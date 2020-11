Lille-Milan, Diretta TV- Streaming e probabili formazioni (26-11-2020)

Gara fondamentale per il Lille e per il Milan quella di domani, una vittoria potrebbe aprire le porte dei sedicesimi di finale. Entrambe le squadre si presentano senza alcuni titolari, ma questo non deve essere un alibi per entrambe le compagini.

Dopo la sconfitta in casa per 0-3 il Milan va in Francia e cerca l’immediato riscatto, anche per non compromettere la situazione del girone. Saranno indisponibili Saelemaekers, Ibrahimovic, Leao e Musacchio, ma Bonera cercherà di schierare il miglior 11 possibile.

Il Lille guarda il Milan dall’alto del girone e dopo lo 0-3 di Milano non ha minimamente paura dei rossoneri. Anche i francesi avranno qualche assenza, ma il tecnico Christophe Galtier sta curando ogni dettaglio in vista di domani sera.

Lille-Milan, 4° Giornata del girone di Europa League

Ultime sulle formazioni di Lille-Milan:

Galtier schiererà Yazici a supporto dell’unica punta David. Ikoné e Bamba esterni, Renato Sanches e Xeka saranno i due centrali di centrocampo. Difesa formata da Celik e Bradaric sulla linea dei terzini, Fonte e Botman centrali a protezione di Maignan.

Come abbiamo già detto Bonera farà i conti con l’infermeria e il turnover. Dalot al posto di Calabria, Tonali al posto di Bennacer, Castillejo al posto di Saelemaekers con Diaz a supporto di Ante Rebic unica punta.

Probabili formazioni Lille-Milan:

LILLE (4-4-1-1): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, Renato Sanches, Xeka, Bamba; Yazici; David

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic

Come vedere Lille-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Lille e Milan sarà visibile in esclusiva su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Lille-Milan, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite dell’Europa League.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Lille-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lille Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Lille-Milan:

In Francia si registra un solo precedente, risale ai gironi della Champions League 2006-07. All’epoca fini 0-0 tra il Lille guidato da Claude Puele il Milan guidato da Carlo Ancelotti.

