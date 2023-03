Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 28ª giornata 17-18-19/3/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della ventottesima giornata di campionato.

La ventottesima giornata di Ligue 1 è iniziata con l’anticipo tra Lione e Nentes. Finisce 1-1 la partita tra le due squadre che continuano a vagare nella metà classifica. Ambizioni europee, invece, per il Lille. Dopo il successo per 2-0 contro il Tolosa, i Mastini sognano davvero un posto nell’Europa che conta, anche se la concorrenza è davvero grandissima.

Tra queste, infatti, c’è proprio il Monaco che ha aperto le danze nel lunch match della domenica. I monegaschi erano impegnati in casa dell’Ajaccio. Bastano due reti di Ben Yedder e Diatta per risolvere la pratica in corsa. I padroni di casa, tra l’altro ,rimangono anche in dieci per l’espulsione nel secondo tempo di Bayala.

Fonte: dal Web

Sfida salvezza tra Troyes e Brest che termina 2-2. I padroni di casa rimontano dallo svantaggio di Lees-Melou ma si fanno riacciuffare nella ripresa dalla rete di Del Castillo. Importante per la permanenza anche il successo dello Strasburgo sull’Auxerre per 2-0. Ancora protagonista Diallo che segna ma sbaglia anche un rigore.

Arriva la quarta sconfitta stagione del PSG in casa contro il Rennes. Un KO dolceamaro perché la squadra di Christophe Gaultier ha comunque un margine di vantaggio sulle altre inseguitrici. Tra queste c’è il Marsiglia che vince nel posticipo contro il Reims.

Ligue 1, risultati della ventottesima giornata

Venerdì 17 marzo

Lione-Nantes 1-1 2′ aut. Lukeba (N), 24′ Lacazette

Domenica 18 marzo

Tolosa-Lille 0-2 85′ Alexsandro, 90+10′ Bayo

Lens-Angers 3-0 26’Fofana, 30′, 46′ Openda

Troyes-Brest 2-2 30′ Lees-Melou (B), 34′ Ripart (T), 38′ Rony Lopes (T), 74′ Del Castillo (B)

Strasburgo-Auxerre 2-0 5′ Nyamsi, 85′ Diallo

Nizza-Lorient 1-1 30′ Meite (L), 77′ Labirde (N)

Montpellier-Clermont 2-1 32′ Khaoui (C), 61, 72′ Wahi (M)

Psg-Rennes 0-2 45′ Toko Ekambi, 48’Kalimuendo

Reims-Marsiglia 1-2

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 66

2. Marsiglia 59

3. Lens 57

4. Monaco 54

5. Rennes 50

6. Lille 49

7. Nizza 44

8. Lorient 44

9. Reims 43

10. Lione 41

11. Montpellier 36

12. Tolosa 35

13. Clermont 34

14. Nantes 30

15. Strasburgo 26

16. Brest 24

17. Auxerre 23

18. Troyes 21

19. Ajaccio 21

20. Angers 10