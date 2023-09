Ligue 1 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 4° giornata 1-2-3/8/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della quarta giornata di campionato.

Ligue 1 – Stadiosport.it

Ad esordire nella quarta giornata di Ligue 1 è il Marsiglia. L’OM viene bloccato dal Nantes sull’1-1. Alla rete di Sarr, pareggiano subito i padroni di casa con Mostafa Mohamed anche se rimangono in dieci per l’espulsione di Meupiyou.

Finisce a reti bianche la sfida tra Brest e Rennes mentre il Monaco vince per 3-0 contro il Lens, sempre più in crisi. Singo, Golovin e Maripan portano tre punti ai monegaschi, per i Sangue ed Oro si fa davvero difficile perché hanno totalizzato solamente un punto in quattro partite.

Finisce 2-2 l’anticipo delle 13 tra Tolosa e Clermont. Il Tolosa va in doppio vantaggio ma il Clermont accorcia le distanze nel primo tempo ma quando sembra tutto perduto Ogier risce a trovare la rete del pari e a strappare un punto.

Prima vittoria per il Le Havre che si impone per 3-0 contro il Lorient che invece incassa la prima sconfitta della stagione. Basta solo una rete di Yazici al Lille per poter mettere KO il Montpellier e guadagnare tre punti importantissimi. Vittoria per 2-0 del Nizza contro lo Strasburgo.

Nel posticipo il Lione ospita il PSG. La squadra di Pochettino fa tutto lo show praticamente nel primo tempo con tutte e quattro le reti. Il gol di Tolisso su rigore serve a rendere la serata meno amara.

Ligue 1, risultati della quarta giornata

Venerdì 1 settembre

Nantes-Marsiglia 1-1 4′ Sarr (M), 39′ Mostafa Mohamed (N)

Sabato 2 settembre

Brest-Rennes 0-0

Monaco-Lens 3-0 24′ Singo, 36’Golovin, 59’Maripan

Domenica 3 settembre

Tolosa-Clermont 2-2 8’Aboukhlal (T), 14′ Magri (T), 34′ Kyei (C), 90+5′ Ogier (C)

Le Havre-Lorient 53′ Kuzyaev, 70′ Alioui, 90+5′ Mbemba

Lilla-Montpellier 2’Yazici

Metz-Reims 7’Sabaly (M), 17′ Dakite (R), 52′ Teuma (R), 63′ Jallow (R)

Nizza-Strasburgo 2-0 45+1′ Atal, 75′ Moffi

Lione-PSG 1-4 4′, 45+1′ Mbappe (P), 20′ Hakimi (P), 38′ Asensio (P), 74′ Tolisso (L)

Ligue 1, classifica finale

Monaco 10

PSG 8

Olympique Marsiglia 8

Reims 7

Lille 7

Brest 7

Strasburgo 6

Rennes 6

Nizza 6

Le Havre 5

Lorient 5

Tolosa 5

Metz 5

Montpellier 4

Nantes 2

Lione 1

Clermont 1

Lens 1