiliani partono favoriti nei pronostici e hanno qualità sufficienti per tornare alla vittoria, anche se i tre punti non basteranno per entrare tra le prime otto della classifica generale.

Il Bologna ha già la certezza di disputare i playoff della fase a eliminazione diretta, ma vuole chiudere con un successo per interrompere la serie poco brillante delle ultime settimane e ritrovare fiducia anche in vista degli impegni di campionato.

Nonostante il recente calo di rendimento in Serie A, il Bologna resta tecnicamente superiore agli avversari e dispone di più alternative in zona gol. Le rotazioni previste non dovrebbero abbassare troppo il livello offensivo, soprattutto contro una difesa che ha concesso molto durante tutta la competizione.

La squadra guidata da Vincenzo Italiano ha mostrato in Europa una continuità migliore rispetto al campionato e contro un avversario già eliminato può sfruttare maggiore organizzazione e profondità di rosa.

Il Maccabi Tel Aviv è già fuori dalla corsa qualificazione e ha raccolto risultati molto deludenti nella fase campionato, con una delle peggiori difese del torneo. Senza obiettivi di classifica, la squadra giocherà soprattutto per orgoglio, ma i numeri mostrano limiti evidenti sia nella fase difensiva sia nella produzione offensiva.

Contro un Bologna più strutturato e motivato a chiudere bene il girone, il rischio di un’altra sconfitta è concreto.

Pronostico e risultato: Maccabi Tel Aviv – Bologna 0-2

