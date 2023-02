Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 21ª giornata 1/2/2023

Ligue 1 risultati, marcatori e classifica della ventunesima giornata di campionato.

La ventunesima giornata di Ligue 1 ha visto la vittoria del PSG sul campo del Montpellier per 3-1. Con questa vittoria i parigini allungano ancora di più e conservano, intatta, la vetta della classifica. A propiziare la vittoria è il KO interno del Lens contro il Nizza. I Sangue e Oro perdono il secondo posto e si fanno scavalcare dal Marsiglia.

Vince e convince l’OM sul campo del Nantes. Vince ma soffre il Monaco contro l’Auxerre penultima per 3-2. I monegaschi salgono al quarto posto. Anche il Rennes non delude e sconfigge con un rotondo 3-0 lo Strasburgo, l’Europa si avvicina sempre di più. 0-0 deludente tra Lione e Brest.

Ligue 1, risultati della ventunesima giornata

Angers-Ajaccio 1-2 13′ Sima (An), 65′ Soumano (Aj), 90+3′ El Idrissy (Aj)

Lille-Clermont 0-0

Nantes-Marsiglia 0-2 57′ aut. Joao Victor, 90+2′ Ounahi

Reims-Lorient 4-2 10′ Le Fee (L), 36′ Kone (L), 44′, 61′, 64’Balogun (R), 51′ Doumbia (R)

Tolosa-Troyes 4-1 12′ Balde (Tr), 16′ Dallinga (To), 36′ Chaibi (To), 55′ van den Boomen (To), 88′ Onaiwu (To)

Lens-Nizza 0-1 57’Laborde

Lione-Brest 0-0

Monaco-Auxerre 3-2 11′ Ben Yedder, 30′ Ben Seghir, 68′ Abline (A), 82′ Embolo (M), 84′ Da Costa (A)

Montpellier-PSG 1-3 55′ Fabian Ruiz (P), 72′ Messi (P), 89′ Nordin (M), 90+2′ Zaire-Emery (P)

Rennes-Strasburgo 3-0 3′,21′ Gouiri , 51′ Doue

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 51

2. Marsiglia 46

3. Lens 45

4. Monaco 41

5. Rennes 40

6. Lille 35

7. Lorient 35

8. Nizza 31

9. Clermont 30

10. Lione 29

11. Reims 29

12. Tolosa 29

13. Nantes 22

14. Montpellier 20

15. Brest 19

16. Troyes 19

17. Ajaccio 18

18. Strasburgo 15

19. Auxerre 13

20. Angers 8