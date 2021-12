Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 19° giornata 22/12/2021

Pareggio a sorpresa tra PSG e Lorient, rialzano la testa Lille e Monaco. Seconda sconfitta consecutiva per il Rennes che cede il secondo posto.

Finisce con una grande sorpresa il 2021 calcistico del massimo campionato francese che vede il Paris Saint Germain indiscusso campione d’inverno grazie ai 46 punti totalizzati e una sola sconfitta subita, ma proprio la squadra parigina subisce uno scivolone inaspettato contro un buon Lorient.

La penultima forza del campionato fa emergere i limiti tecnici dei parigini che, però, devono ringraziare Mauro Icardi che allo scadere ha permesso a Pochettino di ottenere almeno un punto.

Nonostante i piccoli incidenti di percorso, il PSG ha addirittura incrementato il vantaggio rispetto alla seconda in classifica perché l’unica squadra che poteva accorciare le distanze era il Rennes che ha incappato nella seconda sconfitta consecutiva del proprio percorso.

Il Rennes cede in casa di un Monaco in grande ripresa e, allo stesso tempo, deve cedere anche la seconda posizione al Nizza che vince in rimonta grazie alle reti degli “ex italiani” Lemina e Kluivert.

Con gli stessi punti del Nizza (e una partita in meno) c’è il Marsiglia che non va oltre l’1-1 contro il Reims in modo analogo al PSG, ovvero con un gol arrivato, addirittura, al 98′ da Payet.

Il Montpellier vince, in grande stile, contro l’Angers e colleziona la quarta vittoria consecutiva di quest’ultima parte del girone d’andata grazie ad un 4-1 che non ammette repliche.

Il Lille vince e riprende la sua corsa dopo un rocambolesco 2-3 in casa del Bordeaux, mentre perde ancora il St.Etienne che capitola contro il Nantes grazie alla rete di Kolo Muani.

Ligue 1, risultati e marcatori della 19° giornata

Mercoledì 22 Dicembre 2021

Montpellier vs Angers (4-1) – 14′ T.Savanier (M), 30′ N.Cozza (M), 45’+1′ M.Pereira (A), 51′ M.Ristic (M), 76′ S.Mavididi (M)

Olympique Marsiglia vs Reims (1-1) – 75′ H.Ekitike (R), 90’+8′ D.Payet (OM) – espulsi al 85′ B.Dieng (OM) e al 90’+8′ A.Gravillon (R)

Lorient vs Paris Saint Germain (1-1) – 40′ T.Monconduit (L), 90’+1′ M.Icardi (P) – espulso al 86′ S.Ramos (P)

Troyes vs Brest (1-1) – 5′ F.Honorat (B), 80′ A.Rami (T) – espulso al 13′ J.Moulin (T)

Bordeaux vs LOSC Lille (2-3) – 17′ A.Elis (B), 33′ B.Andrè (L), 45′ A.Elis (B), 77′ B.Yilmaz rigore (L), 84′ J.David (L)

Olympique Lione vs Metz (1-1) – 56′ C.Lukeba (L), 58′ B.Traorè (M)

Monaco vs Rennes (2-1) – 16′ M.Terrier (R), 35′ W.Ben Yedder rigore (M), 72′ K.Volland (M)

St.Etienne vs Nantes (0-1) – 83′ R.Kolo Muani

Nizza vs Lens (2-1) – 30′ A.Kalimuendo (L), 63′ M.Lemina (N), 79′ J.Kluivert (N)

Ligue 1, la classifica dopo la 19° giornata

1 Paris Saint Germain 46

2 Nizza 33

3 Olympique Marsiglia 33*

4 Rennes 31

5 Montpellier 31

6 Monaco 29

7 Nantes 28

8 LOSC Lille 28

9 Lens 27

10 Racing Strasburgo 26

11 Angers 25

12 Brest 25

13 Olympique Lione 24*

14 Reims 23

15 Troyes 17

16 Clermont 17

17 Bordeaux 17

18 Metz 16

19 Lorient 16

20 St.Etienne 12

