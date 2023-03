Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 26ª giornata 3-4-5/3/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della ventiseiesima giornata di campionato.

La ventiseiesima giornata di Ligue 1 è iniziata con lo scontro tra Nizza e Auxerre. Dopo la straordinaria vittoria contro il Monaco, gli Aquilotti vengono bloccati sull’1-1 dagli ospiti. Ancora pareggio, invece, per il Lens che questa volta non va oltre l’1-1 contro il Lille ma che, comunque, mantiene un quarto posto che potrebbe ancora portarli in Europa.

Tanti gol tra il PSG e il Nantes. Finisce 4-2 con un botta e risposta che ha portato a ben sei reti. I parigini vanno in vantaggio con un 2-0 in cinque minuti e gli ospiti fanno lo stesso. Nel secondo tempo, però, Pereira e Mbappé regalano altri tre punti e ancora il primo posto in solitario in un campionato che sembra ormai chiuso. Beffa finale per il Monaco che si vede subire il 2-2 finale contro il Troyes nei minuti di recupero.

Non si riesce proprio a riprendere l’Angers che continua ad essere bloccato all’ultimo posto dopo il 5-0 incassato con il Montpellier. Vittorie esterni, e molto importanti in chiave salvezza, per il Clermont e per il Brest rispettivamente contro Tolosa e Strasburgo che si riprendono dopo un periodo davvero difficile che stava mettendo le due squadre alle strette.

Nel posticipo domenicale il Marsiglia cerca di diminuire il divario con il PSG nel posticipo contro il Rennes. E, infatti, riesce a vincere la partita.

Ligue 1, risultati della ventiseiesima giornata

Venerdì 3 marzo

Nizza-Auxerre 1-1 36′ Hein (A), 45+1′ Laborde (N)

Sabato 4 marzo

Lens-Lille 1-1 41′ aut Fonte (Le), 69′ David (Li)

PSG-Nantes 4-2 12′ Messi (P), 17′ aut. Hadjam (P), 31′ Blas (N), 38′ Ganago (N), 60′ Pereira (P), 90+1′ Mbappe (P)

Domenica 5 marzo

Troyes-Monaco 2-2 31′ Kouame (T), 80′, 83′ Ben Yedder (M), 90+1′ Ugbo (T)

Montpellier-Angers 5-0 2′ Khazri, 25′, 51′ Savanier, 45+2′ Maouassa, 73′ Wahi

Reims-Ajaccio 1-0 90+5′ Cajuste

Strasburgo-Brest 0-1 45+1′ Honorat

Tolosa-Clermont 0-1 76′ Khaoui

Lione-Lorient 0-0

Rennes-Marsiglia 1-0

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 63

2. Marsiglia 55

3. Monaco 51

4. Lens 51

5. Rennes 46

6. Lille 45

7. Nizza 42

8. Reims 40

9. Lorient 40

10. Lione 39

11. Clermont 34

12. Tolosa 32

13. Montpellier 30

14. Nantes 28

15. Brest 23

16. Strasburgo 22

17. Auxerre 22

18. Ajaccio 21

19. Troyes 20

20. Angers 10