Ligue 1 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 5° giornata 15-16-17/8/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della quinta giornata di campionato.

Ligue 1 – Stadiosport.it

Parte subito con una sorpresa la quinta giornata della Liga. Il PSG, clamorosamente, perde in casa contro il Nizza. Gli ospiti vanno in vantaggio con Moffi ma i parigini pareggiano subito con Mbappe. Nella ripresa, però, prima Laborde e ancora Moffi firmano il 3-1 clamoroso. A nulla vale, la rete del 3-2 di Mbappe. Periodo da dimenticare per Luis Enrique mentre impresa dell’italiano Francesco Farioli.

Tanti gol anche nella sfida tra Rennes e Lilla che termina con un combattuto 2-2 con il Lille che era andato in doppio vantaggio ma si è fatto subito rimontare dal Rennes. Non esce più dalla crisi, invece, il Lens che ottiene un’altra sconfitta, questa volta contro il Metz. Un campanello d’allarme enorme per i Sangue e Oro, a pochi giorni dal loro esordio in Champions League.

Nell’anticipo, il Monaco viene beffato dal Lorient. I monegaschi avevano rimontato allo svantaggio iniziale ma poi, all’ultimo minuto, i padroni di casa sono riusciti ad acciuffare il definitivo 2-2. Stesso risultato anche tra Strasburgo e Montpellier con i Pallaide che vincevano per 2-0 e con il Racing che ha rimontato in pochi minuti.

Il Marsiglia non raggiunge il Monaco. L’OM rimane bloccato sullo 0-0 in casa contro il Tolosa ma supera il PSG. Stesso risultato anche nel posticipo tra Lione e Le Havre.

Ligue 1, risultati della quinta giornata

Venerdì 15 settembre

PSG-Nizza 2-3 21′, 68′ Moffi (N), 29′ Mbappe (P), 53′ Laborde (N)

Sabato 16 settembre

Rennes-Lilla 2-2 33′ Yoro (L), 62′ Diakite (L), 74′ Assignon (R), 89′ Salah (R)

Lens-Metz 0-1 37’Asoro

Domenica 17 settembre

Lorient-Monaco 2-2 2’Tosin (L), 17′ Golovin (M), 69′ Balogun (M), 90+7′ Faivre (L)

Reims-Brest 1-2 19′ Richardson (R), 50′ Camara (B), 69′ Lees-Melou (B)

Clermont-Nantes 0-1 49′ Simon

Strasburgo-Montpellier 2-2 22′ Khazri (M), 40′ Nordin (M), aut. 63′ Lecomte (S), 69′ Mothiba (S)

Marsiglia-Tolosa 0-0

Lione-Le Havre 0-0

Ligue 1, classifica finale

Monaco 11

Brest 10

Nizza 9

Olympique Marsiglia 9

PSG 8

Lille 8

Metz 8

Rennes 7

Reims 7

Strasburgo 7

Le Havre 6

Lorient 6

Tolosa 6

Montpellier 5

Nantes 5

Lione 2

Clermont 1

Lens 1