Ligue 1,risultati, marcatori e classifica dell’ 8ªgiornata 16-17-18/9/2022

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica dell’ottava giornata. Il PSG vince in casa del Lione. Pari tra Rennes e Marsiglia. Il Monaco vince 3-0 contro il Reims.

L’ottava giornata di Ligue 1 ha visto il trionfo del PSG nel posticipo serale contro il Lione con una rete di Messi. Parigini sempre più capolisti in solitaria. Infatti, il Marsiglia si è fatto fermare dal Rennes sull’1-1 e non riesce ad agganciare la vetta. Protagonista del match per l’OM Guendouzi che prima segna l’autorete e poi il gol del pareggio.

Continua il momento straordinario del Lorient che vince 3-1 contro l’Auxerre e si porta al terzo posto. Terza vittoria consecutiva per il Monaco che si impone per 3-0 in casa del Reims. Pareggio a reti bianche tra Nantes e Lens.

Ligue 1, risultati dell’ottava giornata

Venerdì 16 settembre

Auxerre-Lorient 1-3 15’Ouattara Da (L); 36’Moffi (L); 42′ Le Fee (L); 50′ Hein (A)

Sabato 17 settembre

Montpellier-Strasburgo 2-1 17′ Nordin (M); 85′ Diallo (S); 90’+4 Savanier (M)

Lille-Tolosa 2-1 5′ David (L); 48′ Chaibi (T); 53′ Ounas (L)

Domenica 18 settembre

Reims-Monaco 0-3 47’Golovin; 87’Minamino; 90′ Ben Yedder

Brest-Ajaccio 0-1 65′ Hamouma

Marsiglia-Nantes 1-1 25′ aut. Guendouzi (R); 52’Guendouzi (M)

Nizza-Angers 0-1 43′ Bentaleb

Clermont-Troyes 1-3 3’Gastin (C); 23′, 54′ Balde (T); 83′ Ripart (T)

Nantes-Lens 0-0

Lione-PSG 0-1 5′ Messi

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 22

2. Marsiglia 20

3. Lorient 19

4. Lens 18

5. Monaco 14

6. Lione 13

7. Lille 13

8. Rennes 12

9. Montpellier 12

10. Troyes 10

11. Clermont 10

12. Tolosa 8

13. Nizza 8

14. Angers 8

15. Nantes 7

16. Auxerre 7

17. Reims 6

18. Strasburgo 5

19. Brest 5

20. Ajaccio 4