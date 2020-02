Lione-Juventus in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 26-02-2020

Lione-Juventus, partita valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno e Uno HD ed in streaming live sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Garcia punterà sul talento di Dembelé, ballottaggio Chiellini-De Ligt per Sarri.

Domani alle ore 20:45 inizia il cammino della Juventus nella fase finale della Champions League con la disputa dell’andata degli ottavi di finale. I bianconeri saranno ospiti del Lione, affrontati più volte nel corso degli ultimi anni.

In campionato, la Juventus ha ritrovato la vittoria in trasferta dopo due sconfitte consecutive battendo la Spal 2-1 ed ora vuole arrivare al meglio al big match contro l’Inter. I bianconeri sanno che un risultato positivo in trasferta lì avvicinerà ai quarti di finale di Champions League e faranno di tutto per ottenere una vittoria importante.

Dall’altro lato c’è un Lione che in Ligue 1 non se la sta passando bene nelle ultime partite. Nelle ultime cinque gare di campionato, l’OL ha raccolto solamente 4 punti, vincendo solo una partita. Ciò rende i francesi ancor più pericolosi, dato che vorranno di certo interrompere il momento negativo con una vittoria di prestigio in campo europeo.

Le ultime sulle formazioni di Lione e Juventus

Per questo match, Rudi Garcia dovrà fare a meno di alcune assenze, una su tutte quella di Depay, infortunatosi al crociato subito dopo la fase a gironi. Oltre all’olandese, mancheranno all’appello anche Koné, Dubois, Solet e Reine-Adélaide. L’ex allenatore della Roma, dunque, senza Depay in attacco si affiderà al talento di Moussa Dembélé che formerà il tridente con Traoré e Terrier. Il Lione scenderà in campo con il 4-3-3 con Lopes in porta, Teté, Denayer, Andersen e Marçal in difesa, Thiago Mendes in cabina di regia e con Tousart ed il talento Aouar sugli esterni.

Sarri arriva a questo importante scontro con tutta la rosa a disposizione ad esclusione di Demiral e Douglas Costa. Il tecnico toscano ha pochi dubbi per questa partita e l’unico ballottaggio tra Chiellini e De Ligt in difesa, con l’olandese al momento favorito. Per il resto, sarà la Juve dei titolarissimi con Szczesny tra i pali, Danilo, Bonucci ed Alex Sandro assieme a De Ligt in difesa, Bentancur, Pjanic e Ramsey a formare il terzetto di centrocampo e Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo a comporre il tridente d’attacco. Partirà ancora dalla panchina Higuain, che ha recuperato dalla lombalgia.

Probabili formazioni Lione-Juventus

LIONE (4-3-3): Lopes; Tete, Denayer, Andersen, Marçal; Aouar, Thiago Mendes, Tousart; B. Traoré, M. Dembélé, Terrier. All. Rudi Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Dove vedere Lione-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

La partita Lione-Juventus, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD (canale 201) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Lione-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Lione-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Lione-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lione-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Lione-Juventus

I precedenti in casa del Lione sorridono alla Juventus che negli ultimi anni, pur sudando, ha avuto ragione dell’OL. Il confronto più recente in Champions League risale al 2016 nella fase a gironi, con i bianconeri che si imposero 1-0 grazie ad un grande gol di Cuadrado, mentre Buffon parò un calcio di rigore.

Nel 2014, invece, le due squadre si affrontarono nei quarti di finale di Europa League ed anche allora fu la Juventus ad imporsi 1-0 grazie a Bonucci. In totale, ci sono stati 4 confronti tra Juventus e Lione ed il club francese non ha mai vinto neanche una partita.

Il bilancio dice tre affermazioni bianconere ed un pareggio, quello dello Stadium nel 2016 (1-1). La Francia porta bene alla Juventus che sa tuttavia come non sarà semplice ottenere un successo. I bianconeri dovranno essere bravi a sfruttare ogni minima occasione e ad evitare errori banali in difesa.

