Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 37ª giornata 27/5/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della trentasettesima giornata di campionato.

Si è giunti anche alla penultima giornata della Ligue 1. L’ultima giornata non rivela grandi sorprese in quanto tutti i verdetti sono ormai chiari. Ancora campione il PSG che vince un campionato ormai scritto da tempo ed è ospite a Strasburgo. Qualunque risultato andrebbe bene ai parigini che però non vanno oltre l’1-1 mentre i padroni di casa guadagnano un punto preziosissimo.

In Champions è ormai chiaro che vadano il Lens ed il Marsiglia. Tuttavia, c’è da capire chi farà seconda, e quindi qualificato direttamente ai gironi, e chi terzo con un turno di qualificazione in più. Il Lens vince senza troppi problemi contro l’Ajaccio già retrocesso e mette in cassaforte il secondo posto. KO interno per l’OM che viene sconfitto in casa contro il Brest.

Fonte: dal Web

Ultima partita in Ligue 1 per l’Angers che si scontra contro il Troyes, anch’essa già retrocessa. Finisce 2-1 con la rete al 90 dei padroni di casa che rendono meno amaro l’ultimo posto. Tutto è ancora aperto per il quart’ultimo poso tra Nantes ed Auxerre. I bretoni perdono in casa del Lille ed occupano il diciassettesimo posto. Il pareggio contro il Tolosa, salva momentaneamente l’Auxerre dalla zona rossa.

Vittoria davvero importante per il Rennes che vince lo scontro diretto per 2-0 contro il Monaco. I Rossi e Neri ottengono la terza vittoria consecutiva contro i monegaschi che, al contrario, collezionano la seconda sconfitta di fila. Alle spalle, le due squadre lotteranno per un posto in Europa nell’ultima giornata di campionato.

Qualche speranza europea anche per il Lione che vince per 3-0 contro il Reims dopo che gli ospiti erano rimasti in dieci uomini. L’OL si trova a 62 punti ma deve sperare in un colpo di miracolo per poter acciuffare il quinto posto che varrebbe la Conference League.

Ligue 1, risultati della trentasettesima giornata

Angers-Troyes 2-113′ Chevalerin (T), 38′ Abdelli (A), 90′ Rao Lisoa (A)

Clermont-Lorient 2-0 44′ Khaoui, 74′ Caufriez

Lens-Ajaccio 3-0 16′ Machado, 22′ Thomasson, 35′ Openda

Lilla-Nantes 2-1 18′ Merlin (N), 51′, 88′ David (L)

Lione-Reims 3-0 2′ aut. Agbadou, 9′ Lacazette, 82′ Caqueret

Marsiglia-Brest 1-2 57′ Magnetti (B), 75′ Mbemba (M), 81′ Camara (B)

Montpellier-Nizza 2-3 7′, 17′ Savanier (M), 53′ Barkley (N), 67′, 79′ Laborde (N)

Rennes-Monaco 2-0 53′ Majer, 73′ Gouiri

Strasburgo-PSG 1-1 59′ Messi (P), 79′ Gameiro (S)

Tolosa-Auxerre 1-1 24′ Raveloson (A), 44′ Aboukhlal (T)

Ligue 1, classifica finale dopo la trentasettesima giornata

1. Paris Saint-Germain 87

2. Lens 81

3. Marsiglia 73

4. Lille 66

5. Rennes 65

6. Monaco 65

7. Lione 62

8. Clermont 56

9. Nizza 55

10. Lorient 52

11. Reims 51

12. Montpellier 47

13. Tolosa 45

14. Brest 44

15. Strasburgo 40

16. Auxerre 35

17. Nantes 33

18. Ajaccio 23

19. Troyes 23

20. Angers 18