Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 30ª giornata 7-8-9/4/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della trentesima giornata di campionato.

La trentesima giornata di Ligue 1 si è aperta col successo del Lens per 2-1 contro lo Strasburgo. I Sangue e Oro sono sempre più la sorpresa di questo campionato, vincono e si contendono il secondo posto col Marsiglia. A sorpresa, vince l’Angers per 1-0 contro il Lille. La SCO ritorna alla vittoria dopo un filotto interminabile di sconfitte, ma rimane comunque inchiodato all’ultimo posto.

Nel posticipo va in scena il PSG che non ha problemi nello sbarazzarsi del Nizza. I parigini vincono per 2-0 grazie alle reti di Messi e di Sergio Ramos, con l’argentino che diventa uno dei marcatori più prolifici del calcio europeo. Il PSG sale a 69 punti e manca sempre meno per la vittoria del titolo.

Fonte: dal Web

Il Lione vince per 3-1 contro il Rennes in rimonta e si avvicina alla zona Europa. Momento davvero di ripresa per l’Auxerre che realizza la seconda vittoria consecutiva contro l’Ajaccio e si riprende dall’inizio abbastanza problematico. I corsi rimangono sempre al penultimo posto a pari punti col Troyes che perde in casa per 2-0 contro il Clermont

Salvezza ormai raggiunta per il Tolosa che vince per 2-1 in casa del Montpellier. Beffa per il Monaco contro il Nantes. I monegaschi erano in vantaggio per 2-0 ma, nella ripresa, si sono fatti rimontare dai padroni di casa e finisce 2-2. Nel posticipo il Marsiglia è ospite del Lorient. Finisce a reti bianche la sfida con l’OM che manca l’aggancio al Lens.

Ligue 1, risultati della trentesima giornata

Venerdì 7 aprile

Lens-Strasburgo 2-1 11′ Frankowski (L), 65′ Medina (L), 84′ Gameiro (S)

Sabato 8 aprile

Angers-Lille 1-0 84’Sabanovic

Nizza-PSG 0-2 26′ Messi, 76′ Ramos

Domenica 9 aprile

Lione-Rennes 3-1 11′ Gouiri (R), 60′ Tolisso (L), 68′ Lacazette (L), 79′ Barcola (L)

Ajaccio-Auxerre 0-3 3′ Toure, 6′ Da Costa, 45+1′ Alphonse

Montpellier-Tolosa 1-2 31′ Dallinga (T), 85′ Chaibi (T), 88′ Wahi (M)

Reims-Brest 1-1 6′ Lees-Melou (B), 90+1′ Balogun (R)

Troyes-Clermont 0-2 27′ Muhammed Cham, 30′ Gastien

Nantes-Monaco 2-2 21′ Disasi (M), 30′ Matazo (M), 65′ Mostafa Mohamed (N), 78′ Blas (N)

Lorient-Marsiglia 0-0

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 69

2. Lens 63

3. Marsiglia 60

4. Monaco 59

5. Lille 52

6. Rennes 50

7. Lione 47

8. Reims 47

9. Nizza 45

10. Lorient 45

11. Clermont 40

12. Tolosa 38

13. Montpellier 37

14. Nantes 31

15. Auxerre 29

16. Brest 28

17. Strasburgo 26

18. Troyes 21

19. Ajaccio 21

20. Angers 11