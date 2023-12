Ligue 1 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 14° giornata 1-2-3 dicembre 2023

Tutti i risultati della Ligue 1, con i marcatori e la classifica aggiornata dopo la 14° giornata.

Prima sconfitta stagionale del Nizza. La squadra di Francesco Fairoli fin qui l’unica compagine imbattuta perde sul campo del Nantes per 1-0 , grazie ad una rete a metà primo tempo di Mollet. Da registrare l’ennesima esplosione di violenza prima dell’incontro, in cui è è stato ferito a morte un tifoso locale nei pressi dello stadio della Beaujoire.

Ad approfittare del primo k.o del Nizza, è stato il PSG che con la vittoria per 2-0 a Le Havre allunga a +4 in classifica della Ligue 1. I parigini, pur in 10 a seguito dell’espulsione di Donnarumma, uscita folle a vuoto con tanto di fallo da rosso, vincono i trasferta con i gol di Mbappé e Vitinha.

DONNARUMMA GETS A RED CARD 12 MINUTES INTO THE MATCH ❌ pic.twitter.com/5H2kaHPTnk — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 3, 2023

Vittorie casalinghe anche per il Monaco, reti di Minamino e Ben Yedder e del Lilla grazie a Yazici e David su rigore, la terza consecutiva in una settimana, che continuano la corsa per un piazzamento Champions. Vincono in casa il Reims nei confronti dello Strasburgo e il Brest che prevale su un Clermont sempre più immischiato nella lotta salvezza. Pareggio 1-1 tra Tolosa e Lorient.

Disperata la situazione del Lione, nonostante l’esonero dell’italiano Fabio Grosso, sconfitto per 3-2 sul campo del Lens, malinconicamente ultimo in classifica con soli 7 punti.

L'Olympique Lyonnais (Ligue 1) ha esonerato Fabio Grosso nominando temporaneamente al suo posto Pierre Sage #ANSA https://t.co/yRPU1MeN9p — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 30, 2023

L’altro allenatore italiano presente in Ligue 1, Gennaro Gattuso con il suo Marsiglia regola con un perentorio 2-0 il Rennes, nell’ultimo incontro della 14ª giornata della Ligue 1, grazie al rigore iniziale di Aubameyang e la rete di Ounahi nella ripresa.

Risultati e marcatori della 14° giornata di Ligue 1:

Venerdì 1 dicembre

Reims- Strasburgo 2-1

Sabato 2 dicembre

Lens – Lione 3-2

Nantes – Nizza 1-0

Domenica 3 dicembre

Le Havre – Paris Saint-Germain 0-2

Brest – Clermont 3-0

Monaco – Montpellier 2-0

Tolosa – Lorient 1-1

Lille – Metz 2-0

Marsiglia – Rennes 2-0

Classifica della Ligue 1 dopo la 14° giornata:

Paris Saint-Germain 33

Nizza 29

Monaco 27

Lille 26

Reims 23

Lens 22

Brest 21

Nantes 18

Marsiglia 17

Le Havre 16

Metz 16

Rennes 15

Montpellier 13 (-1)

Strasburgo 13

Tolosa 13

Lorient 12

Clermont 10

Lione 7