Liverpool scatenato: dopo Wirtz e Frimpong, arriva anche Ekitike!

Il Liverpool non si ferma più. Dopo aver conquistato la Premier League 2024/2025, i Reds si sono lanciati in una campagna acquisti faraonica, puntando su giovani talenti già affermati in ambito europeo. L’ultimo nome sulla lista è quello di Hugo Ekitike, attaccante francese dell’Eintracht Francoforte, pronto a diventare il quarto grande colpo dell’estate per la squadra di Arne Slot.

Ekitike al Liverpool: affare fatto

Il trasferimento di Hugo Ekitike è ormai definito in ogni dettaglio. Come riportato da L’Équipe, il classe 2002 ha trovato l’accordo contrattuale con il Liverpool ed è atteso nei prossimi giorni in Inghilterra per le visite mediche. L’operazione si aggira attorno ai 90 milioni di euro, bonus esclusi, con la cifra che potrebbe facilmente salire. Una trattativa chiusa in tempi rapidi dopo una seconda offerta ritenuta soddisfacente anche dal club tedesco.

Una cifra altissima, soprattutto se si pensa che l’Eintracht lo aveva riscattato pochi mesi prima per appena 16,5 milioni dopo un’annata da protagonista: 22 gol e 11 assist in 48 presenze tra Bundesliga, coppe e competizioni europee.

Da promessa mancata a Parigi a bomber in Bundesliga

Ekitike era approdato al PSG con grandi aspettative, ma a Parigi non era riuscito a emergere. Il trasferimento al Francoforte ha cambiato tutto: minuti, fiducia e responsabilità lo hanno trasformato in un attaccante completo, veloce e letale sotto porta. Il Liverpool ha colto il momento giusto per investire e aggiungere qualità al proprio reparto offensivo.

Un mercato da big: ecco tutti i nuovi arrivi

Quello di Ekitike è solo uno dei colpi milionari messi a segno dai Reds:

Giocatore Provenienza Costo stimato Florian Wirtz Bayer Leverkusen 125 milioni € Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen 40 milioni € Milos Kerkez Bournemouth 47 milioni € Hugo Ekitike Eintracht Francoforte 90 milioni € Pecsi Ungherese emergente 1,8 milioni € Freddie Woodman Svincolato 0 €

L’obiettivo? Ringiovanire la rosa, ma con calciatori già pronti per la Champions League e capaci di integrarsi immediatamente nel sistema tattico del nuovo allenatore olandese.

L’arrivo di Kerkez è stato pensato per coprire la cessione di Alexander-Arnold, passato al Real Madrid in uno dei trasferimenti più chiacchierati dell’estate. Il club ha agito con tempestività, assicurandosi un terzino dinamico e offensivo.

Uscite illustri: Luis Díaz verso il Bayern

Sul fronte cessioni, il nome più caldo è quello di Luis Díaz, ormai ad un passo dal Bayern Monaco per circa 75 milioni di euro. Una plusvalenza importante che contribuirà a bilanciare in parte le spese elevate della sessione estiva.

Nonostante ciò, il saldo resta fortemente negativo, ma il Liverpool può contare su entrate economiche mostruose, alimentate dai diritti televisivi, dagli sponsor internazionali e da una strategia di marketing globale. Il paragone con le altre leghe europee è impietoso: la Premier League gioca in un altro campionato anche a livello finanziario.

Ambizioni da Champions

Il Liverpool ha mandato un messaggio chiaro: vuole tornare protagonista in Europa. L’addio a Klopp ha aperto un nuovo ciclo che parte con basi solidissime. Slot ha ottenuto rinforzi di livello e una dirigenza capace di affondare colpi decisivi senza esitazioni.

Con una rosa giovane, ambiziosa e rinnovata, i Reds si candidano ancora una volta a essere una delle squadre da battere, non solo in Inghilterra, ma anche nel continente. E il mercato, a quanto pare, non è ancora finito.