Lille-Milan, Dichiarazioni pre partita Bonera:

Daniele Bonera si è presentato ai microfoni in vista della partita di domani che vede i rossoneri opposti al Lille.

Sulle condizioni di Ibrahimovic: “L’ho visto, ma già lunedì dopo la risonanza era carico per poter tornare, ma non è una novità. E’ un grande atleta e un grande uomo, pronto a recuperare per essere al meglio e dare il proprio contributo”.

Sul giocare partite ogni 3 giorni: “Il fatto di giocare ogni tre giorni è una costante che arriva da maggio. Credo che non sia un problema, abbiamo una rosa di alto livello. In questo momento specifico abbiamo qualche giocatore infortunato. La cosa importante è lo spirito, che abbiamo visto a Napoli e che si vedrà anche domani sera”.

Bonera, oggi allenatore del Milan

Sulla partita contro i francesi del Lille: “E’ evidente che hanno dei giocatori molto bravi nel reparto d’attacco, ma sono una grande squadra. Non a caso sono secondi in campionato e primi nel girone. Cercheremo di sopperire le mancanze che abbiamo avuto all’andata, in cui venne fuori un risultato troppo pesante”.

Bonera ammette inoltre che non firmerebbe per il pari, ma lui e i suoi ragazzi vogliono giocarsi la loro partite con tutte le carte che hanno a disposizione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS