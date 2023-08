Ligue 1 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 3° giornata 25-26-27/8/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della terza giornata di campionato.

Anticipi di grande fattura in Ligue 1. Si è iniziata con la sfida rocambolesca tra Nantes e Monaco, terminata con un sonoro 3-3. I padroni di casa avevano trovato il doppio vantaggio e i monegaschi hanno cercato di ridurlo con la rete di Minamino. Nella ripresa, però, il Nantes trova anche la terza rete ma i monegaschi non si perdono d’animo.

Ben Yedder riapre la partita e Boadu segna la rete del definitivo pareggio. In tre gare il Monaco non ha ancora perso. Vince, invece, per la prima volta il PSG sul Lens che sembra quasi irriconoscibile. I parigini si impongono per 3-1 con una doppietta di Mbappe e la rete di Asensio. A nulla è valso il gol di Guilavogui. Crisi per i Sangue ed Oro che non hanno ancora trovato i tre punti.

Vittoria anche per il Marsiglia che si riprende dopo il pari della scorsa giornata. 2-0 contro il Brest con le reti di Mbemba e Sarr. Pareggio ricco di reti tra Rennes e Le Havre con gli ospiti che sono rimasti in dieci per l’espulsione di Grandsir ma che riescono a trovare comunque il pari

Ligue 1 – Stadiosport.it

Vince il Reims in casa del Montpellier per 3-1 mentre non delude lo Strasburgo in casa per 2-0 contro il Montpellier. Il Lorient cala il poker contro il Lille e guadagna tre punti molto importanti. Finisce a reti bianche ,invece, il posticipo tra Nizza e Lione, con la squadra di Blanc che trova il primo punto della stagione dopo due sconfitte consecutive.

Ligue 1, risultati della terza giornata

Venerdì 25 agosto

Nantes-Monaco 3-3 5′, 48′ Mostafa Mohamed (N), 15′ Castelletto (N), 27′ Minamino (M), 58′ Ben Yedder (M), 85′ Boadu

Sabato 26 agosto

Marsiglia-Brest 2-0 4′ Mbemba, 65′ Sarr

PSG-Lens 3-1 45′ Asensio (P), 52′, 90′ Mbappe (P), 90+4′ Guilavogui (L)

Domenica 27 agosto

Rennes-Le Havre 2-2 10’Blas (R), 24′ Wooh (R), 40′, 70′ Alioui (L)

Clermont-Metz 0-1 69’Mikautadze

Montpellier-Reims 1-3 8’Abdelhamid (R), 41′, 56′ Teuma (R), 45+3′ Al-Tamari (M)

Strasburgo-Tolosa 2-0 52’Emegha, 89’Bellegarde

Lorient-Lille 4-1 9’Abergel (Lo), 10′ Ponceau (Lo), 55′ David (Li), 62′ Faivre (Lo), 67′ Le Goff (Lo)

Nizza-Lione 0-0

Ligue 1, classifica finale

Monaco 7

Olympique Marsiglia 7

Reims 6

Brest 6

Strasburgo 6

Rennes 5

Lorient 5

PSG 5

Montpellier 4

Lille 4

Tolosa 4

Metz 4

Nizza 3

Le Havre 2

Lens 1

Nantes 1

Lione 1

Clermont 0