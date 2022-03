Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 28° giornata 11-12-13/3/2022

Risultati, marcatori e classifica della 28° giornata di Ligue 1. PSG inarrestabile contro il Bordeaux. Il Marsiglia vince a Brest.

La Ligue 1 continua ad essere, ancora, dominata dal PSG. Dopo la sconfitta contro il Nizza, i parigini si riprendono con un rotondo 3-0 ai danni del Bordeaux, che rimane ancorato all’ultimo posto. Durante il match, però, i tifosi hanno fischiato la squadra per via dell’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. Settimana davvero difficile per la squadra di Mauricio Pochettino ed l’allenatore è in bilico.

Dietro il PSG non molla neanche il Marsiglia che vince col Brest, anche se i punti di distacco sono davvero troppi: ben 15. Lo stesso del Nizza che non va oltre lo 0-0 col Montepellier. Sorprende, invece, il Rennes che trionfa 4-2 contro il Lione, raggiungendo la quarta vittoria consecutiva ed il quarto posto del campionato.

Ligue 1, risultati 28° giornata

Venerdì 11 marzo

Lille-St-Etienne 0-0

Sabato 12 marzo

Montpellier-Nizza 0-0



Troyes-Nantes 1-0 43′ Ugbo

Domenica 13 marzo



PSG-Bordeaux 3-0 24′ Mbappé, 52′ Neymar, 61′ Paredes



Racing Strasburgo-Monaco 1-0 23′ Djiku



Angers-Reims 0-1 24′ Flips



Metz-Lens 0-0



Clermont-Lorient 0-2 72′ Koné, 76′ Petrot

Lione-Rennes 2-4 11′ Bourigeaud, 13′ Santamaria, 45+1′ Majer, 49′ Terrier, 59′ Traoré (AU), 82′ Dembele (R)



Brest-Olympique Marsiglia 1-4 3′ Gerson, 63′ Milik, 71′ Harit, 90+1′ Cardona, 90+2′ Under

Ligue 1, classifica finale

PSG 65

Olympique Marsiglia 50

Nizza 50

Rennes 49

Racing Strasburgo 47

Lille 43

Nantes 42

Monaco 41

Lens 41

Lione 41

Montpellier 38

Reims 35

Brest 35

Angers 29

Troyes 28

Clermont 28

Lorient 27

St-Etienne 26

Metz 23

Bordeaux 22

Migliori Bookmakers AAMS