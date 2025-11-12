Luka Modric trascina il Milan e prepara il Mondiale: rinnovo quasi certo fino al 2027

Luka Modric - Stadiosport.it

L’età è solo un numero per Luka Modric, che a 40 anni continua a essere uno dei protagonisti assoluti del nuovo progetto rossonero firmato Massimiliano Allegri. Arrivato tra lo scetticismo generale, il centrocampista croato ha conquistato San Siro con classe, visione di gioco e una leadership silenziosa che ha dato nuova linfa al Milan.

Un colpo che ha sorpreso tutti

Quando Modric è sbarcato a Milano, molti lo consideravano un colpo di prestigio più che un reale investimento tecnico. Ma il fuoriclasse ex Real Madrid ha smentito ogni dubbio, diventando in poche settimane il perno della manovra rossonera. In campo, distribuisce il gioco con eleganza e si sacrifica in fase difensiva, dimostrando di avere ancora una condizione fisica e mentale da top player.

Il croato non solo ha dato equilibrio e qualità al centrocampo, ma ha anche trasmesso mentalità vincente e serenità allo spogliatoio, un fattore che Allegri ha definito “fondamentale” per la crescita dei più giovani.

Rinnovo fino al 2027: un’intesa già scritta

L’accordo attuale lega Modric al Milan fino a giugno 2026, con un’opzione per un’ulteriore stagione, ma secondo fonti vicine al club l’estensione sembra ormai una formalità. La reciproca soddisfazione è totale: il Milan vuole continuare con lui, e Modric desidera chiudere la carriera vestendo la maglia rossonera.

Il rinnovo automatico fino al 2027 potrebbe essere annunciato nei prossimi mesi, soprattutto se il croato continuerà a garantire prestazioni di questo livello.

Tra Milan e Croazia, la fame di vittorie non si spegne

Nonostante l’età, Modric guarda avanti con la solita ambizione. Oltre a guidare il Milan nella corsa ai trofei, il fuoriclasse croato sta preparando il Mondiale con la Croazia, deciso a lasciare ancora una volta il segno sulla scena internazionale.

“Voglio vincere qualcosa con il Milan. Sentivo di avere ancora tanto da dare e questo club mi ha ridato entusiasmo”, avrebbe confidato il giocatore ai compagni.

Con la sua classe senza tempo, Luka Modric è la dimostrazione che il talento, quando è accompagnato da dedizione e intelligenza tattica, non ha scadenza. E a San Siro, i tifosi rossoneri se lo godono ancora come fosse il primo giorno.

