Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 31° giornata 8-9-10/4/2022

Poche sorprese in vetta, il Nizza non riesce più a vincere. Show di Neymar e Mbappè.

Lo show della trentunesima giornata del massimo campionato francese, non lo offre una squadra, bensì due giocatori.

Quella di Neymar e Mbappè è una prestazione da 10 in pagella grazie ad una doppia tripletta che permette ai parigini, ormai in fuga solitaria, di vincere 1-6 contro il Clermont che non riesce ad uscire dal tunnel di sconfitte.

Non è l’unico risultato “tennistico” della giornata visto che anche il Lorient ottiene una preziosissima vittoria in rimonta contro il St.Etienne.

Finisce 6-2 per i padroni di casa che, per giunta, stavano perdendo 0-2 dopo i primi 25 minuti.

Non vince nemmeno il Nizza che non riesce a sbloccarsi dalla serie di sconfitte e pareggi che sta caratterizzando il mese dei rossoneri che perdono in casa del Lens (altra doppietta di Kalimuendo) in un match che ha registrato addirittura tre cartellini rossi.

Il Marsiglia vince 2-0 contro il Montpellier e tiene il secondo posto con il Rennes che resta terzo nonostante la vittoria nel roboante 2-3 contro il Reims.

Ligue 1, risultati e marcatori della 31° giornata

Venerdì 8 Aprile 2022

Lorient vs St.Etienne (6-2) – 4′ D.Bouanga (SE), 22′ A.Nordin (SE), 42′ T.Moffi rigore (L), 45’+1′ I.Konè (L), 61′ E.Le Fee (L), 65′ I.Konè (L), 86′ T.Moffi (L), 89′ Q.Boisgard (L) – espulso al 68′ Y.Neyou (SE)

Sabato 9 Aprile 2022

Reims vs Rennes (2-3) – 39′ B.Bourigeaud (RN), 43′ B.Bourigeaud (RN), 58′ M.Terrier (RN), 60′ M.Busi (RI), 81′ J.Cajuste rigore (RI)

Clermont vs Paris Saint Germain (1-6) – 6′ Neymar (P), 19′ K.Mbappè (P), 42′ J.Dossou (C), 71′ Neymar rigore (P), 74′ K.Mbappè (P), 80′ K.Mbappè (P), 83′ Neymar (P)

Domenica 10 Aprile 2022

Bordeaux vs Metz (3-1) – 20′ D.Lamkel Zè (M), 52′ R.Mangas (B), 68′ M.Niang (B), 88′ H.Ui-jo (B)

Angers vs LOSC Lille (1-1) – 64′ T.Djalò autogol (A), 74′ E.Zhegrova (L)

AS Monaco vs Troyes (2-1) – 19′ Caio Henrique (M), 39′ I.Ugbo (T), 57′ K.Volland (M)

Brest vs Nantes (1-1) – 10′ R.Kolo Muani (N), 67′ B.Chardonnet (B)

Lens vs Nizza (3-0) – 51′ A.Kalimuendo (L), 55′ C.O.Doucoure (L), 67′ A.Kalimuendo (L) – espulso al 17′ M.Haidara (L), 57′ M.Lemina (N), 90’+1′ Dante (N)

Racing Strasburgo vs Olympique Lione (1-1) – 20′ I.Sissoko (RS), 90′ K.T.Ekambi (OL)

Olympique Marsiglia vs Montpellier (2-0) – 9′ B.Dieng (OM), 19′ C.Under rigore (OM) – espulso al 90′ J.Omlin (M)

Ligue 1, la classifica dopo la 31° giornata

1 Paris Saint Germain 71

2 Olympique Marsiglia 59

3 Rennes 56

4 Racing Strasburgo 52

5 Nizza 51

6 AS Monaco 50

7 LOSC Lille 48

8 Lens 47

9 Nantes 46

10 Olympique Lione 46

11 Montpellier 41

12 Brest 39

13 Reims 36

14 Angers 33

15 Troyes 32

16 Lorient 31

17 Clermont 28

18 St.Etienne 27

19 Bordeaux 26

20 Metz 23