Lo sputo di Di Maria e le manganellate in Brasile-Argentina: video shock

La partita tra Brasile e Argentina, valida per la qualificazione ai Mondiali 2026, rischia di passare alla storia per i gravi scontri andati in scena sugli spalti. In tutto il mondo stanno andando in onda video shock, di cui uno riguarderebbe l’ex juventino, Angel Di Maria.

Angel Di Maria con la maglia della Juventus – StadioSport.it

Brasile-Argentina non è una semplice partita di calcio. Ma quella che si è giocata nella notte del 22 novembre sicuramente sarà ricordata non per il risultato, vittoria argentina firmata da Otamendi al 63′, ma per gli scontri prima, durante, dopo l’incontro. Scene di ordinaria follia, disgustevoli.

Durante l’esecuzione degli inni nazionali ci sono stati scontri tra la polizia locale e i tifosi argentini. Manganellate che hanno indotto il capitano dell’Argentina, Messi a prendere una decisone drastica, quella di allontanarsi dal campo. Con ampi gesti ai compagni il n.10 biancoceleste ha convinto i propri compagni a lasciare il campo del Maracanà.

I calciatori argentini sono andati sotto il settore degli incidenti. Tra i più agitati il portiere Dibu Martinez, bravo non solo a parare i rigori.

Oltre al portiere argentino Martinez, chi si è reso protagonista di un brutto gesto è Angel Di Maria. L’ex attaccante della Juventus, quest’anno in forza al Benfica, ha perso totalmente il controllo e di slancio, con tanto di salto, ha sputato ai tifosi che lo stavano insultando e provocando.

Ángel Di María vs Brazilian fans before the match began yesterday 🇦🇷🇧🇷



pic.twitter.com/HRxVQQKN3x — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 22, 2023