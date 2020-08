Lipsia-Atletico Madrid Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 13-8-2020

L’Atletico Madrid sfida il Lipsia nei quarti di finale di Champions League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: dubbi Konatè e Poulsen per Nagelsmann, mentre Simeone dovrà sciogliere i dubbi in attacco tra Morata, Diego Costa, Correa, Lemar, Joao Felix e Carrasco per tre posti. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Sulla carta è la sfida meno appetibile e coinvolgente dell’intero palinsesto, ma il calcio può sempre regalare sorprese. D’altronde, da questo incrocio può uscire una delle possibili outsider per la vittoria finale.

Alle ore 21:00 all’Estádio José Alvalade di Lisbona, in Portogallo, andrà in scena la partita tra Lipsia e Atletico Madrid, valida per i quarti di finale di Champions League, gara secca nell’inizio della fase delle Final Eight in sede unica di questo finale di stagione.

Si tratta di un vero e proprio debutto in questo turno per i tedeschi, che sono riusciti a chiudere il proprio campionato nel quartetto qualificatosi alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie e hanno eliminato agli ottavi di finale il Tottenham, vincendo 1-0 a Londra e battendo gli Spurs 3-0 in casa, doppio risultato a sorpresa, contro ogni pronostico.

Contro ogni pronostico, si potrebbe dire, anche la clamorosa qualificazione dell’Atletico Madrid, che ha eliminato a sorpresa i campioni in carica del Liverpool, al termine di una doppia sfida meravigliosa conclusasi ai tempi supplementari a fine febbraio-inizio marzo, mentre in campionato si sono piazzati terzi in classifica.

Ultime sulle formazioni di Lipsia-Atletico Madrid:

Tanti dubbi di formazione per Julen Nagelsmann, che non potrà schierare il partente Werner, che ha preferito non disputare la fase finale della coppa dalle grandi orecchie trasferendosi subito al Chelsea, e i neo acquisti Henrichs e Hwang e il rientrante dal prestito Augustin. Il problema, però, è relativo a qualche acciaccato di troppo. Infatti, in difesa non è al meglio Konatè, che potrebbe essere sostituito da Halstenberg al fianco del recuperato Klostermann e Upamecano, a protezione di Mvogo, ma in realtà è anche in ballottaggio con Angelino sulla sinistra, mentre a destra c’è Mukiele. In mediana Haidara sarà affiancato da uno tra Adams, Laimer e Kampl, mentre in attacco l’unico sicuro del posto è Forsberg, visto che Olmo, Sabitzer, Schick, Nkunku e Poulsen, non al meglio, si giocheranno le altre due maglie da titolare.

Out Caio Henrique, Vrsaljko, i rientranti dai prestiti Victor Mollejo, Perez e Montero per Diego Pablo Simeone, che dovrà decidere se schierare due terzini offensivi, come Trippier e Renan Lodi, o fare a meno dell’inglese e preferire un difensore centrale in più, completando il quartetto con Gimenez, Savic e Felipe, davanti a Oblak. In mediana torna Saul Niguez al fianco di Thomas Partey, mentre sulla destra c’è capitan Koke e sulla sinistra Lemar dovrà vincere il ballottaggio con Carrasco e Correa, che in realtà potrebbero giocare anche in attacco al posto di Joao Felix, Diego Costa e Morata.

Probabili formazioni Lipsia-Atletico Madrid:

Lipsia (3-4-2-1): Mvogo; Konatè, Klostermann, Upamecano; Mukiele, Haidara, Adams, Angelino; Forsberg, Olmo; Sabitzer.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Gimenez, Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Saul Niguez, Thomas Partey, Lemar; Joao Felix, Diego Costa.

Come vedere Lipsia-Atletico Madrid in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Lipsia Atletico Madrid, Quarti di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Lipsia Atletico Madrid in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Lipsia-Atletico Madrid:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lipsia Atletico Madrid in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Lipsia-Atletico Madrid:

Nessun precedente totali tra Lipsia e Atletico Madrid, che si affronteranno per la prima volta nella propria storia in una competizione ufficiale.

