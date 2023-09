Liste UEFA di Napoli, Lazio, Inter e Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina

Sono state consegnate le liste ufficiali dei calciatori per la partecipazione della Champions League, dell’Europa League e della Conference League. Ogni squadra deve consegnare due liste. La Lista A è stata spedita alla propria Federazione e inoltrata alla UEFA entro la mezzanotte del 4 settembre 2023. La Lista B, invece, deve essere consegnata alla vigilia di ogni partita, sempre entro le 24.

Nella Lista A ci possono essere al massimo 25 giocatori, di cui 8 cresciuti localmente, vale a dire 4 nel vivaio del club e 4 nel vivaio italiano. Nella Lista B invece possono essere inseriti i calciatori nati dall’1 gennaio 2002 in poi e che hanno fatto parte di quel club per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno di età in poi.

Andiamo ad analizzare le liste consegnate dalle nostre 7 compagini impegnate nelle competizioni europee.

Liste Champions League: Napoli, Lazio, Inter e Milan

Napoli, le scelte di Garcia

Rudi Garcia è subentrato a Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli – Foto Ansa – Stadiosport.it

Il Napoli, campione d’Italia, sarà impegnato nel girone di Champions League con il Real Madrid, Union Berlino e Sporting Braga. Il tecnico Rudi Garcia ha deciso di escludere Diego Demme. Ecco la lista completa:

Portieri: Gollini, Meret, Contini

Difensori: Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus, Natan, Olivera, Mario Rui, Zanoli

Centrocampisti: Lobotka, Anguissa, Cajuste, Zielinski, Elmas, Gaetano, Russo

Attaccanti: Lindstrom, Zerbin, Kvaratskhelia, Osimhen, Simeone, Raspadori, Politano.

Lazio, le scelte di Sarri

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio – StadioSport.it

La Lazio impegnata con Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic ha diramato la lista ufficiale per gare di Champions League. Il tecnico Maurizio Sarri ha escluso Mandas e Basic nonostante ha dovuto presentare una lista composta da soli 22 giocatori. Il motivo è molto semplice: nella lista dei giocatori cresciuto nel vivaio biancoceleste è presente il solo Cataldi.

Portieri: Provedel, Sepe

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino

Attaccanti: Castellanos , Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.

Inter, le scelte di Simone Inzaghi

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi – StadioSport.it

L’Inter è stata inserita con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Per questi impegni di Champions League il tecnico Simone Inzaghi ha diramato una lista senza tante soprese, escludendo Stefano Sensi preferendo Davy Klaassen, arrivato in chiusura di mercato dall’Ajax. Di seguito, nel dettaglio, la lista completa.

Portieri: Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro, Emil Audero.

Difensori: Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni.

Centrocampisti: Denzel Dumfries, Juan Cuadrado, Davy Klaassen, Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella, Carlos Augusto, Federico Dimarco.

Attaccanti: Marko Arnautovic, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez.

Milan, le scelte di Pioli

Stefano Pioli, allenatore del Milan – StadioSport.it

Il Milan in Champions League avrà il compito più duro e difficile. Nel proprio girone dovrà affrontare il PSG dell’ex Donnarumma, il Newcastle di Tonali e Il Borussia Dortmund. Mister Pioli ha escluso l’infortunato Bennacer insieme a Pellegrino e Romero, inserendo a sorpresa Caldara e l’ultimo arrivato Jovic. Di seguito, nel dettaglio, la lista completa.

Portieri: Sportiello, Mirante, Maignan

Difensori: Hernandez, Kalulu, Kjaer, Caldara, Florenzi, Calabria, Tomori, Thiaw

Centrocampisti: Krunic, Pobega, Adli, Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Musah

Attaccanti: Chukwueze, Giroud, Jovic, Leao, Okafor

Liste Europa League: Roma e Atalanta

Roma, le scelte di Mourinho

L’allenatore della Roma José Mourinho – StadioSport.it

La Roma è stata inserita nel girone di Europa League insieme al Servette, Slavia Praga e Sheriff Tiraspol. Il tecnico Mourinho ha deciso di escludere due nuovi acquiisti, Kristensen e Azmoun, inserendo l’infortunati Abraham e Kumbulla. Ecco la lista completa giallorossa:

Portieri: Rui Patricio, Mile Svilar .

Difensori: Chris Smalling, Evan Ndicka, Diego Llorente, Leonardo Spinazzola, Gianluca Mancini, Marash Kumbulla, Zeki Celik, Rick Karsdorp.

Centrocampisti: Bryan Cristante, Leandro Paredes, Renato Sanches, Houssem Aouar, Lorenzo Pellegrini.

Attaccanti: Stephan El Shaarawy, Paulo Dybala, Andrea Belotti, Tammy Abraham, Romelu Lukaku.

Atalanta, le scelte di Gasperini

Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta – StadioSport.it

L’Atalanta ritorna nelle competizioni europee e dovrà affrontare Sporting Lisbona, Rakow e Sturm Graz nel girone di Europa League. Il tecnico Gasperini ha deciso di inserire tutti i giocatori della rosa. La forza della Dea sono i giovani e il vivaio, scelte che si sposano perfettamente con le linee guida della Uefa.

Portieri: Musso, Carnesecchi , Rossi

Difensori: Toloi, Djimsiti, Palomino, Kolasinac, Hateboer, Bakker, Holm, Zappacosta , Zortea , Scalvini , Ruggeri, Bonfanti

Centrocampisti: De Ketelaere, De Roon, Koopmeiners, Pasalic, Ederson, Adopo , Palestra

Attaccanti: Muriel, Lookman, Miranchuk, Touré, Scamacca

Lista Conference League: Fiorentina

Fiorentina, le scelte di Italiano

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina – StadioSport.it

La Fiorentina dopo aver superato il Rapid Vienna nel preliminare è stata inserita nel girone di Conference League insieme al Ferencvaros, Genk e Cukaricki. Il tecnico viola Italiano ha escluso dall’elenco l’infortunato Castrovilli, Sabiri in procinto di trasferirsi in Arabia e Kokorin, appena ceduto all’Aris Limassol. Ecco la lista completa

Portieri: Christensen, Terracciano

Difensori: Dodo, Parisi, Biraghi, Milenkovic, Ranieri, Martinez Quarta, Yerry Mina, Pierozzi

Centrocampisti: Barak, Duncan, Bonaventura, Infantino, Maxime Lopez, Arthur, Mandragora

Attaccanti: Beltran, Nzola, Kouame, Sottil, Brekalo, Gonzalez, Ikone