Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della 5ª giornata 31/8/2022

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della quinta giornata di campionato. PSG vince contro il Tolosa. Anche il Marsiglia trionfa contro il Clermont.

Non ci sono state tanti cambiamenti nella quinta giornata di Ligue 1. Il turno infrasettimanale ha visto la vittoria, senza troppe difficoltà, del PSG in casa del neopromossa Tolosa per 3-0. I parigini rimangono sempre in vetta alla classifica, inseguiti dal Marsiglia che non sbaglia in casa e vince per 1-0 contro il Clermont.

Dilagante il Lens che continua a sorprendere e si impone per 5-2 contro il Lorient e raggiunge a pari punti proprio l’OM. Crollo vertiginoso per il Monaco che perde in casa 4-2 contro il Troyes. Vince per 2-1 il Lione contro l’Auxerre così come anche il Montpellier che batte 2-0 l’Ajaccio che rimane ancora ultimo in classifica.

Ligue 1, risultati della quinta giornata

Angers – Reims 2-4 23′ Munetsi (R), 45+1′ Ito (R), 59′ rig. Boufal (A), 67′ Hunou (A), 70′ rig. Balogun (R), 90′ Flips (R)

Monaco – Troyes 2-4 10′ Maripan (M), 22′ rig. Tardieu (T), 45+2′ Odobert (T), 48′ Baldé (T), 63′ Fofana (M), 78′ Salmier (T)

Montpellier – Ajaccio 2-0 28′ Nordin, 77′ Wahi

Olympique Lione – Auxerre 2-1 29′ Tete (O), 72′ Toko Ekambi (O), 80′ Autret (A)

Strasburgo – Nantes 1-1 28′ Diallo (S), 85′ Mostafa Mohamed (N)

Lens – Lorient 5-2 24′ 77′ Sotoca (Le), 28′ Said (Le), 41′ 50′ Moffi (Lo), 57′ Abdul Samed (Le), 86′ Openda (Le)

Lille – Nizza 1-2 20′ Delort (L), 22′ rig. Delort (N), 29′ rig. Pepe (N)

Olympique Marsiglia – Clermont 1-0 49′ Gueye

Rennes – Brest 3-1 53′ Rodon (R), 57′ Honorat (B), 89′ Terrier (R), 90+1′ Doue (R)

Tolosa – PSG 0-3 37′ Neymar, 50′ Mbappé, 90′ Bernat

Ligue 1, classifica finale dopo la quinta giornata

1. Paris Saint-Germain 13

2. Lens 13

3. Marsiglia 13

4. Lione 10

5. Montpellier 9

6. Rennes 7

7. Lorient 7

8. Lille 7

9. Auxerre 7

10. Nantes 6

11. Troyes 6

12. Clermont 6

13. Tolosa 5

14. Reims 5

15. Nizza 5

16. Monaco 5

17. Brest 4

18. Strasburgo 3

19. Angers 2

20. Ajaccio 1