Liverpool-Atalanta Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 25-11-2020

Liverpool-Atalanta formazioni diretta tv – Dopo il campionato, martedì ritorna anche la Champions League. Lazio e Juventus giocheranno martedì mentre Inter ed Atalanta mercoledì. Per gli uomini di Gian Piero Gasperini c’è una sfida tutt’altro che semplice , quella con il Liverpool.

I Reds sono al comando del girone D con 5 punti di distacco proprio dall’Atalanta. Fondamentale per il balzo in classifica è stata la vittoria stracciante a Bergamo per 5-0. Adesso, però, sarà il Liverpool ad ospitare l’Atalanta ad Anfield dove le italiane non vincono da tempo. In caso di sconfitta, la Dea dovrà contendersi il secondo posto con l’Ajax che ha gli stessi punti visto che il Midtjylland è fuori dai giochi.

Liverpool-Atalanta formazioni diretta tv , le ultime

Gasperini presenterà il suo 3-4-1-2 con il ritrovato Gollini a difendere i pali. A difesa invece quasi sicura la presenza di Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo, invece, Hateboer , Gosens , Freuler e Pasalic centrali. Ma è l’attacco a cui Gasperini farà affidamento. Il tridente infallibile composto da Gomez, Muriel e Zapata.

Jurgen Klop risponde con un 4-3-3. L’estremo difensore sarà l’inamovibile Allison con una difesa composta da Gomez, Philips e Alexander-Arnold e Roberts sulle fasce. A centrocampo Henderson, Jota e Wijnaldium. In attacco, però, l’ex Borussia avrà una grossa perdita. Salah non è disponibile e per questo che l’attacco inedito sarà composto da Firmino, Shaqiri e Mané.

Probabili formazioni Liverpool-Atalanta

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Phillips, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Jota, Shaqiri, Firmino, Mané.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens, Gomez, Muriel, Zapata. Allenatore:

Come vedere Liverpool-Atalanta diretta tv

Il match sarà disponibile su Sky Sport Arena. Per gli abbonati, invece, sarà visibile anche con l’app Sky Go per tablet e smartphone. L’app è disponibile sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche tra Liverpool ed Atalanta

Prima della gara d’andata, le due squadre non si sono mai affrontate nella loro storia. L’ultima italiana che è riuscita a strappare punti ad Anfield è stato il Napoli con un 1-1 nel 2019 in una partita della fase a gironi.

