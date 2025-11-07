Lookman-Atalanta: rottura definitiva, esplode il caso. Gasp lo chiama a Roma?

Lookman-Atalanta - Stadiosport.it

È successo di nuovo. Quando tutto sembrava finalmente tornato alla normalità, ecco che il fragile equilibrio tra Ademola Lookman e l’Atalanta si è incrinato ancora una volta. Dopo mesi di tensioni, esclusioni e un lento ritorno alla titolarità, la miccia è riesplosa proprio nella notte di Champions League contro il Marsiglia, sotto gli occhi di milioni di tifosi.

Il nigeriano, protagonista di una buona gara e anche autore di un gol poi annullato dal VAR, è stato sostituito a un quarto d’ora dalla fine da Juric. Da lì, la scintilla. Lookman avrebbe reagito con parole di troppo, mentre il tecnico – visibilmente irritato – lo ha trattenuto per un braccio. Il confronto è degenerato in pochi secondi: faccia a faccia acceso, gesti nervosi, compagni costretti a separarli. Tutto immortalato dalle telecamere.

A fine partita, Juric ha provato a gettare acqua sul fuoco: “Sono cose che capitano, si risolvono negli spogliatoi. Per me è tutto chiuso.” Ma dietro le apparenze, raccontano fonti vicine alla squadra, la rottura sarebbe ormai profonda e definitiva. Lo spogliatoio è spaccato, e la dirigenza starebbe valutando una cessione già a gennaio.

Le opzioni sul tavolo non mancano, ma la più intrigante è quella che riporta Lookman da Gian Piero Gasperini. Proprio lui, il tecnico che lo aveva rilanciato dopo il periodo buio, e con cui il giocatore aveva costruito un rapporto speciale nonostante qualche scontro verbale in passato. Gasp conosce bene il suo carattere e sa come farlo rendere: lo ha dimostrato portandolo alla storica tripletta in finale di Europa League contro il Leverkusen nel maggio 2024.

La Roma, alle prese con un problema evidente in attacco e pronta a rivoluzionare il reparto offensivo a gennaio, osserva con grande interesse. I contatti tra le parti sarebbero già avviati, e non è escluso che il nigeriano possa ritrovare il suo ex maestro proprio nella capitale.

D’altronde, i segnali vanno tutti in quella direzione: rapporti ormai logori a Bergamo, un allenatore che lo rivorrebbe con sé e un club – quello giallorosso – alla disperata ricerca di un nome capace di accendere la piazza.

Lookman-Atalanta, è davvero finita? Le prossime settimane potrebbero sancire l’ennesimo clamoroso ribaltone di mercato.

