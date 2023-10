Ligue 1 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 7° giornata 29-30/9-1/10/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della settima giornata di campionato.

La settima giornata di Ligue 1 è cominciata con la vittoria del Lens sul campo dello Strasburgo per 1-0. I Sangue e Oro, dopo un inizio davvero tormentato, sembrano aver ritrovato la luce in fondo al tunnel con la seconda vittoria consecutiva e sembrano aver risalito la china. Non si potrebbe dire lo stesso, invece, per il PSG.

I parigini sono fermi al quinto posto dopo un deludente pari senza rete sul campo del Clermont. Una partita davvero scialba per la squadra di Luis Enrique che non sta più dominando il campionato come era successo negli anni passati ma un pari d’oro per i padroni di casa. In testa al campionato, però, c’è il Monaco.

I monegaschi vincono per 3-2 contro il Marsiglia dopo che erano andati in svantaggio più volte per poi recuperare. Nella ripresa Akliouche segna la rete del 3-2 definitivo, inizia con una sconfitta l’avventura di Rino Gattuso sulla panchina dell’OM. Il Monaco, però, non è solitario: c’è anche il Brest che, nonostante lo 0-0 col Nizza, aggancia proprio la squadra del principato.

Vincono sia il Tolosa contro il Metz per 3-0 e con lo stesso risultato anche il Montpellier sul campo del Lorient che non vince da ben quattro turni consecutivi. Perde anche il Le Havre dopo aver raccimolato due vittorie in tre partite mentre continua il momento d’oro per il Reims che si prende il terzo posto dopo il successo contro il Lione.

Nel posticipo il Rennes ospita il Nantes. I bretoni vincono e convincono con un rotondo 3-1 ai danni del Nantes che era riuscito anche a pareggiare allo svantaggio iniziale ma nulla ha potuto davanti alla fuga di uno slanciato Kalimuendo, che su rigore, segna il tris finale.

Ligue 1, risultati della settima giornata

Venerdì 29 settembre

Strasburgo-Lens 0-1 16′ Wahi

Sabato 30 settembre

Clermont-PSG 0-0

Monaco-Marsiglia 3-2 1′ Ndiaye (Ma), 8′ Akliouche (Mo), 18′ Gigot (Ma), 23′ Balogun (Mo), 52′ Akliouche (Mo)

Domenica 1 ottobre

Reims-Lione 2-0 45+1′ Munetsi

Le Havre-Lille 0-2 40′ Zhegrova, 52′ aut. Salmier

Nizza-Brest 0-0

Tolosa-Metz 3-0 31′ Schmidt, 43′ Dallinga, 82′ Magri

Lorient-Montpellier 0-3 30′, 89’Adams, 73′ Savanier

Rennes-Nantes 3-1 6′ Bourigeaud (R), 45′ Chirivella (N), 73′ Doue (R), 90+5′ Kalimuendo (R)

Ligue 1, classifica finale

Monaco 14

Brest 14

Reims 13

Nizza 13

PSG 12

Rennes 11

Lille 11

Strasburgo 10

Montpellier 9

Le Havre 9

Tolosa 9

Olympique Marsiglia 9

Nantes 8

Metz 8

Lens 7

Lorient 6

Clermont 2

Lione 2