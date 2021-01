Liverpool-Manchester United Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 17-01-2021

Non una semplice sfida, quella tra le due squadre più importanti e titolate della Premier League. I Reds di Jurgen Klopp ospitano il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer in una delle partite più attese del calcio mondiale.

Una rivalità storica che mise le proprie radici nel lontano 1895, anno del primo confronto; Una partita che, ogni anno e in qualsiasi situazione di classifica, tiene incollati alla tv tutti gli appassionati di questo sporto; una storia, quella di Liverpool e Manchester United, che vede 19 titoli nazionali conditi da 9 trofei internazionali (6 Champions e 3 Europa League) per i Reds, attuali campioni d’Inghilterra, e 20 titoli nazionali che, uniti alle 38 coppe totali vinte nel proprio paese, rendono i Red Devils la squadra più titolata.

La sfida tra Liverpool e Manchester United porta alla mente corsi e ricorsi storici fatti di grandissimi campioni e grandissime sfide concluse sempre sul filo del rasoio.

Due filosofie di gioco diverse che si sono confrontate nei migliori e nei peggiori periodi. Il Liverpool ha potuto contare sulle giocate del baronetto Kevin Keegan, di Kenny Dalglish, di Steven Gerrard, fino ad arrivare al tridente contemporaneo detto a mo di filastrocca con Salah-Manè-Firmino.

Lo United ha avuto tra le sue fila gente come i Busby Babes, George Best, Cristiano Ronaldo, Ruud Van Nistlerooy, fino ad arrivare ad oggi con le magie di Bruno Fernandes e di Marcus Rashford.

Domenica, alle ore 17:30, il North West Derby, per molti chiamato anche “Derby d’Inghilterra“, avrà il suo primo atto durante questa incredibile stagione e quale teatro migliore se non quello dell‘Anfield Road.

Le due squadre sono vicine in classifica e cercano il colpo grosso. La squadra di Klopp ha voglia di bissare il grande successo dello scorso anno e rimettere la coccarda d’oro dei campioni sul braccio.

I ragazzi di Solskjaer, invece, vengono da un periodo nero che, quest’anno, sembra si stia allontanando lasciando spazio al vero talento dei rossi di Manchester.

Quest’anno sia Momo Salah, che Bruno Fernandes sono semplicemente devastanti.

L’egiziano è l’attuale capocannoniere del campionato e continua a confermarsi il miglior giocatore della lega; il portoghese, glaciale nei calci di rigore, è il terminale di maggior qualità dei suoi ed è pronto a confrontarsi contro il collega dei “Reds”.

Liverpool-Manchester United non è mai una sfida banale e domenica varrà il primo posto della Premier League.

Dove vedere Liverpool-Manchester United Diretta TV e Streaming

Sarà possibile vedere il match tra il Liverpool di Jurgen Klopp e il Manchester United di Ole Gunnar Solsjkaer, con il calcio d’inizio programmato per le ore 17:30 di domenica 17 gennaio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Lo scontro salvezza sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto del calcio internazionale e della Premier League come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV.

Le ultime sulle formazioni di Liverpool-Manchester United

Fonte immagine: Enca.com

Klopp si affaccia alla sfida affidandosi ai suoi uomini migliori e più in forma. In difesa, oltre il collaudatissimo tandem di terzini Arnold e Robertson, probabilmente i migliori al mondo ad interpretare questo ruolo, ci saranno Fabinho, in attesa di ritrovare Van Dijk ancora infortunato, e Gomez.

Thiago Alcantara prende le chiavi tecniche del centrocampo, Jordan Henderson quelle tattiche. Davanti pochi dubbi: Salah e Manè esterni, Firmino davanti, ma attenzione a Diogo Jota.

Solsjaer punta sulla qualità dei suoi uomini più talentuosi schierando, dietro al Matador Cavani, Rashford, Bruno Fernandes e Martial.

Pogba e Matic giostreranno il centrocampo, in difesa ballottaggio tra Bailly e Lindelof.

Probabili formazioni di Liverpool-Manchester United

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Fabinho, Robertson; Henderson, Thiago, Wijnaldum; Salah, Mané, Firmino.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Martial; Bruno Fernandes, Pogba, Matic; Rashford, Cavani.

Precedenti e statistiche di Liverpool-Manchester United

Sfida numero 205 tra le due squadre: 79 vittorie per il Man Utd e 68 affermazioni del Liverpool.

La prima sfida, 1895, fu anche la vittoria più larga dei Reds che si imposero per 7-1, al ritorno vinse il Manchester per 5-2.

Fu il 7-4 del 1908 la partita con più gol in assoluto tra i due club.

Nel 2016 le due squadre si incontrarono, per la prima volta, in campo europeo (Europa League) e fu trionfo per il Liverpool che vinse 3-1 e amministrò, con un 1-1, la gara di ritorno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS