Liverpool-Atletico Madrid Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 11-3-2020

Liverpool-Atletico Madrid, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile in diretta esclusiva sul canale Sky Sport Uno HD ed in streaming live su Sky Go e NowTv. Klopp si affida al trio delle meraviglie Salah-Mané-Firmino per la rimonta, Simeone punta su Joao Felix.

Mercoledì alle ore 21:00 il Liverpool ospiterà l’Atletico Madrid ad Anfield per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il Liverpool è chiamato a rimontare la sconfitta per 1-0 subita al Metropolitano e dovrà fare i conti con la solita difesa granitica dell’Atletico. Nelle ultime gare, i Reds hanno concesso troppi gol e per passare al turno successivo devono assolutamente evitare di far segnare una rete ai Colchoneros.

Memori della rimonta subita lo scorso anno, però, l’Atletico Madrid è chiamato a non fare troppe barricate se non vuole essere travolto. La banda di Simeone dovrà provare anche ad attaccare e non solo a difendere se vorrà qualificarsi ai quarti di finale. La partita si preannuncia infuocata, con Anfield che farà di sicuro la sua parte.

Le ultime sulle formazioni di Liverpool e Atletico Madrid

Per questa importante sfida, Klopp dovrà ancora fare a meno di Alisson, bloccato da un problema all’anca, mentre sono in dubbio Henderson e Robertson. I due sono tornati a disposizione contro il Bournemouth ed è probabile che il tecnico tedesco li schieri comunque per tentare a tutti i costi la rimonta. Per l’impresa, Klopp si affiderà al trio delle meraviglie Salah-Firmino-Mané, con quest’ultimo che deve stare attento essendo diffidato. A sostituire Alisson tra i pali sarà Adrian, difesa a quattro con Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson, mentre a centrocampo spazio a Henderson, Fabinho e Wijnaldum.

Non farà barricate il Cholo Simeone che punterà sul suo 4-4-2 per legittimare l’1-0 conquistato in Spagna. Per questa partita, il tecnico argentino ha tutta la rosa a disposizione e solo Lemar è in dubbio per un problema alla coscia. In porta ci sarà Oblak, con Trippier, Savic, Felipe e Renan Lodi a formare il quartetto difensivo. A centrocampo, Koke e Thomas saranno i due centrali mentre sulle fasce agiranno Saul e Joao Felix. In avanti spazio al duo Morata-Correa, con quest’ultimo che come Mané è diffidato e dovrà fare attenzione a non prendersi un giallo.

Probabili formazioni Liverpool-Atletico Madrid

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Jurgen Klopp

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Renan Lodi; Saúl, Thomas, Koke, João Félix; Correa, Morata. All. Diego Simeone

Dove vedere Liverpool-Atletico Madrid in Diretta TV e Streaming Live.

La partita Liverpool-Atletico Madrid, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile in diretta tv sul canale Sky Sport Uno HD (canale 201) per tutti gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Liverpool-Atletico Madrid in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Liverpool-Atletico Madrid. utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Precedenti e statistiche di Liverpool-Atletico Madrid

Sono solamente due i precedenti ad Anfield Road tra Liverpool ed Atletico Madrid e sorridono agli ospiti. L’ultimo risale a 10 anni fa quando le due squadre si incrociarono in semifinale di Europa League ed anche all’epoca si ripartiva dallo 0-1 dell’andata. I Reds portarono la gara ai supplementari grazie al gol di Aquilani, trovando poi il 2-0 con Benayoun, ma il gol di Forlan mandò i Colchoneros nella finale che poi vinsero contro il Fulham.

L’altro precedente risale al 2008, stavolta nella fase a gironi di Champions League, con le due squadre che impattarono per 1-1 con Gerrard che su rigore nel finale rispose alla rete di Maxi Rodriguez. Precedenti che di sicuro fanno ben sperare all’Atletico che ha perso solamente una volta contro il Liverpool in 7 confronti totali.

Il Liverpool, però, cercherà di far pesare molto il fattore campo, visto che ad Anfleld ha vinto ben 20 partite sulle 21 disputate, venendo bloccato solo dal Napoli di Ancelotti. Fuori casa, invece, l’Atletico ha mostrato spesso problemi e le statistiche lo certificano, dato che ha trovato il successo solo in 3 partite su 17 trasferte stagionali. Numeri non molto incoraggianti considerato il rendimento casalingo degli avversari

