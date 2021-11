Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 12° giornata 29-30-31/10/2021

Risultati, marcatori e classifica dopo la 12^ giornata di Ligue 1 2021-22: il PSG batte 2-1 il Lille e allunga sul Lens, sconfitto dal Lione col medesimo punteggio. Nizza, corsaro ad Angers, secondo in classifica. Bene anche Marsiglia e Bordeaux.

PSG sempre più padrone della Ligue 1: la squadra della capitale si è imposta 2-1 sul Lille nel corso della dodicesima giornata, collezionando la decima vittoria in campionato.

Le reti di Marquinhos e Di Maria, che rispondono all’iniziale vantaggio di Jonathan David, permettono alla formazione parigina di staccare ulteriormente il Lens, sconfitto dal Lione 2-1 (reti di Toko-Ekambi e Aouar), così da accumulare un margine di otto punti sulla seconda posizione.

Seconda posizione occupata ora dal Nizza, corsaro ad Angers grazie alla doppietta di Andy Delort, che risponde all’iniziale vantaggio bianconero propiziato da Boufal su rigore.

Mantiene contatto con le zone di alta classifica anche l’Olympique Marsiglia, che batte uno a zero il Clermont grazie a una rete dell’ex Roma Under.

Rallenta il Rennes, fermato sul 2-2 dal Troyes, mentre si divincola dalla zona retrocessione il Bordeaux, che batte 3-2 il Reims rimontando il doppio svantaggio firmato Ekitike-Locko con le reti di Yacine Adli e la doppietta di Jimmy Briand.

Da segnalare anche un netto 4-0 dello Strasburgo al Lorient, mente in coda si chiude 1-1 la sfida Saint Etienne-Metz, per un punto che non serve a nessuno.

Fa notizia, infine, la sconfitta del Monaco battuto 2-0 dal Brest, reti di Mouniè e Honorat, nel posticipo domenicale.

Ligue 1 12^ giornata: tutti i risultati

Venerdì 29/10

PSG-Lille 2-1 (74′ Marquinhos, 88′ Di Maria; 31′ Jonathan David)

Sabato 30/10

Metz-Saint Etienne 1-1 (9′ Boulaya; 16′ Khazri)

Lione-Lens 2-1 (25′ Toko-Ekambi, Aouar 41′; Kalimuendo 61′)

domenica 31/10

Angers-Nizza 1-2 (29′ Boufal, rigore, 57′; 91′ Andy Derlot)

Montpellier-Nantes 2-0 (64′ Mollet, 71′ Whai)

Troyes-Rennes 2-2 (38′ Rami, 40′ Dingomé; 9′ Aguerd, 81′ Terrier)

Racing Strasburgo-Lorient 4-0 (28′ Ajorque, 39′, 45+2′ Diallo, 64′ Thomasson)

Bordeaux-Reims 3-2 (73′ Adil, 78′, 90+5′ Briand; 37′ Ekitike, 63′ Locko)

Brest-Monaco 2-0 (18′ Mouniè, 79′ Honorat)

Clermont-Marsiglia 0-1 (25′ Under)

Ligue 1: classifica dopo 12 giornate

PSG 31

Nizza 23

Marsiglia 22

Lens 21

Rennes 19

Lione 19

Racing Strasburgo 17

Angers 17

Nantes 17

Monaco 17

Montpellier 16

Lilla 15

Troyes 15

Clermont 13

Bordeaux 12

Reims 11

Brest 9

Metz 7

Saint Etienne 6

